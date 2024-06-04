Автор Baldur's Gate 3 рассказал сколько геймеры тратят на прохождение

Майкл Даус, глава издательского отдела Larian, в своем x-аккаунт (Twitter) сообщил о том, что в среднем игроки тратят около 100 часов на прохождение игры. Данную информацию он предоставил основываясь на статистики игроков Steam.
Цифра в 100 часов почти совпадает с информацией на сайте How Long to Beat, которые игрок потратит на прохождение основного сюжета и сайд-квестов, для этого, по информации сайта нужно 110 часов, а полное прохождение у игрока займёт около 160 часов. Игроки в комментариях поделились что один наиграл уже 1140 часов, а второй даже за 500 часов ещё не закончил своё прохождение. Третий же потратил на своё прохождение 549 часов.
Помимо этого Larian Studios анонсировала, седьмой крупный патч для Baldur's Gate 3 который будет выпущен в сентябре. Данное обновление добавит в игру новые "злые" концовки, а также официальную поддержку модификаций и инструментарий для их создания.
Время, потраченное с удовольствием, не считается потерянным
Время, потраченное с удовольствием, не считается потерянным
Если кашу размазать по тарелке. Она от этого вкусней не станет.
500 часов? Он там в 10 ФПС играет или что?
Я ведьмака 3 когда 1 раз играл 110 часов потратил, это я ещё вопросики Скеллиге не зачищал
Сравнил тоже, в В3 была карта большая, а в балдуре локации очень маленькие, за 50 часов достаточно чтоб пройти на 100%
Пусть он лучше расскажет про фейковый онлайн на старте, про возвраты, и про абсолютное большинство игроков которые повелись на дешевый маркетинг, и не прошли первый акт. А то что полтора задрота наиграли 1000000 часов, это пук в воду.
Часов ну край за 50 можно пройти, при этом практически всё исследуя // Евгений Ганиев
я, залезая под каждый камень, за 107 часов прошёл // Тимофей Типикин