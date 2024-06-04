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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 838 оценок

Автор Baldur's Gate 3 рассказал сколько геймеры тратят на прохождение

mashalle
Новости

Майкл Даус, глава издательского отдела Larian, в своем x-аккаунт (Twitter) сообщил о том, что в среднем игроки тратят около 100 часов на прохождение игры. Данную информацию он предоставил основываясь на статистики игроков Steam.

Цифра в 100 часов почти совпадает с информацией на сайте How Long to Beat, которые игрок потратит на прохождение основного сюжета и сайд-квестов, для этого, по информации сайта нужно 110 часов, а полное прохождение у игрока займёт около 160 часов. Игроки в комментариях поделились что один наиграл уже 1140 часов, а второй даже за 500 часов ещё не закончил своё прохождение. Третий же потратил на своё прохождение 549 часов.

Помимо этого Larian Studios анонсировала, седьмой крупный патч для Baldur's Gate 3 который будет выпущен в сентябре. Данное обновление добавит в игру новые "злые" концовки, а также официальную поддержку модификаций и инструментарий для их создания.

11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Комментарий удален
Avel_N

Время, потраченное с удовольствием, не считается потерянным

3
Беркут Слеер Avel_N

Время, потраченное с удовольствием, не считается потерянным

Если кашу размазать по тарелке. Она от этого вкусней не станет.

0
Гамер132

500 часов? Он там в 10 ФПС играет или что?

-1
mashalle

Я ведьмака 3 когда 1 раз играл 110 часов потратил, это я ещё вопросики Скеллиге не зачищал

2
AndralStormborn mashalle

Сравнил тоже, в В3 была карта большая, а в балдуре локации очень маленькие, за 50 часов достаточно чтоб пройти на 100%

-9
Гейские врата 3 шлак

Пусть он лучше расскажет про фейковый онлайн на старте, про возвраты, и про абсолютное большинство игроков которые повелись на дешевый маркетинг, и не прошли первый акт. А то что полтора задрота наиграли 1000000 часов, это пук в воду.

-3
Пользователь ВКонтакте

Часов ну край за 50 можно пройти, при этом практически всё исследуя // Евгений Ганиев

-10
Пользователь ВКонтакте

я, залезая под каждый камень, за 107 часов прошёл // Тимофей Типикин

0