Автор Dragon Age: романтические моменты в Baldur's Gate 3 "похожи на то, что я делал 10 лет назад"

Автор Dragon Age Дэвид Гейдер заявил, что романы в Baldur's Gate 3 "похожи на работу, которую я делал 10 лет назад", но это не обязательно плохо.
В интервью RPS Гайдер рассказал о романтических возможностях в недавно вышедшей ролевой игре Larian, пояснив:
Иногда это может быть слишком откровенно. Я сейчас играю в Baldur's Gate 3. Это здорово, но в то же время мне кажется, что это работа десятилетней давности, когда я только начал пытаться писать романы. Я делал определенные ошибки. С моей точки зрения, это что-то вроде "О, это очень похоже на игровой вариант книги "Romance 101 for Men". Не то чтобы я хотел это принизить, это хорошая работа, и я получил от нее огромное удовольствие. Но у меня возникло именно такое ощущение
Это не первый раз, когда Гайдер говорит о Baldur's Gate 3. В прошлом месяце разработчик высоко оценил недавно вышедший сиквел. Вскоре после выхода игры Гейдер назвал Baldur's Gate 3 "достойным преемником" и "монументальным достижением", что является высокой оценкой для одного из самых признанных разработчиков RPG.
Согласен, лучший роман в играх, был реализован в Gta San Andreas, вот её механику и геймплей никто не переплюнет (разумеется с Hot Coffee)
купил ключ стим .поиграл час.ну его нах мудатня.парог вхождения просто нулевой .графа и блаблакания в игре одни...мой мозг готов играть только в пасьянс и тетрис=)))
Честно говоря, ну вот ни разу не похоже. И я бы не сказал, что в БГ3 хуже/лучше. Просто: по-другому! И именно это как раз хорошо!
тьфу, в драгон аге была ревность, а не такое, что все отваливаются после завершения чьего-то романа, дележка была между ЛИ. Морриган и Лелиана как цапались. Как комментировали отношения другие мне, Огрен "чего все женщины липнут к командиру" с Морриган понравились. Тут даже нет этого!!!!!