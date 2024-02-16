Авторов Baldur's Gate 3 не пустили на вечеринку после победы на DICE Awards

15 февраля прошла церемония вручения премии DICE Awards 2024, на которой Baldur’s Gate 3 одержала победу сразу в пяти номинациях, включая «Игру года». Очередной успех RPG омрачился для ее разработчиков тем, что их не позвали на вечеринку, организованную после завершения мероприятия.
По словам главы издательского подразделения Larian Studios Майкла Доуса, организаторы сказали членам команды, что площадка переполнена, и им не нашлось места. Такое отношение разозлило разработчика.
«****** [чертовски] смешно. Наверное, мне нужно было поблагодарить побольше акционеров. А вот моя печень хотела бы поблагодарить Академию [интерактивных искусств и наук]», — Майкл Доус, руководитель издательского подразделения Larian.
Настоящая причина прохладного отношения организаторов вечеринки к одному из триумфаторов церемонии может крыться вовсе не в нехватке места. Получая награду «Игра года», Майкл Доус и руководитель производства Дэвид Уолгрейв честно высказались на тему увольнений в игровой индустрии и влиянии акционеров на процесс разработки.
«У нас было много выступлений на сцене, другим же так не повезло. Это по-настоящему человечная индустрия, но иногда у нас скверно получается показывать разработчикам, чего они стоят… Это особенно очевидно здесь, в окружении всего этого богатства», — Майкл Доус, руководитель издательского подразделения Larian;
«Мы просим вас заплатить только одну цену за игру, и вы можете владеть этой игрой всю оставшуюся жизнь. У нас нет акционеров, но мы и не думаем о них. В голландском языке есть такое выражение: «Честность длится дольше» или что-то в этом роде», — Дэвид Уолгрейв, глава производства Larian.
Это не первый неприятный инцидент, который произошел с разработчиками Baldur’s Gate 3 при получении наград за игру. В декабре, на церемонии The Game Awards 2023, RPG тоже удостоилась звания «Игра года», однако во время наградной речи главу студии Свена Винке попросили закругляться, причем прямо на словах о покойном коллеге. Такие ограничения стали следствием новой политики организаторов премии, за что тех впоследствии раскритиковали в сети.
Да ненужно никому ничего доказывать , все видно по любви игроков и по продажам.
Кловун чтоли? Кто там кому что доказывает? Их просто выперли, а они обиделись. Какая любовь, какие продажи? Просто многие психбольные пиндосы повелись на дешёвые маркетинг с медведями, и более чем половина из купивших не вдуплили и дропнули на первом акте.
Ох ну откуда такие персонажи как вы берутся вообще, начал свой комментарий с проявления агрессии к незнакомому человеку, "клоуном" меня назвал, про каких то "психбольных пиндосов" с медведями мне написал , если вас так сильно задевают положительные комментарии по этой игре и вам нужна психологическая помощь - это не ко мне , а перекидываться оскорблениями в интернете не мой уровень досуга.
Да просто кубики выдали "критический провал" ¯\_(ツ)_/¯
На самом деле забавно получилось, ведь в английском "dice" - кости, кубики
Ну да просто не прошли проверку в диалоге , ну бывает , нужнл просто сейв раньше загрузить )
Ларианы - так держать, не отступать
Мда уж. Ничему не учатся акционеры и прочие организаторы подобных мероприятий. Ну потом получат от "токсичных" геймеров и прочих зрителей разгромную критику, что совсем потеряют всю свою акдиторию.
А толку? Зрителей стало меньше? Ты сам сказал, что они ничему не учатся, подразумевая, что такое происходит часто, но в итоге это никак не мешает мероприятию и бы даже сказал наоборот рекламирует. Я лично даже и не вкурсе был от этом мероприятии. Мне было на них пофиг, а после этого случая, я их запомнил и мне даже будет любопытно то, как пройдет следующее мероприятие. Будет ли там такое же шоу.
Нет ну почему толк все таки есть. За последнее время у многих корпораций возникают проблемы с выпусками игр, какие-то вообще отменяют проекты. Лодка постепенно расшатывается и я уверен, что это приведёт к печальным последствиям для многих компаний, акционеров. организаторов и прочих.
Конечно не все "потонут" и плюс на место старых придут новые (например я не удивлюсь если те же Ларианы в итоге вырастут в корпорацию)
Ну ок. Честно на мой личный взгляд все сегодняшние мероприятия очень скучные и принципе ничем не могут зацепить.
Ну это зря. AIAS не стоит забывать, что она как "академия интерактивных искусств" буквально живет за счет этих искусств, за счет игр и их создателей, паразитирует на них. Не надо кусать руку, которая тебя кормит. И с каких это пор корпоративная, цеховая солидарность и моральная поддержка увольняемых коллег стала порицаемой?
Игроки и пользователи - это ваша поддержка, а не слащавые организаторы
Не понравилось, что в игре слишком мало негров и оскорбились?
Зато там других повесток хватает. Да и персов с другим цветом кожи, так дохрена. Тут дело совсем не в этом. Тут же прямо написали, из-за чего начался конфликт.
Кстати, тут может быть такое, что разрабы сами ушли, после того, как их ослкрблили, малое кто бы остался на вечеринку, после такого. А сейчас они пытаются склонить общественность против организаторов того мероприятия.
Но даже если моя маленькая теория правдива, что далеко не факт, то это не отменяет того факта, что организаторы тогда поступили отвратно.
Но опять же, если мне не изменяет память, то на том мероприятии в правилах написано, что выступление должно быть не больше минуты и разрабов как раз попросили уйти после минуты, так что можно сказать, что организаторы то делали всё правильно.
То, что так мало времени дают победителям, это уже другой разговор, так как правила на то и правила, что их нельзя нарушать. В общем, тут и те и те, выглядят не очень.
Поэтому всяким кодзимам выделяют дохрена времени на ничего.
Чёт устроители всякого в разнос пошли.
Ну так, честно говоря, я не понимаю, зачем было это говорить? У самих с этим проблем нет, просто выпендриться и показать ещё раз, какие они независимые? Вам присудили награды, пригласили их забрать, зачем сор в избе метлой разгонять? Я согласен, что максимально некрасиво поступили со Свеном Винке, когда он хотел почтить память разработчиков, умерших от ковида, а ему заткнули рот и попросили убраться со сцены. В том случае это было мерзко и цинично, но зачем было этим двоим на церемонии награждения перетряхивать внутреннюю пыль? За то и логично поплатились, и, честно говоря, прям сочувствия у меня это не вызвало, они выпендрились, их поставили на место, всё, занавес.
Да они больше никому не нужны, вот и все, их использовали в целях пропаганды а теперь можно выкинуть.