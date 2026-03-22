Авторы Baldur's Gate 3 координировали сценарии Шэдоухарт и Лаэзель, чтобы их отношения выглядели правдоподобно

Во время разработки Baldur's Gate 3 сценаристы студии Larian Studios специально обсуждали характеры Шэдоухарт и Лаэзель, чтобы их взаимодействие и возможная романтическая линия выглядели логично.

Сценарист Кевин ВанОрд рассказал, что ему пришлось отдельно встретиться с коллегой Джоном Коркораном, который отвечал за сюжетную линию Лаэзель. По словам авторов, они довольно быстро поняли, что пишут похожие истории, но с разных сторон.

Это позволило по-новому взглянуть на первоначальный конфликт персонажей. В начале игры Шэдоухарт и Лаэзель демонстрируют откровенно напряжённые отношения, однако сценаристы увидели в их судьбах немало сходства.

Обе героини пытаются справиться с давлением собственного прошлого и убеждений, навязанных их народом или религией. Шэдоухарт связана с культом Шар, а Лаэзель — с суровой культурой гитьянки.

По словам сценаристов, понимание этих параллелей помогло лучше выстроить диалоги и развитие отношений между персонажами, а также сделать их последующие разговоры и взаимодействия более естественными.