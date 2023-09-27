Авторы Baldur's Gate 3 назвали самые популярные мультиклассы

Larian Studios опубликовала в блоге PlayStation статистику мультиклассов в Baldur's Gate 3. Первое место занял плут-следопыт, которым сыграли 175 200 игроков. На второй строчке оказался варвар-воин с 158 161 игроком. Топ-3 замкнул варвар-паладин с 109 926 человек. Реже всего геймеры выбирали комбинацию воина и колдуна, за которую сыграли 63 977 раз.
Топ мультиклассов в Baldur's Gate 3:
- Плут-следопыт;
- Варвар-воин;
- Варвар-паладин;
- Жрец-паладин;
- Воин-паладин;
- Паладин-колдун;
- Колдун-паладин;
- Колун-чародей;
- Волшебник-чародей;
- Плут-воин;
- Воин-варвар;
- Плут-бард;
- Чародей-колдун;
- Паладин-воин;
- Плут-монах;
- Паладин-чародей;
- Следопыт-плут;
- Чародей-паладин;
- Воин-колдун.
26 сентября стало известно, что Россия заняла второе место по количеству игроков Baldur's Gate 3. Данные опубликовала аналитическая компания Newzoo.
RPG от Larian Studios доступна на PC и PlayStation.
Поясните для неигравших. Плут-следопыт и следопыт-плут, в чём разница?
1 класс основной 2 дополнительный это значит что большой степени качался 1 класс 2 к примеру 3 уроня и все
не в чем. В первом варианте Взяли первым плута, а во втором варианте - следопыта
Sorcerer\Monk. Приятно играть не попсой)
Я, кстати, не пойму, чего все так любят варвара. У чистого файтера на 11 уровне две(!) доп. атаки. Плюс второе дыхание. Еще и кубики превосходства со всякой грязью. Добавить сюда эликсир кровожадности и зелье скорости, и можно за 1 ход всю вражескую пачку развалить. Плюс он еще и броню носить может.
Удобен, прост в освоении, нетребователен к эквипу.
на самом деле варвара не кто и не любит. Он где то в середине популярности.
Ну судя по старой стате, которую ларианы предоставляли.
варвар хорош с метательным оружием, есть топовая нирулна для этого как раз
Я его обожаю за счет его дикий диалогов к примеру когда джахейра хватает тебя в корни ты берешь и их руками ломаешь или когда попадаешь в лагерь гоблинов заставляешь гоблина сожрать дерьмо и т.д.
Не совсем верно, тут надо искать ответ на данный вопрос в настолке. Так вот, в настолке, вечный спор по самым так сказать имба-классам стоит между Человеком-Воином, Варваром и Монахом. Так как все эти три Класса имеют очень выгодные преимущества в плане игры и своего развития, а также билдостроения и могут, по большей части, практически всё, выносить и соло.
о, даже плут монах есть
варвар воин реальна старинная по логике комбинация. может такие крутые плюшки есть от мультикласса.
Забавно, рога и ренжер, но при этом на ютубе одни соркадины, паладины жрецы, жрец бури и сорк, да друиды спор с монками открытой руки. Да и барда нет, хотя как раз он более стакается с многими классами.
абилка друида спор разве бустит безоружную атаку?
Лол) И ни одного воина-рейнджера)) Люди про Сальваторе не в курсе видимо)
Дзирт/Дриззт уже всем приелся. Уж лучше если и брать в качестве архетипа персонажа кого-то из данных произведений, то уж лучше на мой скромный взгляд - Джарлакса и Энтрери. В отличии от Дзирта/Дриззта у Энтрери более интересно происходит смена Аллаймента (Мировоззрения) со Злого на Хорошее, а вот Дзирта/Дриззта Сальваторе тупо - слил. Один лишь Джарлакс, как был самим собой, так и остался. Хотя точно говорить не могу, я не все книги читал, по крайней мере, самые последние уж не читал точно. Вообще, Дзирт/Дриззт как персонаж был интересен где-то в первых трёх книгах и нескольких других, а потом уже как персонаж, тупо - скатился на дно.
Я, если честно, хочу в одном из прохождений попробовать Мульти-Класс - Rogue/Bard.