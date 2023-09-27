на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 323 оценки

Авторы Baldur's Gate 3 назвали самые популярные мультиклассы

Simple Jack
Новости

Larian Studios опубликовала в блоге PlayStation статистику мультиклассов в Baldur's Gate 3. Первое место занял плут-следопыт, которым сыграли 175 200 игроков. На второй строчке оказался варвар-воин с 158 161 игроком. Топ-3 замкнул варвар-паладин с 109 926 человек. Реже всего геймеры выбирали комбинацию воина и колдуна, за которую сыграли 63 977 раз.

Топ мультиклассов в Baldur's Gate 3:

  1. Плут-следопыт;
  2. Варвар-воин;
  3. Варвар-паладин;
  4. Жрец-паладин;
  5. Воин-паладин;
  6. Паладин-колдун;
  7. Колдун-паладин;
  8. Колун-чародей;
  9. Волшебник-чародей;
  10. Плут-воин;
  11. Воин-варвар;
  12. Плут-бард;
  13. Чародей-колдун;
  14. Паладин-воин;
  15. Плут-монах;
  16. Паладин-чародей;
  17. Следопыт-плут;
  18. Чародей-паладин;
  19. Воин-колдун.

26 сентября стало известно, что Россия заняла второе место по количеству игроков Baldur's Gate 3. Данные опубликовала аналитическая компания Newzoo.

RPG от Larian Studios доступна на PC и PlayStation.

Источник  
10
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Moorchik

Поясните для неигравших. Плут-следопыт и следопыт-плут, в чём разница?

3
Лобо

1 класс основной 2 дополнительный это значит что большой степени качался 1 класс 2 к примеру 3 уроня и все

0
izelor

не в чем. В первом варианте Взяли первым плута, а во втором варианте - следопыта

-2
Twiceasniceasguys

Sorcerer\Monk. Приятно играть не попсой)

1
Twiceasniceasguys

Я, кстати, не пойму, чего все так любят варвара. У чистого файтера на 11 уровне две(!) доп. атаки. Плюс второе дыхание. Еще и кубики превосходства со всякой грязью. Добавить сюда эликсир кровожадности и зелье скорости, и можно за 1 ход всю вражескую пачку развалить. Плюс он еще и броню носить может.

1
Doomshfaft

Удобен, прост в освоении, нетребователен к эквипу.

1
izelor

на самом деле варвара не кто и не любит. Он где то в середине популярности.
Ну судя по старой стате, которую ларианы предоставляли.

0
Talendor3

варвар хорош с метательным оружием, есть топовая нирулна для этого как раз

0
Лобо

Я его обожаю за счет его дикий диалогов к примеру когда джахейра хватает тебя в корни ты берешь и их руками ломаешь или когда попадаешь в лагерь гоблинов заставляешь гоблина сожрать дерьмо и т.д.

0
Микола Ларионов izelor

Не совсем верно, тут надо искать ответ на данный вопрос в настолке. Так вот, в настолке, вечный спор по самым так сказать имба-классам стоит между Человеком-Воином, Варваром и Монахом. Так как все эти три Класса имеют очень выгодные преимущества в плане игры и своего развития, а также билдостроения и могут, по большей части, практически всё, выносить и соло.

0
Talendor3

о, даже плут монах есть

0
MunchkiN 616

варвар воин реальна старинная по логике комбинация. может такие крутые плюшки есть от мультикласса.

0
Modnov

Забавно, рога и ренжер, но при этом на ютубе одни соркадины, паладины жрецы, жрец бури и сорк, да друиды спор с монками открытой руки. Да и барда нет, хотя как раз он более стакается с многими классами.

0
Talendor3

абилка друида спор разве бустит безоружную атаку?

0
Dzengrave

Лол) И ни одного воина-рейнджера)) Люди про Сальваторе не в курсе видимо)

0
Микола Ларионов

Дзирт/Дриззт уже всем приелся. Уж лучше если и брать в качестве архетипа персонажа кого-то из данных произведений, то уж лучше на мой скромный взгляд - Джарлакса и Энтрери. В отличии от Дзирта/Дриззта у Энтрери более интересно происходит смена Аллаймента (Мировоззрения) со Злого на Хорошее, а вот Дзирта/Дриззта Сальваторе тупо - слил. Один лишь Джарлакс, как был самим собой, так и остался. Хотя точно говорить не могу, я не все книги читал, по крайней мере, самые последние уж не читал точно. Вообще, Дзирт/Дриззт как персонаж был интересен где-то в первых трёх книгах и нескольких других, а потом уже как персонаж, тупо - скатился на дно.

1
Микола Ларионов

Я, если честно, хочу в одном из прохождений попробовать Мульти-Класс - Rogue/Bard.

0