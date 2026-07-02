Авторы Baldur's Gate 3 назвали выпуск физического издания "безумно дорогим", но ни о чем не жалеют

На фоне отказа Sony от физических релизов для PlayStation руководитель издательского направления Larian Studios Майкл Даус рассказал, что выпуск коллекционного физического издания Baldur's Gate 3 обошелся студии в «безумные деньги», однако команда считает эти расходы полностью оправданными.

После цифрового релиза RPG Larian выпустила Deluxe Edition с дисками, полной версией игры, всеми вышедшими обновлениями, дополнительным контентом и коллекционными бонусами. По словам Дауса, производство такого издания оказалось крайне затратным и было рассчитано на относительно небольшую аудиторию.

«Это стоило безумных денег. Да, это нишевый продукт. Но он чертовски классный и сделал людей счастливыми», — написал он.

Разработчик признался, что особенно расстроен решением Sony отказаться от выпуска новых игр на дисках с января 2028 года. По его мнению, даже если рынок постепенно переходит в цифровой формат, у физических изданий по-прежнему остается достаточно поклонников.

Даус считает, что Sony могла бы сохранить хотя бы ограниченный выпуск дисков для коллекционеров, лицензировав производство сторонней компании. По его словам, спрос на материальные копии игр никуда не исчезнет, пока существует цифровая дистрибуция.

Baldur's Gate 3 сначала вышла только в цифровом формате, а физическое Deluxe-издание поступило в продажу уже после огромного коммерческого успеха игры. Благодаря этому многие поклонники приобрели RPG повторно, чтобы пополнить свои коллекции.

С учетом новой политики Sony и слухов о полностью цифровом следующем поколении Xbox шансы на появление физических изданий будущих проектов Larian Studios становятся все меньше. Если следующая крупная игра студии выйдет уже после 2028 года, приобрести ее на диске, вероятнее всего, уже не получится.