Авторы Baldur's Gate 3 опасались, что игра будет настолько глючной, что получит низкие оценки ©

Baldur's Gate 3 - это определение игры, получившей всеобщее признание. Даже если и есть какие-то отклонения, подавляющее большинство отзывов как критиков, так и игроков - исключительно положительные. И все же до снятия эмбарго на рецензии Larian Studios опасалась, что игра получит не высокие оценки критиков из-за ошибок.

В интервью на YouTube-канале Dungeons & Dragons основатель и генеральный директор Larian Свен Винке (Swen Vincke) сказал, что разработчики не ожидали такой бурной реакции на Baldur's Gate 3.

Мы боялись, что игра получит 6/10, 7/10 баллов, будут ошибки, что-то случится, она сломается, все будут ее ненавидеть. Так что у нас был такой настрой, но мы знали, что само содержание хорошее. Но мы боялись этого, это было то, что пугало нас больше всего. Потому что это очень большая игра, и мы знаем, что все может пойти не так. Но обычно игра сама встает на ноги. Поэтому мы не ожидали, что все пройдет так хорошо, не ожидали, что игроки так бурно отреагируют на это.

Несколько поразительно, что команда, создавшая, возможно, главного претендента на звание лучшей игры 2023 года, думала, что ее не примут хорошо, хотя Винке и уточняет, что это только потому, что они беспокоились о наличии какого-то неизвестного, чудовищного бага, который они не успели поймать.

Действительно, как и большинство крупных игр, Baldur's Gate 3 вышла в свет с изрядной долей ошибок, а первый же патч содержал более 1000 исправлений и доработок. К счастью, очень немногие из них достаточно существенны, чтобы испортить впечатление от игры, и хотя мы наблюдали проблемы со сбоями, сохранениями, перекрестными сохранениями и т.д., последняя ролевая игра Larian настолько хороша, что многие готовы простить эти глупости.