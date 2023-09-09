Авторы Baldur's Gate 3 опасались, что игра будет настолько глючной, что получит низкие оценки

Baldur's Gate 3 - это определение игры, получившей всеобщее признание. Даже если и есть какие-то отклонения, подавляющее большинство отзывов как критиков, так и игроков - исключительно положительные. И все же до снятия эмбарго на рецензии Larian Studios опасалась, что игра получит не высокие оценки критиков из-за ошибок.
В интервью на YouTube-канале Dungeons & Dragons основатель и генеральный директор Larian Свен Винке (Swen Vincke) сказал, что разработчики не ожидали такой бурной реакции на Baldur's Gate 3.
Мы боялись, что игра получит 6/10, 7/10 баллов, будут ошибки, что-то случится, она сломается, все будут ее ненавидеть. Так что у нас был такой настрой, но мы знали, что само содержание хорошее. Но мы боялись этого, это было то, что пугало нас больше всего. Потому что это очень большая игра, и мы знаем, что все может пойти не так. Но обычно игра сама встает на ноги. Поэтому мы не ожидали, что все пройдет так хорошо, не ожидали, что игроки так бурно отреагируют на это.
Несколько поразительно, что команда, создавшая, возможно, главного претендента на звание лучшей игры 2023 года, думала, что ее не примут хорошо, хотя Винке и уточняет, что это только потому, что они беспокоились о наличии какого-то неизвестного, чудовищного бага, который они не успели поймать.
Действительно, как и большинство крупных игр, Baldur's Gate 3 вышла в свет с изрядной долей ошибок, а первый же патч содержал более 1000 исправлений и доработок. К счастью, очень немногие из них достаточно существенны, чтобы испортить впечатление от игры, и хотя мы наблюдали проблемы со сбоями, сохранениями, перекрестными сохранениями и т.д., последняя ролевая игра Larian настолько хороша, что многие готовы простить эти глупости.
Вообще, удивительно, что игра с поистине гигантским количеством различных вариантов квестов и диалогов, а также сложных абилок с условиями, работает настолько хорошо.
Не знаю, какие тысячи багов они там исправляли, у меня за овер 100 часов вылез только 1, и тот чисто визуальный, с восклицательным знаком у Уилла.
После крушения если не подходить к Шадоухарт, а направиться в лагерь и выйти из него, она пропадет навсегда. Её не будет на пляже или у двери.
Тут мне интересно, это баг или она уходит куда то дальше.
Хочу в следующем прохождении такое реализовать и посмотреть куда я упрусь по сюжету.
Если спустя столько патчей это не исправили, мб реально можно встретить в дальнейшем.
ну так праивльно -вам дают время принять решение о спасении "здесь и сейчас" - как многие неочевидные ходы сюжета с перемещениями))
Не спасли -умерла, гуляйте дальше.
Если игроки сами пытаются воспроизвести баг, чтобы узнать к чему это приведёт - игра явно удалась )
Она будет в роще, недалеко от Уилла.
А разрабы старфилда не переживали и не будут ничего исправлять, ведь их игра идеальна во всех планах. Просто компы надо обновить , да и если фпс не видно ,то разницы нету. И вообще купи скайрим, ой старфилд
Страх как огонь, если поддаться ему - он сожжёт тебя, но если овладеешь им - он тебя согреет... - в одном кино слышал.
Ну, игра и получилась глючной. У меня даже в первом акте, который должен быть идеально вылизан, пара квестов оказались непроходимыми. Просто, если игра хорошая, то ей готовы многое прощать, в том числе баги и оптимизацию, если, конечно, это не делает игру непроходимой до финальных титров.
У меня в первом акте только один квест завис, причем в раннем доступе ни разу с ним проблем не было,это отдать кольцо выжившему в горящем доме.
Как вы это делаете
Щел 2023 год, люди наконец поняли, какой класснйо была Масс Эффект Андромеда, поиграв в СТарфилд)🤣🤣🤣🤣
Но по итогу, игра оказалась очень глючной но с хорошими оценками.
Пхах,а она разве не глючная?Весь этот водопад патчей и хотфиксов которому ещё не видно конца,доказывает это лучше всяких слов,плюс то что сейчас пилят обещанные эпилоги на 15 минут,потому что по шее на реддите и тд. знатно получили за такой вал вранья.Как та же брехня что какой-то баг заблочил 1500 диалогов Минтары,один баг,но его не смогли починить за 2 больших патча и даже сроков починки не называют.Дайте угадаю почему:Потому что её диалоги пилятся или допиливаются заново и это гораздо больше времени чем исправление "одного бага" который получается нагинает целую студию с сотнями сотрудников,и офисами по всему миру,которрые пашут 24/7 как хвастался Свен?
Бле, Винке, остановись. Чем больше интервью он даёт, тем больше становится понятно, что студия сама ни черта не верила в свой продукт и его качество и не безосновательно. Если бы не первый акт, который пилили всем комунити, было бы действительно 6/10. Сами это прекрасно понимали, но всё равно этот чудак петушился и кричал, что игра идеальна, сдвигаем релиз на месяц раньше!
Как дела? Играешь в Starfield?
Да я хз чего там такого в этом первом акте то? Мне второй зашел куда больше, в первом акте только Андердарк прям секосный, а то что сверху вообще ничего особенного.