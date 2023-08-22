Авторы Baldur's Gate 3 прокомментировали замечания о "не готовой" PS5-версии игры ©

В то время как Baldur's Gate 3 находится в руках игроков на ПК уже чуть менее трех недель, игроки на PlayStation 5 ждут 6 сентября, чтобы погрузиться в игру Larian, получившую признание критиков.

Starfield также выходит 6 сентября, но для Xbox Series X/S и ПК. Один из пользователей Twitter обратил внимание на тот факт, что Starfield в настоящее время доступна для предварительной загрузки, а Baldur's Gate 3 - нет. Этот факт позволил ему сделать вывод о том, что предстоящей версии Baldur's Gate 3 для PlayStation 5 "проблемы".

Мне кажется, Starfield больше готова к релизу, чем PS5-версия Baldurʼs Gate 3. Starfield уже можно предзагрузить, а вот предзагрузка BG3 начнётся только 31 августа. Обе игры выходят в один и тот же день. У PS5-версии Baldurʼs Gate 3 проблемы? Похоже на то.

Глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус (Michael Douse) поспешил ответить, опровергнув эту версию пользователей.

Мы просто хотим сделать так, чтобы пользователи сразу же получили все вышедшие патчи. Нам кажется, что так будет удобнее для покупателей. Вот и всё

По состоянию на 17 августа Baldur's Gate 3 получила четыре небольших исправления, и еще два патча находятся на подходе. В первом патче, по словам генерального директора Larian Свена Винке (Swen Vincke), будет более "1000 исправлений и доработок".

Даус прав, говоря, что возможность предварительной загрузки игры без патчей не нужна, поскольку игрокам все равно придется скачивать патчи в день релиза.

Baldur's Gate 3 выходит 6 сентября для PlayStation 5, а Starfield - 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК. Кстати, обе игры лидируют в чартах продаж Steam за прошедшую неделю