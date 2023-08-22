Авторы Baldur's Gate 3 прокомментировали замечания о "не готовой" PS5-версии игры

В то время как Baldur's Gate 3 находится в руках игроков на ПК уже чуть менее трех недель, игроки на PlayStation 5 ждут 6 сентября, чтобы погрузиться в игру Larian, получившую признание критиков.
Starfield также выходит 6 сентября, но для Xbox Series X/S и ПК. Один из пользователей Twitter обратил внимание на тот факт, что Starfield в настоящее время доступна для предварительной загрузки, а Baldur's Gate 3 - нет. Этот факт позволил ему сделать вывод о том, что предстоящей версии Baldur's Gate 3 для PlayStation 5 "проблемы".
Мне кажется, Starfield больше готова к релизу, чем PS5-версия Baldurʼs Gate 3. Starfield уже можно предзагрузить, а вот предзагрузка BG3 начнётся только 31 августа. Обе игры выходят в один и тот же день. У PS5-версии Baldurʼs Gate 3 проблемы? Похоже на то.
Глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус (Michael Douse) поспешил ответить, опровергнув эту версию пользователей.
Мы просто хотим сделать так, чтобы пользователи сразу же получили все вышедшие патчи. Нам кажется, что так будет удобнее для покупателей. Вот и всё
По состоянию на 17 августа Baldur's Gate 3 получила четыре небольших исправления, и еще два патча находятся на подходе. В первом патче, по словам генерального директора Larian Свена Винке (Swen Vincke), будет более "1000 исправлений и доработок".
Даус прав, говоря, что возможность предварительной загрузки игры без патчей не нужна, поскольку игрокам все равно придется скачивать патчи в день релиза.
Baldur's Gate 3 выходит 6 сентября для PlayStation 5, а Starfield - 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК. Кстати, обе игры лидируют в чартах продаж Steam за прошедшую неделю
Предзагрузка Starfield за месяц до релиза это аномалия в игровой индустрии. Это любой разработчик подтвердит. Обычная практика - за неделю до релиза
Почему в игре на 10 из 10 враги стрелами пробивают насквозь пол и стены. Поставил отряд сверху, а боты стоят фигачат в потолок и попадают по моим, а мои стоя сверху имеют "помеху" в прямой видимости врага и не попадают, это что за бред
Не сочиняй. Насквозь там ничего не пробивается, есть дыры в потолке или стенах, через которые и боты и ты можете стрелять, если правильно встанете
Сомнительная отговорка. Что такое на релизе скачать патч на 10-15 гигабайт или сразу целую игру на 100 с лишним?
Особенно, если старые дряхлые 100 мб/с, а не гигабит.
Для любого издателя чего либо, выпустить нестабильный продукт на целевую группу - большой риск. Затратить время нужно хотя бы на то, чтобы изменения с патчем не вызвали еще большее кол-во багов.