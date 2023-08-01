Авторы Baldur's Gate 3 рассказали как будут работать диалоги с персонажами в кооперативной игре

Наряду с информацией о силах Иллитидов и окончательном размере игры, Baldur's Gate 3 получила новые подробности о разговорах в кооперативе. Согласно существующей системе, в одиночной или кооперативной игре игрок начинает разговор в качестве ведущего.
Другие игроки могут наблюдать за ходом беседы и голосовать за решения ведущего (которые он может игнорировать). Интересной становится ситуация, когда вы неожиданно вступаете в разговор.
А что, если я вступлю в разговор с персонажем, который имеет не те навыки, которые нужны для выбора? Это зависит от нескольких моментов. Когда разговор начинается неожиданно, его ведет тот персонаж, который инициировал то, что привело к разговору. Таким образом, судьбу разговора будут решать умения этого персонажа.
Таким образом, если вы внезапно столкнулись с кем-то из ниоткуда, то разговор и решения будут приниматься вами. В этом есть смысл, тем более что в кооперативе игроки могут разбежаться и заняться своими делами. В одиночной игре можно вступить в разговор с одним персонажем, а затем выйти и выбрать другого. Однако это работает не во всех случаях.
Там, где в жизни есть самостоятельность, есть самостоятельность и в Baldur's Gate 3. Когда ситуации становятся более судьбоносными, распутывать их приходится с помощью своей смекалки и профессиональных навыков. Вы также можете сделать некоторые диалоги приватными, чтобы товарищи по команде не могли их прослушать.
Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.
Если честно вот в коопе диалоги через задницу работали с долей реализма. Кто первый бежал и попал в зону диалога то и видит катсцену и начало разговора и если он не скажет у его начался разговор можно его и пропустить. Сделали бы что хо ябы важные разговоры для всех начинались одновременно, а не приходилось еще дополнительно нажимать второму, третьему и четвертому игроку
У одного мозги у другого сила. Как всегда. ))
Просто на максимум выкручиваете вашу основную характеристику и Харизму, и не паритесь за диалоги