Авторы Baldur's Gate 3 рассказали о некоторых особенностях, которые игроки могут ожидать в полном релизе

Baldur's Gate 3 официально выходит 3 августа для ПК, покинув ранний доступ спустя почти три года. На PS5 она выйдет 6 сентября, но Larian Studios проведет 7 июля новую Panel from Hell, чтобы продемонстрировать весь масштаб ролевой игры. Тем временем компания рассказала о некоторых особенностях, которые игроки могут ожидать в полном релизе.
Во-первых, это ограничение по уровню. Первоначально планировалось, что это будет 10 уровень, но теперь это 12 уровень, при этом станут доступны такие заклинания, как "Неудержимый танец Отто" и "Цепная молния". На момент запуска в игре будет 11 рас и 31 подрас, с подтвержденными Драконорожденными и Полуорками.
Драконорожденные имеют десять подрас - черную, синюю, латунную, бронзовую, медную, золотую, зеленую, красную и серебряную - каждая с уникальным типом урона, сопротивлением и дыханием. Ожидайте увидеть их больше на следующей "Панели из ада".
Полуорки могут похвастаться "свирепым телосложением" и описываются как "существа с сильными эмоциями, движимые внутренним огнем". Они могут наносить дополнительный критический урон благодаря тройным кубикам, что является одним из самых сильных уронов от оружия, а также очень живучи. Их основная способность - "Беспощадная выносливость" - позволяет им не умереть от смертельного удара, а опуститься до 1 HP. Ее можно использовать только один раз, а затем требуется длительный отдых для перезарядки.
Наконец, есть Дуэргар - третья подраса гномов, более приспособленная к подземным условиям.
Наконец, есть Дуэргар - третья подраса гномов, более приспособленная к подземным условиям
Уже слюни текут, недавно прошел дивинити и никогда так не кайфовал от рпг с тактической боевкой. А квесты-то какие запоминающиеся со свой историей и развилками, ммм... Какой же кайф будет сыграть на хадкоре и отъехать где-нибудь и начать заново)
Только я прочитал не сразу правильно?
Один рас не подрас
12 уровень это кншн очень мало. Кстати, единственное, что мне не нравилось в 1 и 2 это левел кап. Если делать все квесты и обшаривать каждый уголок, то уже к половине игры перестаешь развиваться, это не айс. Будем надеяться на аддоны) Я хочу dragon's breath и abi dhalzim's horrid whilting! (это спеллы 9 и 8 уровня, кто не в курсе)
12 лвл это уже почти уровень ближе к богу)
Я не знаю, как в новых редакциях, по-старому это где-то 5 уровня спеллы (кстати, бесполезные, самое веселое начинается на 6)
В невере без аддонов 20 было, и ничего богами себя не чувствовали, а вообще 12 уровень по новой системе днд, это просто мастер в каком либо искусстве а не бог а до божественных сил ещё далеко по уровню.
по моему к 20 это такой полубог в мире днд
12 это что типа довакина. любишь кожаную, броню? не стесняет движений.
Ну ладно. Ну думаю персонажи в конце концов докачаются по "полубогов", если уж не в оригинальной игре так в длс.
жалка асимара нет.
Хочу расу табакси((
Признавайтесь, кто прочитал неправильно?
Лучше бы сразу предупреждали своих игроков, что у них повесточка во все поля.
Уже начиная с создания персонажа тебе предоставят выбор МЕСТОИМЕНИЯ. Ну поняли, да? Выбирать можно же! Так мир и работает, да? НЕТ! Это чушь повесточная всё.
Игру не жду от слова совсем. Разрабы зарекомендовали себя только с негативной стороны своим уровнем повесточки.
Например, вот тут главный геймдизайнер и сценарист игры открыто признаётся в том, что когда его называют рогоносцем - это для него честь.
Ролеплей такой ролеплей. Если я правильно понял гг и компаньоны все би, замутить можешь с любым. Я играл женщиной дворфом друидом и сыграл в ножницы с шадоухарт, мог вампира еще
кто теебе мешает создать нормального перса и играй,тебя ж не суют жопой..