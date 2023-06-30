Авторы Baldur's Gate 3 рассказали о некоторых особенностях, которые игроки могут ожидать в полном релизе ©

Baldur's Gate 3 официально выходит 3 августа для ПК, покинув ранний доступ спустя почти три года. На PS5 она выйдет 6 сентября, но Larian Studios проведет 7 июля новую Panel from Hell, чтобы продемонстрировать весь масштаб ролевой игры. Тем временем компания рассказала о некоторых особенностях, которые игроки могут ожидать в полном релизе.

Во-первых, это ограничение по уровню. Первоначально планировалось, что это будет 10 уровень, но теперь это 12 уровень, при этом станут доступны такие заклинания, как "Неудержимый танец Отто" и "Цепная молния". На момент запуска в игре будет 11 рас и 31 подрас, с подтвержденными Драконорожденными и Полуорками.

Драконорожденные имеют десять подрас - черную, синюю, латунную, бронзовую, медную, золотую, зеленую, красную и серебряную - каждая с уникальным типом урона, сопротивлением и дыханием. Ожидайте увидеть их больше на следующей "Панели из ада".

Полуорки могут похвастаться "свирепым телосложением" и описываются как "существа с сильными эмоциями, движимые внутренним огнем". Они могут наносить дополнительный критический урон благодаря тройным кубикам, что является одним из самых сильных уронов от оружия, а также очень живучи. Их основная способность - "Беспощадная выносливость" - позволяет им не умереть от смертельного удара, а опуститься до 1 HP. Ее можно использовать только один раз, а затем требуется длительный отдых для перезарядки.

Наконец, есть Дуэргар - третья подраса гномов, более приспособленная к подземным условиям.

Наконец, есть Дуэргар - третья подраса гномов, более приспособленная к подземным условиям