Авторы Baldur's Gate 3 рассказали про алхимию и огромное количество персонажей, с которыми можно взаимодействовать ©

Несмотря на то, что на недавней выставке Panel From Hell было представлено несколько новых подробностей о Baldur's Gate 3, Larian Studios раскрыла еще несколько в новом сообщении в Steam. Прежде всего, в нем говорится о новой возможности создания предметов - алхимии, которая позволяет трансмутировать травы, кристаллы, части монстров и многое другое для создания предметов. Это могут быть самые разные предметы - от зелий и ядов до масла для покрытия оружия.

Также речь шла о 174 часах кинематографических сцен, о которых говорилось еще несколько дней назад и которые являются "отражением всех возможных решений, которые игроки могут принять в игре, и сюжетных перестановок, которые будут связаны с каждым из этих решений". Всего в игре 2000 персонажей, с которыми можно взаимодействовать, и "различные реакции в зависимости от выбранного вида и класса".

Так называемый "золотой путь" требует более 80 часов, и игроки могут ожидать "ошеломляющего количества ранее невиданного контента при втором или даже третьем прохождении". Например, вы можете отправиться в путешествие по территории Шаррана в Проклятых землях в роли Шэдоухарт или добраться до деревушки где живет Джахейра. Конечно, если вы хотите увидеть все за один игровой цикл, то вам придется потратить на это около 200 часов.

В Baldur's Gate станет известен истинный масштаб вашего выбора. "Толпы людей в городе будут систематически сплетничать и обсуждать ваши выходки и неудачи, и на них даже можно будет повлиять, непосредственно изменяя газету и печатая наиболее благоприятные заголовки."

Baldur's Gate 3 выходит 3 августа на ПК, а версия для PS5 - 6 сентября.