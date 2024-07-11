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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 13 147 оценок

Авторы Baldur's Gate 3 рассматривали возможность сделать Fallout или Ultima

Simple Jack
Новости

Вместо Baldur's Gate 3 компания Larian бы могла создать RPG по франшизе Fallout или Ultima. Команда хотела найти какую-нибудь популярную IP, чтобы реализовать амбиции и подняться на другой уровень в игровой индустрии. Об этом глава студии Свен Винке рассказал на конференции Develop: Star Awards.

"Я чувствовал, что существует потолок, который мы не сможем преодолеть, если у нас не будет ААА-бюджета, маркетинга и подобных штук."

Авторам так и не удалось получить права на франшизу Bethesda и Ultima, зато богатый сеттинг D&D стал прекрасной возможностью показать себя. По словам Свена Винке, в итоге команда сделала правильный выбор.

На премии Develop: Star Awards 2024 Baldurs Gate 3 выиграла в номинации «Лучшая игра» и «Лучший сюжет», а Larian получила премию «Лучшая студия».

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Так, отнимите у Тодда Фолыч! Умоляю!

6
Egik81

После забивания на продолжение балдура 3 у вас снова есть такая возможность но вы стыдливо об этом умалчиваете.

-3