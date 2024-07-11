Вместо Baldur's Gate 3 компания Larian бы могла создать RPG по франшизе Fallout или Ultima. Команда хотела найти какую-нибудь популярную IP, чтобы реализовать амбиции и подняться на другой уровень в игровой индустрии. Об этом глава студии Свен Винке рассказал на конференции Develop: Star Awards.
"Я чувствовал, что существует потолок, который мы не сможем преодолеть, если у нас не будет ААА-бюджета, маркетинга и подобных штук."
Авторам так и не удалось получить права на франшизу Bethesda и Ultima, зато богатый сеттинг D&D стал прекрасной возможностью показать себя. По словам Свена Винке, в итоге команда сделала правильный выбор.
На премии Develop: Star Awards 2024 Baldurs Gate 3 выиграла в номинации «Лучшая игра» и «Лучший сюжет», а Larian получила премию «Лучшая студия».
Авторы Baldur's Gate 3 рассматривали возможность сделать Fallout или Ultima
Вместо Baldur's Gate 3 компания Larian бы могла создать RPG по франшизе Fallout или Ultima. Команда хотела найти какую-нибудь популярную IP, чтобы реализовать амбиции и подняться на другой уровень в игровой индустрии. Об этом глава студии Свен Винке рассказал на конференции Develop: Star Awards.
Так, отнимите у Тодда Фолыч! Умоляю!
После забивания на продолжение балдура 3 у вас снова есть такая возможность но вы стыдливо об этом умалчиваете.