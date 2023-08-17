Авторы Baldur's Gate 3 устранили все проблемы и перевыпустили четвертый хотфикс

Larian Studios пришлось откатить четвёртый хотфикс для Baldur’s Gate 3 из-за различных проблем, с которыми игроки столкнулись после его выхода.
Авторы оперативно устранили все проблемы, перевыпустили патч, извинились перед пользователями и рассказали, что случилось:
Четвертый хотфикс прошел тщательную проверку QA и вчера был утвержден в качестве кандидата на выпуск. Однако в последний момент мы переделали версию, чтобы изменить ее номер. К сожалению, версия, которая была подготовлена, страдала от ошибок компилятора, что приводило к тому, что некоторые исключения, которые обычно не вызывают сбоев, приводили - вы уже догадались - к сбоям. Поскольку подобные проблемы с компилятором встречаются крайне редко, мы не были к этому готовы. А должны были. Мы все испортили.
Разработчики изменили процесс выпуска патчей, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем, а сохранения, сделанные в игре с установленным четвёртым хотфиксом, вновь заработали.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
Как хорошо что мои сейвы не поломались, я как раз на 3й акт вступил. Помню у меня сейвы в котор 2 полетели от откл. света, тут я бы не пережил такого
а где скачать можна?
В стиме
В зелёном магазине можно.
Надо попробовать тестануть на своей 4090 и 4к олед 120 гц может стабилизируется
Какая-то у тебя для нищебродов матрица на 120 Гц всего.
Да, я не старюсь особо много вкладывать денег в железо. Раз в пару лет вложил тысяч 300-400 и нормально. У меня в приоритете тачки и тёлки, вот джип в москве стоит и ролехи новые взял на днях.
вброс пошелвминуса
то чувство, когда у тебя обычный 60гц 1080
И решил понтануться этим на игровом сайте ухахах