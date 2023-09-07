на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 039 оценок

Авторы Baldur's Gate 3 вырезали одно заклинание, потому что "оно буквально удвоило бы размер игры"

©
butcher69
Новости

Официальный YouTube-канал Dungeons & Dragons опубликовал более 45 минут видеоинтервью с генеральным директором Larian Studios Свеном Винке (Swen Vincke), в центре внимания которого оказалась игра Baldur's Gate 3 (теперь вышедшая и на PS5).

Директор Baldur's Gate 3 Свен Винке (Swen Vincke) рассказал о заклинании D&D, которое Larian больше всего хотела включить в игру, но не смогла, так как оно "удвоило бы размер игры".

В интервью Винке спросили, что бы он хотел добавить в игру, и какие истории развития возникли при попытке сделать это. Он ответил быстро: "Мы хотели добавить "Рассеивание магии"".

Мы хотели сделать это заклинание. Долгое время это было в планах, но потом это стало слишком сложно, потому что в игре очень много магии. Мы постоянно думали: "А что будет, если я приду и сделаю "Рассеивание магии"?". У меня голова разрывалась. Вот почему в игре нет его. На самом деле в игре остались следы того, что они действительно предвидели это и хотели сделать, мы хотели сделать, но это было слишком. Буквально, чтобы поддержать это одно заклинание должным образом, пришлось бы удвоить размер игры.

Желание поддержать особенность "должным образом" - вот что повторяется в интервью Винке, которое, по его словам, может стать его последним интервью в рамках пресс-тура Baldur's Gate 3. От предоставления Бардам всех их причудливых классовых особенностей до обеспечения отражения вашего происхождения в игре, независимо от того, насколько оно популярно, - очевидно, что руководитель Larian не хотел оставить без внимания ни одного игрока.

7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
-zotik-

Оно бы мне пригодилось при штурме лунной башни)

4
LogicDisciple

серьезно, кодовая база увеличилась бы значительно больше, чем в 2 раза из-за одно заклинания? ну типа, кроме просто кода, там есть видео, музыка, текстуры...на них не могла повлиять эта разработка

1
hatenemy

Возможно, имелось в виду переделать игру

0
LogicDisciple hatenemy

нет, там прямым текстом написано, что размер игры в 2 раза больше

0
Капиттан_Лапшун

Ну так заклинание, это не только код. Тебе также нужно пилить для него анимации, звуки и текстуры.
Но скорее тут неправильно перевели или контекст другой был. Т.к. скорее всего пришлось бы перебаланшивать всю игру. = куча лишнего кода и времени.

0
hatenemy LogicDisciple

Это пэгэ. Статья скопипастена с какого-то западного сайта, текст прогнан через автопереводчик. Тут 99% новостей такие.

0
Злой Дух Ямбуя

Цветок Суссура - это наверное всё, что осталось от этой идеи-))

1
Pavlissimus

Не то. Суссур - это аналог заклинания Тишина, т.е. нельзя магию произносить. А тут рассеивание магии, значит снятие уже произнесённого, т.е, в теории, убрать тишину, и прочие очарования... что наводит на мысль, что рассеивание магии заменяет собой многие заклинания, снимающие дебаффы. Лишнее оно, в плане баланса и дублирования функций.

0
Mad_cloud

Заклинаний и так хватает

-2