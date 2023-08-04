Авторы Remnant 2 в шутку "отдались" медведю - Разработчики игр поздравили Larian с релизом Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 нравится всем, даже конкурентам Larian Studios в этой области - мемы и поздравления от других разработчиков игр заполонили интернет. CRPG вышла вчера и стала вторым по величине релизом на Steam в этом году, что является огромным успехом для игры такого жанра.
Компания Bethesda, которая в данный момент завершает работу над своей следующей игрой Starfield, поздравила Larian с днем запуска и прислала поздравления вместе с запиской с датой выхода и многогранными кубиками. Изначально Larian планировала выпустить Baldur's Gate 3 ближе к Starfield, и версия игры для PS5 по-прежнему должна выйти 6 сентября 2023 года вместе с космической ролевой игрой, но потом решила выпустить игру раньше, чтобы избежать столкновения титанов на ПК.
Obsidian, еще одна известная студия с богатой историей CRPG, опубликовала иллюстрацию, на которой изображен один из ее персонажей, направляющий пистолет на одного из Иллитидов из Baldur's Gate 3, а также поздравительное сообщение. Некоторые сотрудники Obsidian получили выходной в связи с выходом Baldur's Gate 3 благодаря специальным шаблонам Larian Studios, что свидетельствует о глубокой любви к игре Dungeons & Dragons.
В социальных сетях аккаунт Remnant 2, недавно вышедшего шутера и также набирающего популярность в Steam, опубликовал мем с известной сценой любви медведя, получившей широкую огласку в преддверии запуска Baldur's Gate 3. Вместе с изображением в сообщении говорится: "Мы все поняли", имея в виду, что на старте CRPG привлекла большее количество игроков, чем Remnant 2.
Так же можно найти поздравления от Warhorse (Kingdom Come: Deliverance), CD Projekt Red в лице квест-директора Павла Саско и другие.
ну теперь после этого пиларс 3 должен выйти
Пиларс слишком нудная. Я бы не отказался от нового пасфайндера. Давайте совокоты, вы сможете!
я не в восторге от вархамера да и как-то все болеше похоже на 2 игру как там лока называлась какой-то там пруд
Они умеют в мемы, этого не отнять.
Какая же похотливая морда однако у медведя....
Жду когда обсидиан напишет подобное
"отдались"
Видимо про это дерьмо теперь каждый день будут печатать, это же так "интересно"
Не надо писать, что всем нравится, это не доллар. Установил - увидел пошаговые бои, удалил. В бг нет пошаговых боев. Если я установил условные дьябло 2 и дьябло 4, то я понимаю, что это одна серия игр, а тут я не вижу БГ3, вижу дивинити ОС 3. Жду старфильд и новый драгон эйдж.
Смотрим в книгу - видим фигу, да? Здесь от дивинити ничего, кроме некоторых элементов интерфейса.
А раньше не знал что у нее пошаговые бои? Вот разрабы, хранили такую секретную механику прям до релиза.
Так как я играл в дивинити и в стары и дилогию ориджинал син единственное что у них общее это только то что игру направлял Скот Винке, гейплейно и сюжетно они разные, где ты там увидел дивинити я хз. А бг 1 и 2 делали байовер, а не лариан, поэтому она не обязана быть похоже на игру других разработчиков 20 лет назад.
Жди старфилд, он выходит через месяц, а бг вышла сейчас, будешь сидеть и в стенку смотреть месяц? если нет то информация про ожидание бесполезна
Еще один маня-казуал, который не способен отличить абсолютно разные системы DOS и DnD 5e.
Зато они есть в DnD по правилам которой сделаны BG. Новая BG всего лишь соблюдает больше правил, нежели старые BG. Это называется развитие и модернизация.