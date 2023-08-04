Авторы Remnant 2 в шутку "отдались" медведю - Разработчики игр поздравили Larian с релизом Baldur's Gate 3 ©

Baldur's Gate 3 нравится всем, даже конкурентам Larian Studios в этой области - мемы и поздравления от других разработчиков игр заполонили интернет. CRPG вышла вчера и стала вторым по величине релизом на Steam в этом году, что является огромным успехом для игры такого жанра.

Компания Bethesda, которая в данный момент завершает работу над своей следующей игрой Starfield, поздравила Larian с днем запуска и прислала поздравления вместе с запиской с датой выхода и многогранными кубиками. Изначально Larian планировала выпустить Baldur's Gate 3 ближе к Starfield, и версия игры для PS5 по-прежнему должна выйти 6 сентября 2023 года вместе с космической ролевой игрой, но потом решила выпустить игру раньше, чтобы избежать столкновения титанов на ПК.

Obsidian, еще одна известная студия с богатой историей CRPG, опубликовала иллюстрацию, на которой изображен один из ее персонажей, направляющий пистолет на одного из Иллитидов из Baldur's Gate 3, а также поздравительное сообщение. Некоторые сотрудники Obsidian получили выходной в связи с выходом Baldur's Gate 3 благодаря специальным шаблонам Larian Studios, что свидетельствует о глубокой любви к игре Dungeons & Dragons.

В социальных сетях аккаунт Remnant 2, недавно вышедшего шутера и также набирающего популярность в Steam, опубликовал мем с известной сценой любви медведя, получившей широкую огласку в преддверии запуска Baldur's Gate 3. Вместе с изображением в сообщении говорится: "Мы все поняли", имея в виду, что на старте CRPG привлекла большее количество игроков, чем Remnant 2.

Так же можно найти поздравления от Warhorse (Kingdom Come: Deliverance), CD Projekt Red в лице квест-директора Павла Саско и другие.