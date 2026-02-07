Авторы сериала по Baldur's Gate обратятся за советами к Larian Studios

Генеральный директор Larian Studios Свен Винке с воодушевлением воспринял новости о производстве телевизионного сериала по мотивам Baldur's Gate и сообщил о грядущем сотрудничестве с авторами адаптации. Создатели шоу от HBO намерены консультироваться с разработчиками игры для достижения максимальной аутентичности и уважения к проделанной работе, что должно развеять опасения фанатов по поводу качества экранизации.

В своем комментарии к анонсу Винке отметил, что просто невероятно осознавать, как история, начавшаяся в маленькой переговорной комнате отеля, эволюционировала до столь вдохновляющего повествования и трансформировалась в сериал от HBO. Руководитель студии подчеркнул, что команда усердно трудилась над тем, чтобы Baldur's Gate 3 соответствовала своему великому наследию. Он добавил, что персонажи и сюжеты стали итогом совместных усилий многих команд, и все они надеются, что новый телевизионный проект будет реализован с такой же страстью.

Относительно развития сюжета Свен Винке пояснил, что финалы игры были специально задуманы как плодородная почва для новых приключений. По его словам, существует огромное количество возможных направлений, и ему не терпится узнать, какой путь выберет команда сценаристов. Он подтвердил, что шоураннер Крейг Мейзин уже связался с ним для беседы, поэтому у разработчиков будет возможность поделиться своими мыслями и идеями с создателями сериала.

Также стало известно, что в настоящее время Larian Studios продолжает работу над вселенной Divinity. Свен Винке выразил надежду, что история, которую они готовят для новой игры, со временем сможет достичь таких же высот качества и глубины проработки, как это случилось с Baldur's Gate 3.