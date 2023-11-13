Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Spider-Man 2 поборются за "Игру года" на церемонии The Game Awards

Джефф Кили представил все игры, номинированные на премию The Game Awards 2023. В прямом эфире ведущий и продюсер самой важной игровой премии представил шесть игр, номинированных на главный приз "Игра года".
Номинанты на "Игру года"
- Alan Wake 2.
- Baldur's Gate 3.
- Spider-Man 2.
- Resident Evil 4.
- Super Mario Bros. Wonder.
- The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Победителей объявят во время церемонии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря — в Москве это будет раннее утро 8 декабря.
Стоп, а где же великий Старфилд? Как же так ...
Что за старфилд?
Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Resident Evil 4
Это какой-то прикол? Вилли Илкка просто на голову выше стоит ее. Особенно в главе: "We sign". Нет, я конечно, понимаю, он белый гетеросексуальный мужик, но совсем до бреда зачем доводить? Впрочем, кого я спрашиваю...
Ну и где Хогвартс, Килли зассал?
Final Fantasy XVI тоже нету. Вспоминая высказывания разработчика... Не удивляешься
а япошки будут снова на музыку жать "гвноигры но какая музыка вы посмотрите как звучит..."
Если BG3 не победит я разочаруюсь. Атомика не в одной номинации нет, гады. Могли бы в музыку хотя бы добавить.
Нда, похоже в следующем году интересных игр не будет, если на список самых ожидаемых игр 2024 посмотреть, вообще ни одной которую хотелось бы ждать.
Моя личная игра этого года - РЕ4, рад и чуть даже удивлен что она попала в номинацию именно как претендент на игру года. Но это как говорится в сердце. А объективно и понимая головой - BG3 игра года. Для каждого думаю своя будет в этом году, но все таки BG3 сильно выделилась
Ничего, не имею против РЕ4 великолепная игра и ремейк, но она уже свои награды в 2005 году получила. В этом году её награда - лучший ремейк. Победа будет за БГ3.
Ре4 прекрасна, но все же это римейк, как-то нечестно ставить ее на игру года. А вот бг3 удивила, никогда бы не подумал, что пошаговая нишевая РПГ для олдфагов вроде меня сможет стать игрой года.
Без вариантов Baldur's Gate 3 игра года
BG3, RE4 и Зельда шедевры. Надеюсь одна из этих 3 игр получит премию ибо более заслужили.
Вообще-то это только список номинантов, а не итоговый результат, написано же в посте все
Так понимаю, что по факту номинанта три - Bg3, Re4 и Zelda... ибо AW2 вышла геймплейно-технически спорной бролилкой, паук вроде зашел фанатам, но что-то не громко стрельнул, а марио просто побоятся готировать дабы не прорвало индустрию=) Тут не угадать кому отдадут т.к все три неплохие и совершенно разные.
Опять Старфилд прокатили, да что ж такое то, ох уж эти сонибои и на TGA пробрались!
Ну такое - конкурентной борьбы не предвидится - фаворит и так ясен.
Конечно Baldur's Gate 3. Вопрос только приблизится ли к Ведьмаку 3 у которой было 99 званий игра года, буду надеяться обе игры достойные)
Как я раньше и писал, 5 номинантов были очевидны, Марио не видел, но очевидно всем нравится Марио.
Если бы Старфилд не обкакался, то был бы он вместо Марио.
НУ и ноль номинация Хогвартса, что и следовало ожидать.
Resident Evil 4 , Baldur's Gate 3 лучшие
И где хогвардс легаси? и другие крутые игры, которые выходили в этом году?
Давно игра с геймплеем мобильной игры стала крутой?
Ну, тут хотя бы конкуренты есть
Starfield - игра года. Ну и Atomic Heart нет, лучшая игра и саундтрек в этом году.
Кекнул с одинокого киберпанка в ряду с онлайн-дрочильнями.
список претендентов на игру года максимально приторный, здесь вопрос только в том, baldurs gate 3 или какой-то из проектов нины заберет номинацию. зная западный игрожур, почти наверняка второе.
из примечательного, что atomic heart и hogwarts legacy нет вообще ни в одной из номинаций, хотя в категории "лучший экшен" он смотрелся бы намного уместнее hi-fi rush, имхо, а hogwarts было бы логично увидеть хотя бы в арте, как раз в этом году подборка максимально тухлая в этой категории
если лучшую поддержку заберет киберпанк, то у меня конкретно так полыхнет, ибо пусть хорошее, но одно dlc за три года - не есть хорошая поддержка.
ну и смотря на ожидаемые игры 24 года грустинка нападает, но потом ты вспоминаешь о релизе ремейка 3 персоны, отряда самоубийц(как минимум глянуть будет любопытно на то, деградировали или нет rocksteady за эти годы), возможного релиза dragon age и как-то позитивнее начинаешь смотреть на вещи.
Нужно быть субъективным, игра года однозначно The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 это лучшая ролевая игра, стильная, графонистая, сексапильная, но с точки зрения игровых механик это divinity original sin 2 с кубиком, кровищей и сексом, мало на игру года, новая Zelda геймплеем и разнообразием механик с масштабами просто уделывает любую игру этого года, Alan Wake 2 помои курильщика, Spider-Man 2 стерильный эксклюзив сони, Resident Evil 4 стерильный ремейк Capcom, ремейк Resident Evil 2 вот это было вау, могу выделить Armored Core 6 не игра года точно, но эксперимент удачный, да и возродился интерес к забытому жанру, не каждый на такое способен, Armored Core 7 точно быть, и ресурсы будут вложены гораздо больше.
Что сказать, Хогвартс и Атомное Сердце уже победили)
(нет)
Любителя кринжовых продажных церемоний ответ)
Хогвартс - ГОТИ
А где миникрафт? Он должен быть в топе
Болеем за Резидент Ивел 4! Однозначно самая лучшая игра года.
По повестке в этом году чемпион это бг. Лесбо архангелы заберут полюбому награды
Я очень ждал старфилд.
...но есть одно но, игра гов но
И на старфилде вроде бы мод)
Ты можешь собрать свой старфилд сам, хоть какой то конструктор в виде игры. А тут поставили симулятор ходьбы под название Алан вейк и длс про паука, лучше бы старфилд поставили бы за место этих двух.
Ласт оф ас 2 тем не менее это не помешало взять на этой церемонии кучу наград. В теории может и старфилд там мог победить
Да что же вы за люди такие... как теперь заснуть нормально после увиденного...
Т.е. 5 высеров дерьма и бг3?
Зельда выйграет, чекайте. Это игра детства для полоумного мира.
Если у тебя нет платформы для определенной игры,это не значит,что она гвно.
Спасибо, что хоть нету Джедаев, Starfield и Hi-Fi Rush...
Если игра издаётся на платформе для малолеток, то она гoвно.
Ну а если человек пишет провокационный комментарий с левого аккаунта,то он неудачник без личной жизни.
Alan Wake 2 должен забрать! Он имеет самое главное, чего нет в других играх и ради чего мы в них играем - это сюжет! + игра, одна из немногих, возрождает музыкальную составляющую, когда музыка в игре это не фон и не набор звуков, а целое искусство, способное ещë на протяжении многих лет заставить вас помнить об этой истории...
АЛАН ТРАХНУЛ БЫ ВСЕХ. Если бы не переоцененный кусок какахи Baldur's Gate 3.
Легендарная битва Повестки! Единственные нормальные игры тут это Резик, Зельда и Супер Марио, хотя играл я только в Резик. Жаль Якудза вышла поздно, уж Кирью-чан показал бы им кто тут главный батя на районе. П.зы. Да, во всеми любимой балде повестки как грязи и даже не пытайтесь отрицать это.
что за повестки?
Ты из тех, кто на стадии отрицания?
Еще раз. Обидно за старфилд на самом деле.
На самом деле - нет.
Вообще как то пофигу)