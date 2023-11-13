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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 889 оценок

Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Spider-Man 2 поборются за "Игру года" на церемонии The Game Awards

butcher69
Новости

Джефф Кили представил все игры, номинированные на премию The Game Awards 2023. В прямом эфире ведущий и продюсер самой важной игровой премии представил шесть игр, номинированных на главный приз "Игра года".

Номинанты на "Игру года"

  • Alan Wake 2.
  • Baldur's Gate 3.
  • Spider-Man 2.
  • Resident Evil 4.
  • Super Mario Bros. Wonder.
  • The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Победителей объявят во время церемонии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря — в Москве это будет раннее утро 8 декабря.

20
62
Комментарии: 62
Ваш комментарий
Deshlin

Стоп, а где же великий Старфилд? Как же так ...

18
Protocol10

Что за старфилд?

2
Artery Kaulitz

Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Resident Evil 4

9
Morpex333
Лучшая актерская игра: Мелани Либёрд (Alan Wake 2)

Это какой-то прикол? Вилли Илкка просто на голову выше стоит ее. Особенно в главе: "We sign". Нет, я конечно, понимаю, он белый гетеросексуальный мужик, но совсем до бреда зачем доводить? Впрочем, кого я спрашиваю...

8
GameOver-inc

Ну и где Хогвартс, Килли зассал?

6
Artery Kaulitz

Final Fantasy XVI тоже нету. Вспоминая высказывания разработчика... Не удивляешься

-1
Alex40001 Artery Kaulitz

а япошки будут снова на музыку жать "гвноигры но какая музыка вы посмотрите как звучит..."

-1
6363

Если BG3 не победит я разочаруюсь. Атомика не в одной номинации нет, гады. Могли бы в музыку хотя бы добавить.

3
tvorog8088

Нда, похоже в следующем году интересных игр не будет, если на список самых ожидаемых игр 2024 посмотреть, вообще ни одной которую хотелось бы ждать.

2
Krio_ru

Моя личная игра этого года - РЕ4, рад и чуть даже удивлен что она попала в номинацию именно как претендент на игру года. Но это как говорится в сердце. А объективно и понимая головой - BG3 игра года. Для каждого думаю своя будет в этом году, но все таки BG3 сильно выделилась

1
KnDiman

Ничего, не имею против РЕ4 великолепная игра и ремейк, но она уже свои награды в 2005 году получила. В этом году её награда - лучший ремейк. Победа будет за БГ3.

3
MadDarkGuard

Ре4 прекрасна, но все же это римейк, как-то нечестно ставить ее на игру года. А вот бг3 удивила, никогда бы не подумал, что пошаговая нишевая РПГ для олдфагов вроде меня сможет стать игрой года.

0
CFNV

Без вариантов Baldur's Gate 3 игра года

1
Робот Колдун

BG3, RE4 и Зельда шедевры. Надеюсь одна из этих 3 игр получит премию ибо более заслужили.

0
Комментарий удален
NatanieLzZ

Вообще-то это только список номинантов, а не итоговый результат, написано же в посте все

0
Liliyai

Так понимаю, что по факту номинанта три - Bg3, Re4 и Zelda... ибо AW2 вышла геймплейно-технически спорной бролилкой, паук вроде зашел фанатам, но что-то не громко стрельнул, а марио просто побоятся готировать дабы не прорвало индустрию=) Тут не угадать кому отдадут т.к все три неплохие и совершенно разные.

0
Kerrot

Опять Старфилд прокатили, да что ж такое то, ох уж эти сонибои и на TGA пробрались!

0
luVol
1
Alex Row

Ну такое - конкурентной борьбы не предвидится - фаворит и так ясен.

0
KnDiman

Конечно Baldur's Gate 3. Вопрос только приблизится ли к Ведьмаку 3 у которой было 99 званий игра года, буду надеяться обе игры достойные)

0
Lobotomaster

Как я раньше и писал, 5 номинантов были очевидны, Марио не видел, но очевидно всем нравится Марио.
Если бы Старфилд не обкакался, то был бы он вместо Марио.
НУ и ноль номинация Хогвартса, что и следовало ожидать.

0
azusuguwa

Resident Evil 4 , Baldur's Gate 3 лучшие

0
Fik Dencer

И где хогвардс легаси? и другие крутые игры, которые выходили в этом году?

0
wianewa

Давно игра с геймплеем мобильной игры стала крутой?

0
Ds_Raider

Ну, тут хотя бы конкуренты есть

0
warp 37

Starfield - игра года. Ну и Atomic Heart нет, лучшая игра и саундтрек в этом году.

0
Антон Патриарх Логвинов

Кекнул с одинокого киберпанка в ряду с онлайн-дрочильнями.

-1
Endeav0ur42

список претендентов на игру года максимально приторный, здесь вопрос только в том, baldurs gate 3 или какой-то из проектов нины заберет номинацию. зная западный игрожур, почти наверняка второе.
из примечательного, что atomic heart и hogwarts legacy нет вообще ни в одной из номинаций, хотя в категории "лучший экшен" он смотрелся бы намного уместнее hi-fi rush, имхо, а hogwarts было бы логично увидеть хотя бы в арте, как раз в этом году подборка максимально тухлая в этой категории
если лучшую поддержку заберет киберпанк, то у меня конкретно так полыхнет, ибо пусть хорошее, но одно dlc за три года - не есть хорошая поддержка.
ну и смотря на ожидаемые игры 24 года грустинка нападает, но потом ты вспоминаешь о релизе ремейка 3 персоны, отряда самоубийц(как минимум глянуть будет любопытно на то, деградировали или нет rocksteady за эти годы), возможного релиза dragon age и как-то позитивнее начинаешь смотреть на вещи.

-3
vidgorint

Нужно быть субъективным, игра года однозначно The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 это лучшая ролевая игра, стильная, графонистая, сексапильная, но с точки зрения игровых механик это divinity original sin 2 с кубиком, кровищей и сексом, мало на игру года, новая Zelda геймплеем и разнообразием механик с масштабами просто уделывает любую игру этого года, Alan Wake 2 помои курильщика, Spider-Man 2 стерильный эксклюзив сони, Resident Evil 4 стерильный ремейк Capcom, ремейк Resident Evil 2 вот это было вау, могу выделить Armored Core 6 не игра года точно, но эксперимент удачный, да и возродился интерес к забытому жанру, не каждый на такое способен, Armored Core 7 точно быть, и ресурсы будут вложены гораздо больше.

-3
PuserG

Что сказать, Хогвартс и Атомное Сердце уже победили)

-5
slipKOT86

(нет)

0
PuserG slipKOT86

Любителя кринжовых продажных церемоний ответ)

1
Usurper

Хогвартс - ГОТИ

-5
HomeWork

А где миникрафт? Он должен быть в топе

-5
Maddyson1988

Болеем за Резидент Ивел 4! Однозначно самая лучшая игра года.

-7
Dick_Thunder

По повестке в этом году чемпион это бг. Лесбо архангелы заберут полюбому награды

-8
МАХАН МАХАНОВИЧ

Я очень ждал старфилд.

-10
Ellie Williams

...но есть одно но, игра гов но

4
luVol

И на старфилде вроде бы мод)

5
МАХАН МАХАНОВИЧ Ellie Williams

Ты можешь собрать свой старфилд сам, хоть какой то конструктор в виде игры. А тут поставили симулятор ходьбы под название Алан вейк и длс про паука, лучше бы старфилд поставили бы за место этих двух.

-8
luVol Ellie Williams

Ласт оф ас 2 тем не менее это не помешало взять на этой церемонии кучу наград. В теории может и старфилд там мог победить

0
хренагу6ка luVol

Да что же вы за люди такие... как теперь заснуть нормально после увиденного...

0
вупсич пупсич

Т.е. 5 высеров дерьма и бг3?
Зельда выйграет, чекайте. Это игра детства для полоумного мира.

-11
samosan

Если у тебя нет платформы для определенной игры,это не значит,что она гвно.

2
Artery Kaulitz

Спасибо, что хоть нету Джедаев, Starfield и Hi-Fi Rush...

0
rewgerg43252 samosan

Если игра издаётся на платформе для малолеток, то она гoвно.

-4
samosan rewgerg43252

Ну а если человек пишет провокационный комментарий с левого аккаунта,то он неудачник без личной жизни.

1
alexhistory

Alan Wake 2 должен забрать! Он имеет самое главное, чего нет в других играх и ради чего мы в них играем - это сюжет! + игра, одна из немногих, возрождает музыкальную составляющую, когда музыка в игре это не фон и не набор звуков, а целое искусство, способное ещë на протяжении многих лет заставить вас помнить об этой истории...

-11
NIGА

АЛАН ТРАХНУЛ БЫ ВСЕХ. Если бы не переоцененный кусок какахи Baldur's Gate 3.

-14
Mimocrocodil

Легендарная битва Повестки! Единственные нормальные игры тут это Резик, Зельда и Супер Марио, хотя играл я только в Резик. Жаль Якудза вышла поздно, уж Кирью-чан показал бы им кто тут главный батя на районе. П.зы. Да, во всеми любимой балде повестки как грязи и даже не пытайтесь отрицать это.

-18
Jesus_M

что за повестки?

7
Mimocrocodil Jesus_M

Ты из тех, кто на стадии отрицания?

-12
МАХАН МАХАНОВИЧ

Еще раз. Обидно за старфилд на самом деле.

-20
Lanre V

На самом деле - нет.

5
U1traMagnum

Вообще как то пофигу)

3