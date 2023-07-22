Baldur's Gate 3 будет дружелюбна к новичкам - подробности режимов сложности ©

В наше напряженное время многие мечтают после тяжелого дня немного расслабиться за любимой игрой. Не напрягающие уровни и интересный сюжет. Но есть и те, кто хочет выплеснуть свои эмоции в сложной дуэли. Оказывается, обе эти группы найдут в Baldur's Gate 3 что-то для себя. И хотя в раннем доступе Larian Studios не было уровней сложности, они будут добавлены с выходом полной версии игры.

Помимо стандартного сбалансированного уровня сложности, игрокам будут предложены еще две альтернативы: режим "Исследователь" и "Тактический". Ниже вы можете ознакомиться с их общими характеристиками.

Режим исследователя - самый простой из доступных уровней. В нем основное внимание уделяется сюжетной линии. В этом режиме труднее убить дружественных NPC, торговцы имеют дополнительную скидку 20%, а выбранные вами персонажи с самого начала получают бонус +2 к мастерству.

Сбалансированный режим - это основной уровень сложности. Он предоставляет игрокам хорошее сочетание сложных боев и возможностей для изучения сюжетной линии. Это означает, что вам по-прежнему придется думать о тактике, но не беспокоиться о слишком сильных врагах.

Тактический режим - самый сложный уровень в игре и идеальный выбор для тех, кто ищет настоящего испытания. В этом режиме увеличиваются не только статы противников, но и их количество, навыки и интеллект. Изменится и окружение. В некоторых местах появятся взрывающиеся бочки или другие элементы, которые противники с удовольствием будут использовать против ваших героев.

Разработчики рекомендуют тщательно подходить к выбору уровня сложности, так как даже ветераны RPG могут пожалеть о выборе высокого уровня сложности.