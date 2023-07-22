Baldur's Gate 3 будет дружелюбна к новичкам - подробности режимов сложности

В наше напряженное время многие мечтают после тяжелого дня немного расслабиться за любимой игрой. Не напрягающие уровни и интересный сюжет. Но есть и те, кто хочет выплеснуть свои эмоции в сложной дуэли. Оказывается, обе эти группы найдут в Baldur's Gate 3 что-то для себя. И хотя в раннем доступе Larian Studios не было уровней сложности, они будут добавлены с выходом полной версии игры.
Помимо стандартного сбалансированного уровня сложности, игрокам будут предложены еще две альтернативы: режим "Исследователь" и "Тактический". Ниже вы можете ознакомиться с их общими характеристиками.
- Режим исследователя - самый простой из доступных уровней. В нем основное внимание уделяется сюжетной линии. В этом режиме труднее убить дружественных NPC, торговцы имеют дополнительную скидку 20%, а выбранные вами персонажи с самого начала получают бонус +2 к мастерству.
- Сбалансированный режим - это основной уровень сложности. Он предоставляет игрокам хорошее сочетание сложных боев и возможностей для изучения сюжетной линии. Это означает, что вам по-прежнему придется думать о тактике, но не беспокоиться о слишком сильных врагах.
- Тактический режим - самый сложный уровень в игре и идеальный выбор для тех, кто ищет настоящего испытания. В этом режиме увеличиваются не только статы противников, но и их количество, навыки и интеллект. Изменится и окружение. В некоторых местах появятся взрывающиеся бочки или другие элементы, которые противники с удовольствием будут использовать против ваших героев.
Разработчики рекомендуют тщательно подходить к выбору уровня сложности, так как даже ветераны RPG могут пожалеть о выборе высокого уровня сложности.
нужен ещё сложность "Врата Балдура" как в первой части,когда 6 персонажей бьют в течении часа мышь в амбаре и снесли только четверть ХП
Жду либо мод, либо отдельный уровень сложности от разрабов "DnD мастер подпивас". Чтобы в игре царил рандом, бросок силы на 20 для открытия деревянной двери, дракон прилетающий отомстить за убитую белку и прочий абсурд. На первое прохождение конечно такое не поставишь, но перепройти игру с абсурдным рандомайзером было бы забавно.
Вроде хочется посложнее, но, если игра длинная, то к середине игры бои просто надоедают, потому что каждая стычка затягивается. У меня так было с DOS 2, в которую на определенном этапе стало лень играть.
Хм, режим исследователя. Терпеть не могу эти убогие пошаговые бои.
Пошаг удел настолок что бы симулировать бой, тут же у тебя есть компьютер который в реал тайме может просчитывать все ходы одновременно.
Высокий уровень сложности в играх имеет смысл, когда вознаграждается (внутриигровые награды, вроде дополнительного опыта, предметов или ачивментов).
Потому, чтобы определиться с уровнем сложности, всегда смотрю список ачивментов. Если вижу что в духе "Пройти на высоком уровне сложности" - ставлю выше. Если нет - самый низкий из возможных.
сразу видно человека нелюбящего DS
"Тактический режим - самый сложный уровень в игре и идеальный выбор для тех, кто ищет настоящего испытания. В этом режиме увеличиваются не только статы противников, но и их количество, навыки и интеллект. Изменится и окружение. В некоторых местах появятся взрывающиеся бочки или другие элементы, которые противники с удовольствием будут использовать против ваших героев."
Имхо, то, что нужно и тот режим, в котором и буду проходить игру. Всегда играю, если есть выбор, в сложных режимах, ибо, когда всё просто, имхо, играть не интересно.
Возрадуйтесь казуалы, ваши жалкие мольбы услышаны))
О каком дружелюбии для новичков речь если там пошаговая боевка как в играх нулевых? Дайте боевку из Драгон эйдж 1-3, тогда будет дружелюбно.
Ты сравниваешь мягкое с тёплым, чел. Дружелюбно к новичкам в серии, к новичкам пошаговых стратегиях. При чём здесь вообще экшн геймплей? Всё равно что сказать: "Дайте игрокам автомат и первое лицо, пусть расстреливают врагов как в думе, тогда это дружелюбно будет". Лол.
Да.
Эта серия игр основана на пошаговой боевке и ни какой другой системы в ней быть не может. Это так же тупо если бы игроки Call of duty были бы против шутерной механики в игре и просили изменить ее на Tower Defense. Не нравится механика, закрой свой рот и иди мимо. Если ты видишь в Baldur's Gate 3 механики нулевых то ты либо слепой дурак либо просто тролль.
мож сразу вид от 1 лица а?