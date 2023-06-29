Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.7 832 оценки

Baldur's Gate 3 будет огромной игрой - 2 млн слов в сценарии и более 170 часов кинематографических сцен

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butcher69
Новости

Студия Larian Studios объявила, что дата выхода Baldur's Gate 3 для ПК перенесена на 3 августа 2023 года, почти на месяц раньше заявленной ранее даты релиза 31 августа. Версия для PS5, напротив, была перенесена на 6 сентября, так что, к счастью, речь идет лишь о дополнительной неделе ожидания для консольных геймеров.

Так же был озвучен список деталей, который, безусловно, звучит очень интересно, указывая на то, что Baldur's Gate 3 будет очень, очень большой игрой.

  • Сценарий Baldur's Gate 3 содержит больше диалогов, чем трижды все три книги "Властелина колец" вместе взятые, в нем более 2 миллионов слов.
  • Более 170 часов кинематографических сцен, что в два раза превышает продолжительность всех сезонов "Игры престолов" вместе взятых.
  • 7 играбельных главных героев, каждый со своей богатой историей, характером, желаниями и целями, а также лучшая в своем классе система создания персонажей для создания собственных персонажей.
  • Играйте за одну из 11 играбельных рас и 31 подрасы, с несколькими типами тела
  • 12 классов и 46 подклассов, по сравнению с Divinity: Original Sin 2 было 10 "школ заклинаний".
  • Более 600 заклинаний и действий, по сравнению с Divinity: Original Sin 2 - 225 заклинаний и действий игрока.

Директор по издательству Майкла Дауса пообещал, что игра достигнет 60 FPS на PS5.

Мы всегда были студией, которая стремится выпустить игру на как можно большем количестве платформ в порядке готовности. Мы также стремились к максимально возможному качеству на каждой платформе, на которой выходили. Сейчас мы достигли 60 кадров в секунду на PlayStation 5, что просто замечательно, учитывая широту и глубину игры Baldur's Gate 3. В игре более 170 часов кинематографических сцен, что более чем в два раза превышает продолжительность всей "Игры престолов" и более чем в три раза превышает количество диалогов всех трех романов "Властелина колец" вместе взятых. Это огромная, масштабная игра, которая по-настоящему оживляет D&D, с многопользовательской игрой и кооперативным режимом с разделенным экраном, по масштабам примерно в 4 раза превосходящая нашу предыдущую игру, Divinity: Original Sin 2. Достижение технической планки, соответствующей нашим дизайнерским амбициям, казалось правильным шагом, в то время как задержка PC-версии, когда мы знали, что будем готовы, казалась неправильным шагом в столь напряженный период запуска.

Дальнейшие подробности о Baldur's Gate 3 будут раскрыты 7 июля во время живого мероприятия Panel From Hell: Release Showcase.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
samosan

Неплоха мысль выпустить чуть раньше,даже если прийдется отложить выпуск небольшого количества контента,сентябрь перенасыщен играми для ПК и многие хотели отложить прохождения балдуры из-за старфилда,теперь же,они смогут его нормально пройти.На пс5 же обратная ситуация,народ пока играет в финалку и в сентябре как раз начнет заканчивать и хотеть чего нового,рпгшного и вполне могут купить бг3,даже если раньше их отпугивала сложная механика.

3
gloccc

Только дурак будет откладывать прохождение Балдурса ради очередного Скайрима в косомсе .

2
samosan gloccc

Да-да,я уже заметил,что тут хватает любителей обсирать игру до её выхода.

3
Dushegub samosan

ну почему сразу обсерать... я вот планирую играть и в то и в то, но до переноса я собирался отложить прохождение старфилда, а не БГ3

0
NarkoSky

Намечается игра года?

3
Ded Chelyabinsk

А бои пошаговые с клеточками на земле?

2
DishonestSherman

Пошаговые, но без клеточек)

0
KazymirZyba

Выходи уже давай...

0
Детский сад

Ждем с нетерпением. Я вообще 1 и 2 балдурсы первый раз проходил лет 6-7 назад и зашло. Временами возвращаюсь.

0
I I I I I

Если б знать, что в 3 сюжет будет как-то связан с 1 и 2, можно было бы перепройти еще раз, невзирая на графон, шикарные РПГ

0
I I I I I

Надеюсь, в эти 170 часов сцен входит пикантная сцена с гиточкой. А то в РД был только черный экран 😄

0
Galili

Ждем, с. Уже приобрел.

0
Starkiller10

Вот она - игра года. Для меня по крайней мере

0
Shimuto

Главное чтобы весь этот текст не был пустой графоманией

0
Korn_Katar

О, так они всё же на Релизе дадут возможность пройти игру за Компаньонов, как в том же ДоС 2, а не только за своего созданного Персонажа.

-1
warp 37

Чтобы понять, плохо это или хорошо - надо дождаться ПК-версии, посмотреть на оптимизацию - тогда уже можно будет делать выводы.

-3
NatanieLzZ

ПК-версия уже пару лет как доступна вообще-то (ранний доступ), можно было смотреть сколько влезет платно и бесплатно

2
warp 37 NatanieLzZ

Прозевал, значит.

1
Pahant0Ss
Спойлер
1
WarCraf4er

И ни слова озвучено на русский(

-4
Korn_Katar

В игре есть субтитры.

8
0ncnjqybr

Просто представь себе, какой это объем работ. Игру кроме английского вообще ни на один язык не озвучили, это слишком дорого.

5
7fps Korn_Katar

в наше время - это уже очень хорошо, учитывая объём текста в игре, её бы переводили пару лет.

2
Korn_Katar 7fps

Технически, они её и переводили столько, учитывая время нахождения БГ3 в Раннем Доступе.

0
kirillwulf666

В наше время уже и за субтитры надо спасибо говорить, какая там озвучка. Да и тут игра слишком большая, ее и на другие языки не озвучивают.

3