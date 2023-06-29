Baldur's Gate 3 будет огромной игрой - 2 млн слов в сценарии и более 170 часов кинематографических сцен

Студия Larian Studios объявила, что дата выхода Baldur's Gate 3 для ПК перенесена на 3 августа 2023 года, почти на месяц раньше заявленной ранее даты релиза 31 августа. Версия для PS5, напротив, была перенесена на 6 сентября, так что, к счастью, речь идет лишь о дополнительной неделе ожидания для консольных геймеров.
Так же был озвучен список деталей, который, безусловно, звучит очень интересно, указывая на то, что Baldur's Gate 3 будет очень, очень большой игрой.
- Сценарий Baldur's Gate 3 содержит больше диалогов, чем трижды все три книги "Властелина колец" вместе взятые, в нем более 2 миллионов слов.
- Более 170 часов кинематографических сцен, что в два раза превышает продолжительность всех сезонов "Игры престолов" вместе взятых.
- 7 играбельных главных героев, каждый со своей богатой историей, характером, желаниями и целями, а также лучшая в своем классе система создания персонажей для создания собственных персонажей.
- Играйте за одну из 11 играбельных рас и 31 подрасы, с несколькими типами тела
- 12 классов и 46 подклассов, по сравнению с Divinity: Original Sin 2 было 10 "школ заклинаний".
- Более 600 заклинаний и действий, по сравнению с Divinity: Original Sin 2 - 225 заклинаний и действий игрока.
Директор по издательству Майкла Дауса пообещал, что игра достигнет 60 FPS на PS5.
Мы всегда были студией, которая стремится выпустить игру на как можно большем количестве платформ в порядке готовности. Мы также стремились к максимально возможному качеству на каждой платформе, на которой выходили. Сейчас мы достигли 60 кадров в секунду на PlayStation 5, что просто замечательно, учитывая широту и глубину игры Baldur's Gate 3. В игре более 170 часов кинематографических сцен, что более чем в два раза превышает продолжительность всей "Игры престолов" и более чем в три раза превышает количество диалогов всех трех романов "Властелина колец" вместе взятых. Это огромная, масштабная игра, которая по-настоящему оживляет D&D, с многопользовательской игрой и кооперативным режимом с разделенным экраном, по масштабам примерно в 4 раза превосходящая нашу предыдущую игру, Divinity: Original Sin 2. Достижение технической планки, соответствующей нашим дизайнерским амбициям, казалось правильным шагом, в то время как задержка PC-версии, когда мы знали, что будем готовы, казалась неправильным шагом в столь напряженный период запуска.
Дальнейшие подробности о Baldur's Gate 3 будут раскрыты 7 июля во время живого мероприятия Panel From Hell: Release Showcase.
Неплоха мысль выпустить чуть раньше,даже если прийдется отложить выпуск небольшого количества контента,сентябрь перенасыщен играми для ПК и многие хотели отложить прохождения балдуры из-за старфилда,теперь же,они смогут его нормально пройти.На пс5 же обратная ситуация,народ пока играет в финалку и в сентябре как раз начнет заканчивать и хотеть чего нового,рпгшного и вполне могут купить бг3,даже если раньше их отпугивала сложная механика.
Только дурак будет откладывать прохождение Балдурса ради очередного Скайрима в косомсе .
Да-да,я уже заметил,что тут хватает любителей обсирать игру до её выхода.
ну почему сразу обсерать... я вот планирую играть и в то и в то, но до переноса я собирался отложить прохождение старфилда, а не БГ3
Намечается игра года?
А бои пошаговые с клеточками на земле?
Пошаговые, но без клеточек)
Выходи уже давай...
Ждем с нетерпением. Я вообще 1 и 2 балдурсы первый раз проходил лет 6-7 назад и зашло. Временами возвращаюсь.
Если б знать, что в 3 сюжет будет как-то связан с 1 и 2, можно было бы перепройти еще раз, невзирая на графон, шикарные РПГ
Надеюсь, в эти 170 часов сцен входит пикантная сцена с гиточкой. А то в РД был только черный экран 😄
Ждем, с. Уже приобрел.
Вот она - игра года. Для меня по крайней мере
Главное чтобы весь этот текст не был пустой графоманией
О, так они всё же на Релизе дадут возможность пройти игру за Компаньонов, как в том же ДоС 2, а не только за своего созданного Персонажа.
Чтобы понять, плохо это или хорошо - надо дождаться ПК-версии, посмотреть на оптимизацию - тогда уже можно будет делать выводы.
ПК-версия уже пару лет как доступна вообще-то (ранний доступ), можно было смотреть сколько влезет платно и бесплатно
Прозевал, значит.
И ни слова озвучено на русский(
В игре есть субтитры.
Просто представь себе, какой это объем работ. Игру кроме английского вообще ни на один язык не озвучили, это слишком дорого.
в наше время - это уже очень хорошо, учитывая объём текста в игре, её бы переводили пару лет.
Технически, они её и переводили столько, учитывая время нахождения БГ3 в Раннем Доступе.
В наше время уже и за субтитры надо спасибо говорить, какая там озвучка. Да и тут игра слишком большая, ее и на другие языки не озвучивают.