Baldur's Gate 3 будет огромной игрой - 2 млн слов в сценарии и более 170 часов кинематографических сцен ©

Студия Larian Studios объявила, что дата выхода Baldur's Gate 3 для ПК перенесена на 3 августа 2023 года, почти на месяц раньше заявленной ранее даты релиза 31 августа. Версия для PS5, напротив, была перенесена на 6 сентября, так что, к счастью, речь идет лишь о дополнительной неделе ожидания для консольных геймеров.

Так же был озвучен список деталей, который, безусловно, звучит очень интересно, указывая на то, что Baldur's Gate 3 будет очень, очень большой игрой.

Сценарий Baldur's Gate 3 содержит больше диалогов, чем трижды все три книги "Властелина колец" вместе взятые, в нем более 2 миллионов слов.

Более 170 часов кинематографических сцен, что в два раза превышает продолжительность всех сезонов "Игры престолов" вместе взятых.

7 играбельных главных героев, каждый со своей богатой историей, характером, желаниями и целями, а также лучшая в своем классе система создания персонажей для создания собственных персонажей.

Играйте за одну из 11 играбельных рас и 31 подрасы, с несколькими типами тела

12 классов и 46 подклассов, по сравнению с Divinity: Original Sin 2 было 10 "школ заклинаний".

Более 600 заклинаний и действий, по сравнению с Divinity: Original Sin 2 - 225 заклинаний и действий игрока.

Директор по издательству Майкла Дауса пообещал, что игра достигнет 60 FPS на PS5.

Мы всегда были студией, которая стремится выпустить игру на как можно большем количестве платформ в порядке готовности. Мы также стремились к максимально возможному качеству на каждой платформе, на которой выходили. Сейчас мы достигли 60 кадров в секунду на PlayStation 5, что просто замечательно, учитывая широту и глубину игры Baldur's Gate 3. В игре более 170 часов кинематографических сцен, что более чем в два раза превышает продолжительность всей "Игры престолов" и более чем в три раза превышает количество диалогов всех трех романов "Властелина колец" вместе взятых. Это огромная, масштабная игра, которая по-настоящему оживляет D&D, с многопользовательской игрой и кооперативным режимом с разделенным экраном, по масштабам примерно в 4 раза превосходящая нашу предыдущую игру, Divinity: Original Sin 2. Достижение технической планки, соответствующей нашим дизайнерским амбициям, казалось правильным шагом, в то время как задержка PC-версии, когда мы знали, что будем готовы, казалась неправильным шагом в столь напряженный период запуска.

Дальнейшие подробности о Baldur's Gate 3 будут раскрыты 7 июля во время живого мероприятия Panel From Hell: Release Showcase.