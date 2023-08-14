Baldur's Gate 3 была максимально близка к рекорду Hogwarts Legacy в Steam

На этих выходных геймеры со всего мира решили объединиться, чтобы установить новый рекорд по количеству активных игроков Baldur's Gate 3 в Steam. До запланированных одного миллиона пользователей они так и не добрались, но их попытку в целом можно считать успешной, ведь она позволила установить новый рекорд для проекта Larian Studios. По истечении двух дней одновременный онлайн Baldur's Gate 3 достиг отметки почти в 900 тысяч пользователей, и проект смог максимально приблизиться к показателям еще одного крупного релиза этого года — Hogwarts Legacy.
Согласно данным аналитического портала SteamDB, рекорд по количеству одновременных игроков в Baldur's Gate 3 был обновлен в ночь на понедельник. В пошаговую ролевую игру от Larian Studios играло свыше 875 тысяч игроков одновременно. Это всего на четыре тысячи меньше рекордного онлайна Hogwarts Legacy, которая на момент запуска привлекла внимание 879,308 пользователей Steam.
Изначально геймеры поставили перед собой цель установить рекорд для Baldur's Gate 3 в 1 миллион активных пользователей. С учетом особенностей жанра игры и почти две недели с момента релиза проекта, это практически невыполнимая задача. Тем не менее геймеры не собираются сдаваться. Уже в эти выходные они предлагают пользователям вновь собраться вместе и попытаться улучшить рекорд проекта.
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эта книга на картинке, очень напоминает ту что в фильме "Зловещие мертвецы"
Вы уже ЗАЕБАЛИ со своей бандурой!!!
Обосранный хогвартс и то не могут перепоюнуть со второй попытки. :D
В обосранный хогвардс играют все фанаты Потера, а их больше чем в обоссанном болдергейте!!!!!!!!!!!
да щас, как же. у ДнД фанатов тоже дофига, тем более что эту тему еще и форсили понемногу последние годы.
проблема балдура в том, что уже 2 недели с релиза прошло и люди до 2 акта дошли наконец, поэтому ждали патчей. от того онлайн и обваливался)
Да ты просвещенный чел!!!!!!!!
Все дело в том что рекорд Хогвартс был естественным без всяких флешмобов. А ниша. ДнД довольно узкая и тру игроки предпочитают играть именно в настольный ее вариант. Вот и вся разница)
Сравнивать фан базу днд и вселенной гп как то смешно, не?