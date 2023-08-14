Baldur's Gate 3 была максимально близка к рекорду Hogwarts Legacy в Steam ©

На этих выходных геймеры со всего мира решили объединиться, чтобы установить новый рекорд по количеству активных игроков Baldur's Gate 3 в Steam. До запланированных одного миллиона пользователей они так и не добрались, но их попытку в целом можно считать успешной, ведь она позволила установить новый рекорд для проекта Larian Studios. По истечении двух дней одновременный онлайн Baldur's Gate 3 достиг отметки почти в 900 тысяч пользователей, и проект смог максимально приблизиться к показателям еще одного крупного релиза этого года — Hogwarts Legacy.

Согласно данным аналитического портала SteamDB, рекорд по количеству одновременных игроков в Baldur's Gate 3 был обновлен в ночь на понедельник. В пошаговую ролевую игру от Larian Studios играло свыше 875 тысяч игроков одновременно. Это всего на четыре тысячи меньше рекордного онлайна Hogwarts Legacy, которая на момент запуска привлекла внимание 879,308 пользователей Steam.

Изначально геймеры поставили перед собой цель установить рекорд для Baldur's Gate 3 в 1 миллион активных пользователей. С учетом особенностей жанра игры и почти две недели с момента релиза проекта, это практически невыполнимая задача. Тем не менее геймеры не собираются сдаваться. Уже в эти выходные они предлагают пользователям вновь собраться вместе и попытаться улучшить рекорд проекта.