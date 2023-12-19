Baldur's Gate 3 была вдохновлена Hitman и иммерсивными симуляторами Arkane

Ведущий сценарист Larian Studios Адам Смит недавно появился в официальном подкасте Xbox, чтобы поговорить о победе в номинации "Игра года", и неожиданно назвал Arkane (Dishonored, Deathloop, Marvel's Blade) и IO Interactive (Hitman, James Bond) как две студии, послужившие источником вдохновения для игры.

На вопрос о том, что в Baldur's Gate 3 можно найти множество готовых решений задач, Смит ответил:

В своей работе мы часто обращались к таким студиям, как Arkane со своими иммерсивными симуляторами. И то, как они подходят к дизайну уровней. То, как у вас есть все эти разные пути".

В качестве аналогии он приводит пример дизайнера из IO Interactive:

По его словам, уровень - это как швейцарский сыр. В нем есть все эти пустоты, и вы следите за тем, чтобы игрок ориентировался в них и постоянно появлялся в разных местах.

По мнению Смита, творческое решение проблем "всегда было частью" этих гибких ролевых игр, но технологии, которые сейчас стали доступны студии, сделали такие странные ходы вполне возможными. В частности, он вспомнил вирусные ролики, в которых игроки складывают коробки, чтобы преодолеть трудности.

Один из любимых примеров Смита - так называемый Owlbear Belly Drop:

Игроки отправились в Лунные Башни, зону во втором акте - очень, очень опасную зону, которую, по нашим расчетам, будет очень сложно преодолеть, если не сделать это аккуратно. Если вы используете все свое оружие, у вас возникнет множество проблем. Но кто-то взял друида, превратившегося в совиного медведя, спрыгнул с вершины [башни] и с помощью систем игры [расчета веса и импульса] просто уничтожил всех врагов в этой области. [...]

Разработчики рассматривали возможность сбалансировать эту сложность, но в итоге решили, что важнее сделать так, чтобы в игре было больше открытий и веселья.

Baldur's Gate 3 доступна для PC, PS5 и Xbox Series X|S.