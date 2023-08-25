Baldur's Gate 3 для Xbox Series X/S также будет поддерживать кросс-сохранение с PS5

Larian Studios недавно подтвердила, что знаменитая ролевая игра Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox Series X/S в 2023 году, а совместная игра с разделенным экраном не будет поддерживаться на Xbox Series S. Студия также подтвердила, что версия игры для Xbox будет поддерживать кросс-сохранение с ПК, хотя с тех пор пояснил, что это еще не все.
Однако, сегодня в Твиттере директор издательства Larian Studios Майкл Даус подтвердил, что версия Baldur’s Gate 3 для Xbox будет совместима с кросс-сохранением как с версией для ПК, так и с версией для PS5. Благодаря системе учетных записей Larian файл сохранения на одной платформе будет совместим на всех из них, хотя для этого вам, конечно, потребуется создать учетную запись Larian.
Baldur’s Gate 3 в настоящее время доступна только на ПК. Версия для PS5 выйдет 6 сентября.
Осталось только проверить качество этой функции когда она перестанет быть словами.
кросс сейвы не такой уж и миф
Качество любой функции зависит от качества ее реализации в конкретном продукте. В данном случае в конкретной игре. Но судя по вашему ответу не для вас.
как я и написал для особо малоумных, кросс сейвы юзают кому не лень, не думаю что это проблема