Baldur's Gate 3 доминирует в чарте продаж Steam за прошедшую неделю

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 1 по 8 августа.
Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на прошлой неделе 3 августа и быстро стала одной из самых популярных игр в Steam. На втором месте оказалась переименованные Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone.
Remnant 2 потихоньку уступает свои лидерские позиции, хотя до сих пор остаются в тройке лидеров. Не так давно, разработчики в шутку "отдались" медведю из Baldur's Gate 3 и тем самым признали свое поражение.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 1 по 8 августа:
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- Remnant 2
- Steam Deck
- Call of Duty: Modern Warfare 2 - BlackCell (Season 05)
- American Truck Simulator
- STARFIELD
- BattleBit Remastered
- Grand Theft Auto 5
- Rust
Хорошей игре - хорошие оценки и продажи, но что - то мне подсказывает, самое главное для этой игры вовсе не критика от критиков, а оценка игроков.
Выйдет длс для кибера и на нашей улице настанет праздник
ну не знаю...я крайний не фанат ДОС 2...и мне понравился киберпанк...но БГ 3...с его вниманием к деталям...обработкой характерности каждого нпс...такого давно не было...денег врыли на зарплаты очень много
>Обработка характерности каждого НПС
>выгляди смешно конечно когда каждый "братик" свои булки раздвигает перед ГГ
и? ресурса потратили много...нужный вектор встроили...где противоречие?
игра отличная (смешно выглядит конечно когда каждый "братик" свои булки раздвигает перед ГГ...но у них такая квота на педерастию...без этого не было бы финансирования)
Ну то есть теперь мы и "педерастию" легко вот так прощаем да?
Бельгия могла бы и более традиционно выступить в этом вопросе.
ну игра то действительно отличная...а борьба с перенаселением на западе это их проблемы
Если bg3 считается хорошей игрой, когда таких игр лет 15-20 пачками клепали, то что же будет с играми через 10 лет?
Ну так игры лет 10+ назад как раз таки нормальные и выходили. А сейчас нужно единицы выбирать
А чем и в чём она плоха?
плохая она тем что надо мозг включать,а не за тебя все делают маркеры,нужно карту иследовать,а не стоит крестик где сокровища(сарказм)
А вообще игры приучили нас маркерами....до драгон ейдж 1й,искал и тд,а сейчас смотришь карту и офигиваешь куда идти,раньше было интересно искать все,готика таже,1-2 балдурс и тд...а сейчас вроде и интересно,не изведанно,но как то ..наверное стар уже или отвык к сложности....дивинити 1-2 прошел наверное раза с 7...но прошел,
Толи старость уже и не так интересно,толи разленился...
Ага. Прям пачками. ПРЯМ ТАКИМИ ПАЧКАМИ. А как начинаешь смотреть что было в реальности, оказывается эти игры так же выходили раз в 3-5 лет. И на какой нибудь масс эффект приходилось тонны фигни.
Как же люди в ру сегменте заколебали выдумывать альтернативную реальность. Эт прям как с войной.
Что? Смотри - возьмем период с 1999 по 2009. 10 лет - и там штук 20+ игр легко можно найти, которые стали классикой. А это две в год)
Просто создавать игры стало гораздо дороже, скорее дело в этом.
Ну что тут скажешь, к сожалению, это очередная победа ЛГБТ-зоофилов и фем-трансов-ниггеров над белыми гетеро мужиками. Да, да, мы признаём поражение, забирайте это УГ себе! У нас есть лучшие игры, более НАТУРАЛЬНЫЕ, без ваших прогрессивных веяний.
сдайоцо мне ты пытаешься очевидный вывод представить в негативном виде и сарказме...копай нору в своей вива Туле
Чушь накатал
сдается мне, что на Китай они тоже рассчитывали - значит, будет и консервативная версия )