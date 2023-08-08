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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.1 2 354 оценки

Baldur's Gate 3 доминирует в чарте продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 1 по 8 августа.

Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на прошлой неделе 3 августа и быстро стала одной из самых популярных игр в Steam. На втором месте оказалась переименованные Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone.

Remnant 2 потихоньку уступает свои лидерские позиции, хотя до сих пор остаются в тройке лидеров. Не так давно, разработчики в шутку "отдались" медведю из Baldur's Gate 3 и тем самым признали свое поражение.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 1 по 8 августа:

  1. Baldur's Gate 3
  2. Call of Duty
  3. Remnant 2
  4. Steam Deck
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2 - BlackCell (Season 05)
  6. American Truck Simulator
  7. STARFIELD
  8. BattleBit Remastered
  9. Grand Theft Auto 5
  10. Rust
4
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
UndecidedLionel

Хорошей игре - хорошие оценки и продажи, но что - то мне подсказывает, самое главное для этой игры вовсе не критика от критиков, а оценка игроков.

7
Stalker608

Выйдет длс для кибера и на нашей улице настанет праздник

0
Сеньор Мартинез

ну не знаю...я крайний не фанат ДОС 2...и мне понравился киберпанк...но БГ 3...с его вниманием к деталям...обработкой характерности каждого нпс...такого давно не было...денег врыли на зарплаты очень много

1
Stalker608 Сеньор Мартинез

>Обработка характерности каждого НПС

>выгляди смешно конечно когда каждый "братик" свои булки раздвигает перед ГГ

-4
Сеньор Мартинез Stalker608

и? ресурса потратили много...нужный вектор встроили...где противоречие?

1
Сеньор Мартинез

игра отличная (смешно выглядит конечно когда каждый "братик" свои булки раздвигает перед ГГ...но у них такая квота на педерастию...без этого не было бы финансирования)

-2
Stinger_Max

Ну то есть теперь мы и "педерастию" легко вот так прощаем да?

-4
PuserG

Бельгия могла бы и более традиционно выступить в этом вопросе.

0
Сеньор Мартинез Stinger_Max

ну игра то действительно отличная...а борьба с перенаселением на западе это их проблемы

-2
001fess

Если bg3 считается хорошей игрой, когда таких игр лет 15-20 пачками клепали, то что же будет с играми через 10 лет?

-8
Artery Kaulitz

Ну так игры лет 10+ назад как раз таки нормальные и выходили. А сейчас нужно единицы выбирать

4
Whiskey_40Vol

А чем и в чём она плоха?

0
vladimirasss Whiskey_40Vol

плохая она тем что надо мозг включать,а не за тебя все делают маркеры,нужно карту иследовать,а не стоит крестик где сокровища(сарказм)

А вообще игры приучили нас маркерами....до драгон ейдж 1й,искал и тд,а сейчас смотришь карту и офигиваешь куда идти,раньше было интересно искать все,готика таже,1-2 балдурс и тд...а сейчас вроде и интересно,не изведанно,но как то ..наверное стар уже или отвык к сложности....дивинити 1-2 прошел наверное раза с 7...но прошел,

Толи старость уже и не так интересно,толи разленился...

0
Grigorev_Petr

Ага. Прям пачками. ПРЯМ ТАКИМИ ПАЧКАМИ. А как начинаешь смотреть что было в реальности, оказывается эти игры так же выходили раз в 3-5 лет. И на какой нибудь масс эффект приходилось тонны фигни.

Как же люди в ру сегменте заколебали выдумывать альтернативную реальность. Эт прям как с войной.

-3
Sweety_Mustard Grigorev_Petr

Что? Смотри - возьмем период с 1999 по 2009. 10 лет - и там штук 20+ игр легко можно найти, которые стали классикой. А это две в год)
Просто создавать игры стало гораздо дороже, скорее дело в этом.

0
Авраам Линкольн

Ну что тут скажешь, к сожалению, это очередная победа ЛГБТ-зоофилов и фем-трансов-ниггеров над белыми гетеро мужиками. Да, да, мы признаём поражение, забирайте это УГ себе! У нас есть лучшие игры, более НАТУРАЛЬНЫЕ, без ваших прогрессивных веяний.

-9
Сеньор Мартинез

сдайоцо мне ты пытаешься очевидный вывод представить в негативном виде и сарказме...копай нору в своей вива Туле

0
nodas

Чушь накатал

0
Sweety_Mustard

сдается мне, что на Китай они тоже рассчитывали - значит, будет и консервативная версия )

0