Baldur's Gate 3 доступна в виде бесплатной пробной версии с PlayStation Plus Premium

Лучшая игра года по версии Golden Joystick Awards, номинант на премию The Game Awards, отличная оценка в большинстве обзоров (в том числе и в нашем) и миллионы благодарных игроков служат подтверждением качества Baldur's Gate III.

Это игра, которую не стоит обходить стороной геймерам на ПК, Xbox (когда ее платформенный релиз будет анонсирован на TGA) и PlayStation 5, где она доступна уже сейчас в цифровом (и физическом) виде по предварительному заказу. Но если вы еще не знакомы с шедевром Larian, то теперь вы можете бесплатно сыграть в первые два часа игры, если вы являетесь обладателем премиальной подписки PlayStation Plus.

Как известно, высший уровень подписки Sony позволяет играть в ограниченные по времени игры на консоли, но BG3 туда еще не попадала - до сегодняшнего дня. По состоянию на сегодняшнее утро и Baldur's Gate III (два часа игры), и The Lord of the Rings: Gollum (часовая пробная версия) доступны в рамках PS Plus Premium. Поэтому, если у вас есть время попробовать только одну из них... лучше пусть это будет ролевая игра от Larian.

Помните, что по истечении этих двух часов на экране консоли появится предупреждение: для продолжения приключения нужно купить игру.

Разумеется, вы не обязаны это делать сразу, но ваши сохранения будут ждать вас, как только вы будете готовы отправиться на поиски Забытых Королевств. Может быть, это будет сделано в специальном физическом издании на 2-х дисках.