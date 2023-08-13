Baldur's Gate 3 - это только начало: у Hasbro большие планы на игры по мотивам Dungeons & Dragons ©

Успех Baldur's Gate 3 не прошел бесследно для компании Hasbro, издателя серии Dungeons & Dragons, которая теперь сосредоточилась на видеоиграх для развития своего бизнеса. Об этом заявил генеральный директор компании Крис Кокс на недавней встрече с инвесторами, где ему был задан вопрос, не стали ли результаты фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" причиной замедления планов компании по расширению бизнеса и прибыльности Wizards of the Coast.

Кокс ответил, что основное внимание Dungeons & Dragons уделяется цифровой сфере, и привел в качестве примера игру Larian Studios:

Я думаю, что Baldur's Gate 3 - это лишь первая из нескольких новых цифровых инициатив, которые вы увидите у нас, начиная с того, как мы пытаемся превратить настольные ролевые игры в еще более богатый театр разума, и заканчивая более традиционными видеоиграми, издаваемыми нами и такими партнерами, как Larian.

Одним из продуктов, о которых говорит Кокс, должна стать цифровая версия Dungeons & Dragons, над которой компания работает уже несколько лет и которая пока не имеет даты выхода. Она должна позволить проводить сеансы бумажной игры в цифровом формате, объединяя игроков со всего мира.

В остальном же ссылка на реальные новые видеоигры очевидна. В ходе встречи компания Hasbro сообщила, что, вероятно, заработает на Baldur's Gate 3 больше денег, чем на всех лицензиях на производство фильмов, выданных за последние 5-10 лет.

Пока, правда, ничего толком не объявлено, но будем ожидать в ближайшие годы новых высококлассных игр, которым в любом случае предстоит нелегкая задача конкурировать с шедевром Larian Studios.