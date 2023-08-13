Baldur's Gate 3 - это только начало: у Hasbro большие планы на игры по мотивам Dungeons & Dragons

Успех Baldur's Gate 3 не прошел бесследно для компании Hasbro, издателя серии Dungeons & Dragons, которая теперь сосредоточилась на видеоиграх для развития своего бизнеса. Об этом заявил генеральный директор компании Крис Кокс на недавней встрече с инвесторами, где ему был задан вопрос, не стали ли результаты фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" причиной замедления планов компании по расширению бизнеса и прибыльности Wizards of the Coast.
Кокс ответил, что основное внимание Dungeons & Dragons уделяется цифровой сфере, и привел в качестве примера игру Larian Studios:
Я думаю, что Baldur's Gate 3 - это лишь первая из нескольких новых цифровых инициатив, которые вы увидите у нас, начиная с того, как мы пытаемся превратить настольные ролевые игры в еще более богатый театр разума, и заканчивая более традиционными видеоиграми, издаваемыми нами и такими партнерами, как Larian.
Одним из продуктов, о которых говорит Кокс, должна стать цифровая версия Dungeons & Dragons, над которой компания работает уже несколько лет и которая пока не имеет даты выхода. Она должна позволить проводить сеансы бумажной игры в цифровом формате, объединяя игроков со всего мира.
В остальном же ссылка на реальные новые видеоигры очевидна. В ходе встречи компания Hasbro сообщила, что, вероятно, заработает на Baldur's Gate 3 больше денег, чем на всех лицензиях на производство фильмов, выданных за последние 5-10 лет.
Пока, правда, ничего толком не объявлено, но будем ожидать в ближайшие годы новых высококлассных игр, которым в любом случае предстоит нелегкая задача конкурировать с шедевром Larian Studios.
Угу, удачи ребяткам. По DnD ничего сносного не выходило со времён NWN2, а уровня BG3 - вообще никогда, так что Hasbro и Wisards пусть лесом идут и особо ни на что не надеятся, потому как сам феномен BG3 - это заслуга Larian, и исключительно Larian.
Solasta очень неплоха.
Соласта неплоха, да. Но это овербюджетный инди-проект, к тому же сделанный по открытой редакции.
Так-то сюда и Пилларсы притянуть можно. Формально это, конечно, не DnD, но ведь все мы понимаем...
Пилите дополнения к БГ3 , там ещё на корону охота намечается и много дел со своими спутниками, если конечно , это по лору :D
Лично мои ожидания (фантазии):
1) Ремейк и возрождение Neverwinter Online
2) Возвращение Neverwinter Nights II и Icewind Dale II в Steam
3) Новые игры по различным книгам и какие-нибудь новые приключения в мире Forgotten Realms
игр по днд полно просто он их мало кто знает или жанр не нравится Dark Alliance недавно вышел)
Я бы хотел сыграть за Артемиса Энтрери или Джарлакса.
Ага и он уг
"Полно игр по днд" и "Полно хороших игр по днд" это совсем разные вещи...
Онлайн нафиг... Лучше бы за Neverwinter Nights 3 кто-нибудь взялся бы, хорошо бы те же Ларианы.
Да, эти буржуйские твари выдоят теперь франшизу досуха. И опять своё лицензионное соглашение пропихнут.
Да. А потом опять будет стагнация, пока с рынка инди игры не выйдет новый шедевр. Потом опять рыночек порешает и всё по новой)
кстати релизная версия игралась хорошо,обновился до последнего патча и началось((( напарники взбесились,сейчас теряються,не могут перепрыгнуть иди перелесть через препятствия,сохранения полетели,глюки с главным персонажем,игра ставит вместо созданного мной перса за главного других типо вампира или шадовки...жесть...
У меня с обновлением только трусы из инвентаря сп**дили, а так все норм... =D
"нюх" "нюх" кто то почуял бабки
"вонь" "вонь" игры как и всё делается ради бабок
Вооооооооооооооооооооооооооот! Как я и говорила только что! Даёшь ICEWIND DALE, NEVERWINTER NIGHTS (об этой игре ничего кроме названия не знаю, но стилистика точно такая же) и что - нибудь ещё новенькое! Ребята, что там ещё из этого жанра имеется, помогайте, что - то про зомби вроде было что - то ещё TORNAMENT да?
Пусть попытаются
Ну я на их месте просил бы ларианов продолжить франшизу Baldur’s Gate. Все таки Ларианы здорово подогрели интерес к вселенной ДнД. Хотяб заключили соглашение на разработку хотяб ещё двух игр по Baldur’s Gate + к ним ДЛС. Ну и так закончить арку приключений компаньонов Baldur’s Gate 3. И так можно показать и остальной мир вселенной Забытых Королевств ну и многое рассказать (показать народы, богов, дьяволов, другие планы и многое другое).
так днд это минус бг3.....
Доильня проснулась, почувствовав запах денег.
Да крутая игра, вылеты 1000 сообщений в обсуждение игры, все гайды не помогают, вообще пофигу просто вылеты бесконечно
40 часов игры, ни одного вылета не было. Встретил один единственный баг с Неру, спас сейв-лоад.
А у меня почему то вылетает( 4090 + 13700к, решения ни одно не помогает) 5-10 минут иногда 20 и ошибка dx11, причем на вулкане такая же ошибка( качал пиратку чтобы посмотреть игру там за два часа 0 вылетов, в Стиме почему то так
у меня даже в раннем не вылетала) а значит 99.3ч ни одного вылета, компухтер скорее всего не тянет.
Странные у тебя проблемы. У меня 3060, 11400, 16 гб озу и особых проблем нет. На дх11 микрофризы, но на вулкане летает 60 фпс на ультрах. Проблемы в фризах при сохранении только после последнего патча и еще на вулкане вылетает игра при выходе из газообразного эффекта. Приходится на дх11 переключаться при необходимости, но я думаю это скоро зафиксят .
Может быть дело в 4000 серии карт, потому что не первый раз слышу про проблемы у челиков с этими гп
80+ часов, ни единого вылета.