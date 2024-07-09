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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 13 123 оценки

Baldurs Gate 3 и Elden Ring вошли в тройку лидеров продаж в Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 2 по 9 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

В Steam продолжается большая Летняя распродажа, и множество отличных игр получили хорошие скидки, что отразилось на чарте продаж премиум-игр. Список не сильно отличается от прошлой недели, за исключением того, что Baldur's Gate 3 пробралась в тройку лидеров, а также появились Grand Theft Auto V и EA SPORTS FC 24. При этом Elden Ring продолжает удерживать лидерство. Но если учитывать и показатели условно-бесплатных игр, то безусловным лидером стал шутер The First Descendant.

Скидки на Red Dead Redemption 2 и другие игры продлятся до вечера 11 июля.

  1. Elden Ring
  2. Steam Deck
  3. Baldur's Gate 3
  4. Elden Ring Shadow of the Erdtree
  5. Chained Together
  6. Cyberpunk 2077
  7. Forza Horizon 4
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Grand Theft Auto V
  10. EA SPORTS FC 24
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гемор

А где этапная веха и вершина всея игропрома, шедевральный старьфильд? Неужели до сих пор раскрывают.

1
Ой извините

Еще никто не наиграл столько

1
Александр Дантес

Издеваться над убогими нехорошо...

2