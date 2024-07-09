Baldurs Gate 3 и Elden Ring вошли в тройку лидеров продаж в Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 2 по 9 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
В Steam продолжается большая Летняя распродажа, и множество отличных игр получили хорошие скидки, что отразилось на чарте продаж премиум-игр. Список не сильно отличается от прошлой недели, за исключением того, что Baldur's Gate 3 пробралась в тройку лидеров, а также появились Grand Theft Auto V и EA SPORTS FC 24. При этом Elden Ring продолжает удерживать лидерство. Но если учитывать и показатели условно-бесплатных игр, то безусловным лидером стал шутер The First Descendant.
Скидки на Red Dead Redemption 2 и другие игры продлятся до вечера 11 июля.
- Elden Ring
- Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Chained Together
- Cyberpunk 2077
- Forza Horizon 4
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto V
- EA SPORTS FC 24
А где этапная веха и вершина всея игропрома, шедевральный старьфильд? Неужели до сих пор раскрывают.
Еще никто не наиграл столько
Издеваться над убогими нехорошо...