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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 064 оценки

Baldur's Gate 3 и Palworld стали самыми популярными играми января на Steam Deck

butcher69
Новости

Valve поделилась информацией о самых играемых играх на портативном ПК Steam Deck за январь 2024 года, и результаты могут вас удивить, а могут и не удивить.

В рейтинге, опубликованном на официальном аккаунте X (бывший Twitter) Steam Deck, перечислены самые популярные игры месяца, упорядоченные по количеству часов игры.

Несмотря на огромный и внезапный успех Palworld, Baldur's Gate 3 все же заняла первое место, чему, вероятно, способствовал тот факт, что она была доступна с начала месяца.

Интересно, что Elden Ring по-прежнему находится в тройке лидеров, несмотря на то, что вышла уже давно. Monster Hunter: World также входит в число самых популярных игр, в то время как более новая Monster Hunter: Rise не сумела попасть в этот список. Замыкает топ-5 игра Cyberpunk 2077.

  1. Baldur’s Gate 3;
  2. Palworld;
  3. Elden Ring;
  4. Monster Hunter: World;
  5. Cyberpunk 2077;
  6. Stardew Valley;
  7. Dave the Diver;
  8. Hogwarts Legacy;
  9. Grand Theft Auto 5;
  10. Vampire Survivors;
  11. Red Dead Redemption 2;
  12. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition;
  13. The Binding of Isaac: Rebirth;
  14. Diablo IV;
  15. Hades
  16. Cult of the Lamb
  17. Persona 5 Royal;
  18. Warframe;
  19. Fallout 4;
  20. Slay the Spire.

Если вам интересно, Baldur's Gate 3 была самой популярной игрой на Steam Deck каждый месяц буквально с момента ее выхода в августе 2023 года, а Elden Ring и Cyberpunk 2077 также находились на вершине списка в течение нескольких месяцев.

Monster Hunter: World вновь появилась в нижней части Топ-20 в октябре 2023 года и с тех пор поднимается к вершине, чему, вероятно, способствовал анонс Monster Hunter: Wilds на церемонии The Game Awards.

Забавно, что глава Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) прокомментировал X со словами, что Palworld удастся обогнать Baldur's Gate 3 в феврале. Будет интересно посмотреть, окажется ли его предсказание верным.

Это был хороший забег - я уверен, что Palworld надерёт нам задницу в следующем месяце.

Помимо ПК, Baldur's Gate 3 уже доступна для PS5 и Xbox Series X|S.

Palworld доступна только на PC и Xbox, но ее также можно найти на Game Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
digitalkid

Господь, жги) Самое время)

-5