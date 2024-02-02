Baldur's Gate 3 и Palworld стали самыми популярными играми января на Steam Deck

Valve поделилась информацией о самых играемых играх на портативном ПК Steam Deck за январь 2024 года, и результаты могут вас удивить, а могут и не удивить.
В рейтинге, опубликованном на официальном аккаунте X (бывший Twitter) Steam Deck, перечислены самые популярные игры месяца, упорядоченные по количеству часов игры.
Несмотря на огромный и внезапный успех Palworld, Baldur's Gate 3 все же заняла первое место, чему, вероятно, способствовал тот факт, что она была доступна с начала месяца.
Интересно, что Elden Ring по-прежнему находится в тройке лидеров, несмотря на то, что вышла уже давно. Monster Hunter: World также входит в число самых популярных игр, в то время как более новая Monster Hunter: Rise не сумела попасть в этот список. Замыкает топ-5 игра Cyberpunk 2077.
- Baldur’s Gate 3;
- Palworld;
- Elden Ring;
- Monster Hunter: World;
- Cyberpunk 2077;
- Stardew Valley;
- Dave the Diver;
- Hogwarts Legacy;
- Grand Theft Auto 5;
- Vampire Survivors;
- Red Dead Redemption 2;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition;
- The Binding of Isaac: Rebirth;
- Diablo IV;
- Hades
- Cult of the Lamb
- Persona 5 Royal;
- Warframe;
- Fallout 4;
- Slay the Spire.
Если вам интересно, Baldur's Gate 3 была самой популярной игрой на Steam Deck каждый месяц буквально с момента ее выхода в августе 2023 года, а Elden Ring и Cyberpunk 2077 также находились на вершине списка в течение нескольких месяцев.
Monster Hunter: World вновь появилась в нижней части Топ-20 в октябре 2023 года и с тех пор поднимается к вершине, чему, вероятно, способствовал анонс Monster Hunter: Wilds на церемонии The Game Awards.
Забавно, что глава Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) прокомментировал X со словами, что Palworld удастся обогнать Baldur's Gate 3 в феврале. Будет интересно посмотреть, окажется ли его предсказание верным.
Это был хороший забег - я уверен, что Palworld надерёт нам задницу в следующем месяце.
Помимо ПК, Baldur's Gate 3 уже доступна для PS5 и Xbox Series X|S.
Palworld доступна только на PC и Xbox, но ее также можно найти на Game Pass.
Господь, жги) Самое время)