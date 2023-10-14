Baldur's Gate 3 имеет 17 различных типов повествования в зависимости от характера персонажа ©

По словам актрисы Амелии Тайлер, озвучившей Рассказчика в Baldur's Gate 3, ролевая игра имеется 17 различных "стилей повествования". По ее словам, она вместе с командой создала все эти различные тональности и вариации реплик, произносимых в процессе повествования, чтобы отразить всех играбельных персонажей, лучше подходящих для внутреннего монолога, который рассказывает их конкретную историю.



Она рассказала о том, как подходит к озвучиванию столь насыщенной диалогами игры, показав, что объем работы оказался даже больше, чем мы думали, поскольку реплики приходилось повторять в разных тональностях или вообще переформулировать, чтобы они соответствовали характеру игрока.

Многие люди, впервые проходящие игру, не понимают, что существуют различные стили повествования в зависимости от того, за кого вы играете. В итоге у нас получилось 17 совершенно разных стилей повествования, в зависимости от того, что происходит и за какого персонажа вы играете.



Если вы играете Шэдоухарт, то голос будет гораздо более высоким. Он гораздо легче, немного более эмоционально напряженный. Если же вы играете за Темного Соблазна, то это уже полное "Я хочу разорвать тебя на части и разрушить твою жизнь".

Тайлер также рассказала, что для каждого рассказа у нее была своя поза, которая помогала ей вжиться в образ, поскольку она была единственной, кому не нужно было стоять в мокап-костюме. Остальные актёры завидовали этому, и лишь немногие из них имели опыт работы с мокапом до Baldur's Gate 3.



Учитывая это, в Baldur's Gate 3 действительно неимоверное количество записанных диалогов. И что еще лучше, большая часть его осталась неиспользованной. Как известно тем, кто давно следит за игрой, Тайлер не всегда должна была вести повествование в Baldur's Gate 3. Изначально повествование велось от лица того, за кого вы играете, а пользовательский персонаж и все оригинальные персонажи читали свой внутренний монолог в прошедшем времени. Эта особенность была очень непопулярна среди игроков, несмотря на то, что игровой процесс произвел впечатление.