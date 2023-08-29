Baldur's Gate 3 конкурирует с Elden Ring по удержанию игроков в Steam ©

Пока Starfield обогнала Baldur's Gate 3 по продажам в Steam, Baldur's Gate 3 меряется онлайном с Elden Ring.

В условиях, когда в чартах часто доминируют многопользовательские игры, однопользовательским бывает трудно пробиться, но Baldur's Gate 3 пробила брешь в игровом ландшафте ПК и не собирается сбавлять обороты.



Обычно на таких платформах, как Steam, наблюдается резкий спад продаж однопользовательских игр, когда игроки заканчивают свое приключение и переходят к другим. Однако благодаря большому количеству модов для Baldur's Gate 3 и среднему времени игры почти 100 часов, BG3 продолжает развлекать игроков.



Более того, по данным SteamDB, Baldur's Gate 3 имеет одни из лучших показателей удержания игроков среди однопользовательских игр за последние годы. Все остальные игры в этом списке очень длинные и также имели невероятно высокие пики одновременного пребывания игроков на старте, но что-то в Baldur's Gate 3 удерживает большее количество людей.



Если сравнивать первый месяц продаж в Steam с Fallout 4, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 и Elden Ring, то BG3 находится на первом месте с количеством игроков более 600 000.

Если на старте продаж Cyberpunk 2077 число игроков в Steam превышало миллион, то через месяц оно быстро снизилось до менее чем 200 тыс., наряду с Fallout 4 и Hogwarts Legacy. Это, конечно, неплохо, но по сравнению с Elden Ring и Baldur's Gate 3 это значительно меньше.



FromSoftware и Larian до сих пор шли практически рука об руку по количеству игроков в Steam, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли Baldur's Gate 3 удержать набранный темп, особенно если учесть, что дата выхода Starfield уже не за горами.



Однопользовательские игры всегда резко падают вскоре после запуска - такова природа игры, в которую ты играешь один и можешь закончить ее окончательно, поэтому то, что все эти игры идут по нисходящей, ни в коем случае не является чем-то плохим - это естественный процесс. Что здесь действительно выделяется, так это то, что Baldur's Gate 3 до сих пор остается практически стабильной.