Baldur's Gate 3 - Larian об Origin и пользовательских персонажах, изменениях правил, перекрестной игре и многом другом

До полного запуска Baldur's Gate 3 осталось всего четыре дня, по крайней мере, на ПК (пользователям PlayStation 5 придется ждать 6 сентября). Поскольку игра должна произвести большой фурор при выпуске, возглавив чарт бестселлеров Steam за последние десять дней или около того, журналисты портала Wccftech связались с Larian, чтобы погрузиться в некоторые из самых последних нерешенных тем.
- Будучи пользовательским персонажем в Baldur’s Gate 3, вы гораздо активнее реагируете на созданную вами личность, чем в Divinity: Original Sin 2. Baldur's Gate 3 — это игра перспективы, так что вы можете посмотреть на историю через призму персонажа, которого вы создали сами, с личностью и внешностью по вашему выбору, но авторы также дают вам некоторых предустановленных персонажей, у которых есть личность и внешность – Origin-персонажи.
- Установленное повествование истории Origin-персонажа будет таким же, даже если вы измените спецификацию. Используя Уилла в качестве примера, если вы сделаете его волшебником или даже паладином, на его фоне он всегда будет чернокнижником, заключившим договор с демоном. Разница в повествовании заключается в том, что Уилл получит реактивность класса, в который он был изменен, поэтому, если он теперь волшебник, а вы вступаете в разговор как Уилл, у него будут варианты диалога, отражающие, что он волшебник.
- При мультиклассировании уровни ваших классов и подклассов, которые обычно имеют доступ к ячейкам заклинаний, складываются во взвешенную формулу, а затем общий уровень колдовства используется для определения того, сколько и какие уровни ячеек заклинаний вы получите. Чернокнижники здесь исключение, поскольку они получают только свои слоты заклинаний фиксированного уровня.
- Для полуэльфов и людей авторы добавили дополнительные бонусы мастерства, потому что не хотели привязывать игроков к определенной расе, если они хотят играть с определенным классом, что обычно приходится делать, если они действительно хотят максимизировать эффективность персонажа. Во время игрового тестирования авторы увидели, что люди предпочитали дополнительные бонусы к навыкам, поэтому и пошли по этому пути.
- Разработчики ожидали, что сцена с медведем вызовет какой-то резонанс, но не настолько.
- Диалоги работают так, что человек, который инициирует разговор (независимо от того, намеренно это или нет), является тем, кто ведет разговор, но ваш партнер по многопользовательской игре может «подслушивать» и голосовать за ваши ответы. Таким образом, он должен чувствовать себя органично. Например, если вы вошли в комнату и запустили разговор в рамках кат-сцены, это должно застать вас врасплох. Позволить вам выбирать, кто говорит в такие моменты, разрушит неожиданность, ритм. Но во многих случаях вы можете отказаться от разговора, выбрать другого игрока для управления и войти в него вместе с ним. Таким образом, в большинстве случаев есть большой выбор, за исключением того, что если это вызвано кат-сценой, то это тот, кто ее запускает.
- Есть отдача и световые эффекты на контроллере DualSense на PS5, и они будут добавлены в DualSense на ПК после запуска.
- В Baldur’s Gate 3 на старте будут кросс-сохранения между ПК и PS5, а кроссплатформенную игру разработчики планируют добавить после запуска.
- Larian пока не готовы делать какие-либо объявления о контентной поддержке игры после запуска.
Чем ближе старт тем больше ожиданий
Понятно. Лариан уже 10 лет не могут сообразить, что в партийных рпг с кооперативом нужна, ну, кооперация игроков. По какой-то причине inXile это понимали и в третьем вейстланде реализовали: в диалогах можно передавать другому игроку право вести диалог, можно пользоваться скиллчеками другого игрока если он рядом, так ещё и инвентарь был общим - чертовски удобно и работает на саму идею, что игроки в одной команде. В общем, будет как в дивинити: чтобы прожать нужные в диалоге опции придётся опять перезаходить в диалог за конкретного персонажа в лучшем случае, в худшем - грузить сейв.