Baldur's Gate 3 лидирует в голосовании игроков на The Game Awards 2023

Вчера, 27 ноября, организаторы The Game Awards 2023 запустили первый этап пользовательского голосования за звание лучшей игры года в категории "Players’ Voice". На этот раз было решено не раскрывать текущих лидеров голосования с целью избежать лишней "драмы", но результаты все равно стали известны благодаря пользователю под никнеймом VD42.

Он обнаружил, что эти данные можно получить, отправив определённый запрос к API. После этого он создал отдельную веб-страницу с собранными данными., на которой можно увидеть текущий рейтинг игр в голосовании.

На момент написания новости лидерство в голосовании удерживает Baldur’s Gate 3 (8.57% голосов). За ним следуют The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (6.35%) и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (6.10%) на втором и третьем местах соответственно. В пятерку лидеров также входят Marvel’s Spider-Man 2 (5.92%) и Resident Evil 4 (2023) (5.74%).