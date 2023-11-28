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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 9 234 оценки

Baldur's Gate 3 лидирует в голосовании игроков на The Game Awards 2023

butcher69
Новости

Вчера, 27 ноября, организаторы The Game Awards 2023 запустили первый этап пользовательского голосования за звание лучшей игры года в категории "Players’ Voice". На этот раз было решено не раскрывать текущих лидеров голосования с целью избежать лишней "драмы", но результаты все равно стали известны благодаря пользователю под никнеймом VD42.

Он обнаружил, что эти данные можно получить, отправив определённый запрос к API. После этого он создал отдельную веб-страницу с собранными данными., на которой можно увидеть текущий рейтинг игр в голосовании.

На момент написания новости лидерство в голосовании удерживает Baldur’s Gate 3 (8.57% голосов). За ним следуют The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (6.35%) и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (6.10%) на втором и третьем местах соответственно. В пятерку лидеров также входят Marvel’s Spider-Man 2 (5.92%) и Resident Evil 4 (2023) (5.74%).

23
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Alex_3576

Baldur's Gate 3 ЖГИ РОДИМАЯ !!! =)

7
Usta

Жги, пока у БГподобных задники не воспылают. Жаль, что сказка про голого короля забыта.

-14
pokemonizm Usta

Так не забыта сказка, вон, лучшая РПГ про космос тысячелетия на 17м месте, оказывается игра не раскрывается на 200м часу прохождения по однотипным планетам

5
EgorovD Usta

как же пылает твоя разорванная, вонючая жопа, просто глаз радуется. Обиженная порванка Буквально в Каждой ветке БГ 3 гадит (сомневающимся велком в профиль и комменты этой обиженки.) Знатно успех БГ разорвал твой пердак, да клоун? Понимаю хейтер старфилда- зайдет в игру-напишет какая игра плохая- уйдет. Но отбитые хейтерки БГ 3 не уходят- для них зайти в ветку бг равносильно работе (без выходных) 8 часов в день, семь дней в неделю- вы сами себя топите своей неадекватностью, имбецилки. Ситуация 2015 года 1 в 1- тогда вас (фанбойчиков беседки) ведьмак 3 прогрел (когда выдрал фоллаут 4). Вы весь 2015 бегали в ветках ведьмака и мешали его с грязью на фоне фола 4. Ожидаемо не помогло. Ведьмак 3 игра 2015 года, фол 4 на параше. То же самое ждет и 2023 год- БГ 3 игра года, его хейтерки на параше.

5
OpenPyrros EgorovD

Да они такие. БГ 3 шедевр и заслуженно будет игрой года

1
TAPAKAH222

Проголосовать за игры в верхней части списка, а потом пойти играть в онлайн игры из нижнего.

7
Night Driving Avenger

Лол, веха РПГ сливает даже Геншину)))

3
TAPAKAH222

Прибыль покажет...

-2
EgorovD TAPAKAH222

прибыль уже показала, мусорное насекомое- 50 скидки на сралфилд (явно не от хорошей прибыли). И, кстати, тапок уже готов- я тебя предупреждал бесполезное насекомое, чтобы ты выключал свой жирнющий и бесполезный троллинг.

1
TAPAKAH222 EgorovD

Даже года не прошло, а кто-то делает выводы исходя из традиционной скидки. Смешно.

-2
Hog2012 TAPAKAH222

Что там показывать? Геншин делает столько денег, сколько Старфилду и не снилось.

1
EgorovD TAPAKAH222

90% продаж- это сарафанное радио на релизе. Киберпанк поднял денег на предзаказах, а потом резко его продажи упали и только фантом либерти дал им пинка. Обсер сралфилда на релизе- это как 10х киберпанков. Дай боже этим балаболам продать еще суммарно ляма 3 копий. Как и из всех тараканов, хреновый из тебя аналитик.

0
foolery

забавно )

1
Deathdoor

В номинации игра года нет дополнений. Это скорее общая статистика голосов во всех номинациях.

1
mongol312

ну, а то я чет не понял, с каких пор ДЛС котируется наравне с полновесными играми.

0
PanKotovsky

Кто эти 10 000 наркоманов, которые проголосовали за Старфилд?

0
PuserG

Те кого скупил Фил Спенсер?)

-3
Kenn1y

Так а TotK таких вопросов не вызывает да и много других проектов?

0
sinmaxxx

если михуё пообещает плюшки за призовое место, то этому голосованию официально придет 3.14зда лол

0
Hog2012

В смысле, если? Уже пообещали.

1
sinmaxxx Hog2012

а, ну тогда ждем результатов)

0
-zotik-

Как я понял каждый год дает плюшки за голоса

0
mongol312

Не удивлюсь, если победит Алан Вейк 2. Уж слишком его раскрувают все эти журнализы...И меня не покидает чувство, что не будь там ГГ Саги, с правильной расом и полом(слава Богу, хоть персонаж не картонный получился), эта игра не прошла бы и в десятку номинантов - уж слишком скучная.

Зельда отличная, ремейк Резика хорош, но все это уже было. БГ3 и АW2 - вот и все кандидаты.

Но все равно буду болеть за Зельду))

0
Гомер11

В списке один кал и калом погоняет.

0
I love my computer

Можно ваш топ 10 "не кала"?

0
Floww

Кто бы сомневался, учитывая, что конкурентов то и не было. Фантом либерти все же ДЛЦ, атомик не номинирован, спайдер мена нет на боярской платформе, хонкай таки мобилка, а остальное не дотягивает

0
Kenn1y

Ну как бы вариантов и нет, из ближайших годных, не считая ремейка RE4 и DLC к Cyberpunk 2077, приблизились лишь к ней FFXVI и возможно Fire Emblem Engage.
P.S. Игра без сюжета на втором месте, народ отжигает.

0
Олег Дудин

Заслуженно. Одна из лучших игр года.

-1
Дворф

хммм странно что Хогвартс так низко... Думал фанаты залезут но похоже им всё равно. И да бг3 заслуживает первого места хотя бы ради того что бы дать сигнал другим разрабам что такой жанр есть и он нравится людям. И кто б**** голосует за Octopath Traveler эти сволочи даже скидки не делают

-1
KnDiman

Понятное дело БГ3 победит (думал отрыв будет больше), но что тут делает ремейк, игры которая получила уже свои награды много лет назад и DLC мне непонятно, для этого я думаю нужны отдельные номинации.

-2
Usta
Понятное дело БГ3 победит

А если не победит?

0
KnDiman Usta

Вот мне если игра не интересна или я считаю её плохой, я даже в тему её не захожу, а тебя тут не заткнуть, впрочем как и в каждой теме по этой игре.

1
EgorovD KnDiman

Он никак не может охладить свое трахание- разорвано от левого до правого края- участь всех хейтерков БГ 3.

0
Usta KnDiman

На вопрос ответь, психоаналитик... А на досуге, подумай, чем ты там думаешь, накой ляд мне было заморачиваться с таблицей для нелюбимой и призираемой игры (с твоей подачи и тебе подобных)? Извиняй, что мой интерес к игре не совпадает с твоим.

-3
KnDiman Usta

Вот и я думаю зачем? Но ты не унимаешься в теме, пишешь, что игра плохая, что это накрутка скажи зачем тебе это? Ответ на твой вопрос: если БГ3 не победит, от радости тебе окончательно сорвёт кукуху и ты снова попадёшь в определённую больницу..

0
Usta

Таких картинок при сноровке, в Фотошопе можно охапку наклепать.

-3
Кей Овальд

И это правильно.

-3
PavelDragon

Очень плохо. Ненавижу пошаговые игры. Желаю Resident Evil 4 победы, вот это заслуженно.

-6
Капитан Баттхерт

Что то г*вно что это.

-7
James16rus

Участвующих в голосовании твои интересы не волнуют.

0
Usta

Бот накрутка - не слышали о таком?

-11
GoliafJx

Заявление сродни обвинению режиссер-ки Марвеллов про расистов и сексистов.

-1
Случайный Игрок

Не, просто большинство полюбило балду гея)

1
EgorovD

Слышали. Когда сралфилд пытался накручивать онлайн в стиме. Неудачно, к слову. А тут защита от бот-спамма по серьезней, вот бедный тоддик-балабол-говард и его фанатики даже не знают, что им делать.

-1