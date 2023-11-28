Baldur's Gate 3 лидирует в голосовании игроков на The Game Awards 2023

Вчера, 27 ноября, организаторы The Game Awards 2023 запустили первый этап пользовательского голосования за звание лучшей игры года в категории "Players’ Voice". На этот раз было решено не раскрывать текущих лидеров голосования с целью избежать лишней "драмы", но результаты все равно стали известны благодаря пользователю под никнеймом VD42.
Он обнаружил, что эти данные можно получить, отправив определённый запрос к API. После этого он создал отдельную веб-страницу с собранными данными., на которой можно увидеть текущий рейтинг игр в голосовании.
На момент написания новости лидерство в голосовании удерживает Baldur’s Gate 3 (8.57% голосов). За ним следуют The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (6.35%) и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (6.10%) на втором и третьем местах соответственно. В пятерку лидеров также входят Marvel’s Spider-Man 2 (5.92%) и Resident Evil 4 (2023) (5.74%).
Baldur's Gate 3 ЖГИ РОДИМАЯ !!! =)
Жги, пока у БГподобных задники не воспылают. Жаль, что сказка про голого короля забыта.
Так не забыта сказка, вон, лучшая РПГ про космос тысячелетия на 17м месте, оказывается игра не раскрывается на 200м часу прохождения по однотипным планетам
как же пылает твоя разорванная, вонючая жопа, просто глаз радуется. Обиженная порванка Буквально в Каждой ветке БГ 3 гадит (сомневающимся велком в профиль и комменты этой обиженки.) Знатно успех БГ разорвал твой пердак, да клоун? Понимаю хейтер старфилда- зайдет в игру-напишет какая игра плохая- уйдет. Но отбитые хейтерки БГ 3 не уходят- для них зайти в ветку бг равносильно работе (без выходных) 8 часов в день, семь дней в неделю- вы сами себя топите своей неадекватностью, имбецилки. Ситуация 2015 года 1 в 1- тогда вас (фанбойчиков беседки) ведьмак 3 прогрел (когда выдрал фоллаут 4). Вы весь 2015 бегали в ветках ведьмака и мешали его с грязью на фоне фола 4. Ожидаемо не помогло. Ведьмак 3 игра 2015 года, фол 4 на параше. То же самое ждет и 2023 год- БГ 3 игра года, его хейтерки на параше.
Да они такие. БГ 3 шедевр и заслуженно будет игрой года
Проголосовать за игры в верхней части списка, а потом пойти играть в онлайн игры из нижнего.
Лол, веха РПГ сливает даже Геншину)))
Прибыль покажет...
прибыль уже показала, мусорное насекомое- 50 скидки на сралфилд (явно не от хорошей прибыли). И, кстати, тапок уже готов- я тебя предупреждал бесполезное насекомое, чтобы ты выключал свой жирнющий и бесполезный троллинг.
Даже года не прошло, а кто-то делает выводы исходя из традиционной скидки. Смешно.
Что там показывать? Геншин делает столько денег, сколько Старфилду и не снилось.
90% продаж- это сарафанное радио на релизе. Киберпанк поднял денег на предзаказах, а потом резко его продажи упали и только фантом либерти дал им пинка. Обсер сралфилда на релизе- это как 10х киберпанков. Дай боже этим балаболам продать еще суммарно ляма 3 копий. Как и из всех тараканов, хреновый из тебя аналитик.
забавно )
В номинации игра года нет дополнений. Это скорее общая статистика голосов во всех номинациях.
ну, а то я чет не понял, с каких пор ДЛС котируется наравне с полновесными играми.
Кто эти 10 000 наркоманов, которые проголосовали за Старфилд?
Те кого скупил Фил Спенсер?)
Так а TotK таких вопросов не вызывает да и много других проектов?
если михуё пообещает плюшки за призовое место, то этому голосованию официально придет 3.14зда лол
В смысле, если? Уже пообещали.
а, ну тогда ждем результатов)
Как я понял каждый год дает плюшки за голоса
Не удивлюсь, если победит Алан Вейк 2. Уж слишком его раскрувают все эти журнализы...И меня не покидает чувство, что не будь там ГГ Саги, с правильной расом и полом(слава Богу, хоть персонаж не картонный получился), эта игра не прошла бы и в десятку номинантов - уж слишком скучная.
Зельда отличная, ремейк Резика хорош, но все это уже было. БГ3 и АW2 - вот и все кандидаты.
Но все равно буду болеть за Зельду))
В списке один кал и калом погоняет.
Можно ваш топ 10 "не кала"?
Кто бы сомневался, учитывая, что конкурентов то и не было. Фантом либерти все же ДЛЦ, атомик не номинирован, спайдер мена нет на боярской платформе, хонкай таки мобилка, а остальное не дотягивает
Ну как бы вариантов и нет, из ближайших годных, не считая ремейка RE4 и DLC к Cyberpunk 2077, приблизились лишь к ней FFXVI и возможно Fire Emblem Engage.
P.S. Игра без сюжета на втором месте, народ отжигает.
Заслуженно. Одна из лучших игр года.
хммм странно что Хогвартс так низко... Думал фанаты залезут но похоже им всё равно. И да бг3 заслуживает первого места хотя бы ради того что бы дать сигнал другим разрабам что такой жанр есть и он нравится людям. И кто б**** голосует за Octopath Traveler эти сволочи даже скидки не делают
Понятное дело БГ3 победит (думал отрыв будет больше), но что тут делает ремейк, игры которая получила уже свои награды много лет назад и DLC мне непонятно, для этого я думаю нужны отдельные номинации.
А если не победит?
Вот мне если игра не интересна или я считаю её плохой, я даже в тему её не захожу, а тебя тут не заткнуть, впрочем как и в каждой теме по этой игре.
Он никак не может охладить свое трахание- разорвано от левого до правого края- участь всех хейтерков БГ 3.
На вопрос ответь, психоаналитик... А на досуге, подумай, чем ты там думаешь, накой ляд мне было заморачиваться с таблицей для нелюбимой и призираемой игры (с твоей подачи и тебе подобных)? Извиняй, что мой интерес к игре не совпадает с твоим.
Вот и я думаю зачем? Но ты не унимаешься в теме, пишешь, что игра плохая, что это накрутка скажи зачем тебе это? Ответ на твой вопрос: если БГ3 не победит, от радости тебе окончательно сорвёт кукуху и ты снова попадёшь в определённую больницу..
Таких картинок при сноровке, в Фотошопе можно охапку наклепать.
И это правильно.
Очень плохо. Ненавижу пошаговые игры. Желаю Resident Evil 4 победы, вот это заслуженно.
Что то г*вно что это.
Участвующих в голосовании твои интересы не волнуют.
Бот накрутка - не слышали о таком?
Заявление сродни обвинению режиссер-ки Марвеллов про расистов и сексистов.
Не, просто большинство полюбило балду гея)
Слышали. Когда сралфилд пытался накручивать онлайн в стиме. Неудачно, к слову. А тут защита от бот-спамма по серьезней, вот бедный тоддик-балабол-говард и его фанатики даже не знают, что им делать.