Baldur's Gate 3 лидирует в номинациях на премию NY Game Awards, опередив Alan Wake II и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Всего через пару дней после получения призов «Игра года» и «Лучшая сюжетная игра» на Steam Awards 2023 Baldur’s Gate 3 снова готовится r предстоящей 13-й ежегодной премии New York Game Awards. Организаторы недавно объявили полный список номинантов во время прямой трансляции, а выдающаяся cRPG от Larian получила шесть номинаций в категориях «Игра года», «Лучший сценарий», «Лучший мир», «Лучшая музыка» и «Лучшая актерская игра» (дважды, для Амелии Тайлер в роли рассказчика Baldur's Gate 3 и Нила Ньюбона в роли компаньона Высшего эльфа-вампира-разбойника Астариона).
Две другие игры, получившие наибольшее количество номинаций, также не являются чем-то удивительным, поскольку после их выпуска они были очень хорошо приняты. Alan Wake II от Remedy и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от CD Projekt получили по пять номинаций, некоторые из которых были разделены, например, в категориях «Игра года», «Лучший сценарий», «Лучший мир» и «Лучшая актерская игра» (Мелани Либурд в роли Саги Андерсон и Идрис Эльба в роли Соломона Рида). Alan Wake II также была номинирована на лучшую музыку и Phantom Liberty на лучший DLC.
Премия за лучшую игру года
- Alan Wake II
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel’s Spider-Man 2
- Starfield
Премия за лучшую инди-игру
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- El Paso Elsewhere
- Jusant
- Pizza Tower
- Sea of Stars
- The Talos Principle II
- Viewfinder
Премия за лучший сценарий в игре
- Alan Wake II
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Starfield
- Tchia
- Thirsty Suitors
Премия за лучший мир
- Alan Wake II
- Baldur’s Gate 3
- Chants of Sennaar
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Final Fantasy XVI
- Marvel’s Spider-Man 2
- Starfield
Премия за лучшую музыку в игре
- Alan Wake II
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi Rush
- Tchia
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Премия за лучшую актерскую игру в игре
- Амелия Тайлер в роли рассказчика в Baldur’s Gate 3
- Бен Старр в роли Клайва Росфилда в Final Fantasy XVI
- Элизабет Сайда в роли Райли в фильме Oxenfree II: Lost Signals
- Идрис Эльба в роли Соломона Рида в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Мелани Либурд в роли Саги Андерсон в Alan Wake II
- Нил Ньюбон в роли Астариона в Baldur’s Gate 3
Премия за лучшую игру AR/VR
- Asgard’s Wrath 2
- Assassin’s Creed Nexus VR
- Body of Mine
- Horizon Call of the Mountain
- Humanity
- We Are One
Премия за лучшую детскую игру
- Disney Illusion Island
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pikmin 4
- Super Mario Bro. Wonders
- Tchia
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Премия за лучшую мобильную игру
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Kimono Cats
- Laya’s Horizon
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
Премия за лучший ремейк
- Dead Space
- Ghost Trick: Phantom Detective
- Metroid Prime Remastered
- Resident Evil 4
- Star Ocean: The Second Story
- Super Mario RPG
Премия за скрытую жемчужину
- 9 Years of Shadow
- American Arcadia
- Conrad Stevenson’s Paranormal P.I.
- Outer Terror
- Slay the Princess
- Videoverse
Премия за лучший DLC
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Dead Cells: Return to Castlevania
- God of War Ragnarök: Valhalla
- Horizon Forbidden West: Burning Shores
- Resident Evil 4: Separate Ways
- Vampire Survivors: Coop Mode
Победители будут объявлены в театре SVA на Манхэттене во вторник, 23 января. На церемонии также примет участие Нил Дракманн, сопрезидент и руководитель креативного отдела Naughty Dog, который должен получить премию Эндрю Юна Legend Award. Такой же приз достался Филу Спенсеру из Microsoft в прошлом году и Тиму Шаферу из Double Fine в 2022 году.
На самом деле за премию лучшей игры нету смысла в этом году бороться, по итогу если это не будет BG3, то организаторы будут считаться лицемерами, ибо ни одна игра даже близко не смогла быть настолько масштабной, оптимизированной, проработанной, атмосферной. Все скажут - "Ну вот есть же Человек паук" - нет, это тот же человек паук только чуть чуть улучшенный что и первая её часть, и последующая с негром.
а че dlc киберпранка на чтот претендовала ? xD не канон чтоб dlc который без оригинала не запустится на игру года неожиданно претендовала xD просто цирк а не индустрия… во что все превратили просто ужос, хорошо хоть 3-4 игры в год настоящие выходят тип BG 3 и Алан Вейка джва
Чем богаты, тем и рады. Игорь-то нет.
"Премия за лучший ремейк"
Хоть кто-то додумался
Starfield каким боком в победители попал?
Alan Wake II на втором месте должна стоять я наконецто через танцы с бубном установил кучу модов (фср 3 генерацию..мод вулкан и тд) и на своей gtx 1080 могу играть в нее в 50 -80 фпс...Игра очень хорошая...Но все же Рэмеди болваны что урезали своими шейдерами 10 серию карт это им выйдет боком и за это у них подмоченая репутация в моих глазах))))
Они могли бы опционально поставить "шейдеры мешей" и все было б ок