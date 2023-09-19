Baldur's Gate 3 могла появиться в Xbox Game Pass еще до релиза, но Microsoft посчитала ее "второсортной ролевой игрой"

Baldur's Gate 3 определенно стала одним из самых больших сюрпризов 2023 года. Несмотря на то, что игра от Larian Studios была доступна в раннем доступе в течение нескольких лет, поклонники ролевых игр устремились в Забытые королевства с выходом финальной версии игры, которая вышла из раннего доступа в августе этого года на ПК и в сентябре на PS5. Даже крупнейшие компании в индустрии не ожидали такой сенсации — представители Xbox были невысокого мнения о предстоящей игре
Эта информация стала известна благодаря недавней утечке внутренней электронной почты Microsoft в связи с ее судебной тяжбой с FTC США. Как сообщает издание The Verge, анализирующее все документы технологического гиганта, Xbox была готова добавить Baldur's Gate 3 на Xbox Game Pass в мае прошлого года, за несколько месяцев до финального релиза на ПК. Компания из Редмонда посчитала игру Larian Studios "второсортной ролевой игрой" и Microsoft была готова заплатить лишь 5 миллионов долларов.
Очевидно, Xbox не собиралась выпускать Baldur's Gate 3 на Xbox Series через популярный сервис подписки, а хотела представить ролевую игру в программе PC Game Pass, предназначенной для персональных компьютеров. В конечном итоге разработчики из Larian Studios продолжают работу над "родной" версией для Xbox Series, которая обойдется без сплит-скрина на модели S и будет доступна до конца 2023 года.
Конечно, Xbox была бы в выигрыше, если бы включила ролевую игру Larian Studios в Game Pass еще до выхода финальной версии на ПК, ведь это обязательная вещь для любого любителя жанра.
Ааа, зато старфилд у нас "первосортная ролевая игра", понял принял осознал.
принял понял осознал
тут даже сравнивать то глупо, кусок старфилда с полноценной БГ3, допилит беседка свою долгожданную игрушку. вот и сравним
Филька с прошлого года как плюхнулся в лужу, так оттуда и не вылазит. Промах за промахом, ни одного удачного решения. То редфол у него "очень впечатляет". То старфейл охрененная игра. То сталкал почти закончен. То Балда "второсортная РПГ". Разучились мелкомягкие персонал подбирать, одни бездари остались.
с прошлого года?
Так у них там по квотам все, одних черных и лгбтэшных трансгендеров понабрали, -бездарей.
Так у Xbox в принципе удачные решения были только, когда запустили обратную совместимость и Геймпасс, 4К в играх для Х360 на ХОХ и FPS Boost на запуске Series. При этом даже по этим, действительно годным фишкам консоли, никаких обновлений уже как пару лет нет.
Ситуация с БГ3, особо показательная, я считаю такой успех и высокий онлайн данной игры аномальном ( для справки игру я ждал с выхода раннего доступа, игра мне понравилась, и в целом я люблю српг игры, но считаю этот жанр достаточно точно нишевым, ну уж точно у жанра нет такой аудитории каков был онлайн у БГ3. Я считаю все дело в застое индустрии, отсутствии прорывных и свежих идей в мире ААА игр. Застой на столько сильный, что люди ради проекта со смелой реализацией и свежим подходом, готовы были преодолеть высокий порог вхождения в пошаговую боевую и правила днд пусть даже и 5 редакции. И будто для того чтобы подчеркнуть состоянии индустрии Тодд Говард выпускает Старфилд, абсолютно халтурный проект, который вобрал в себя все существующие "грехи" олицетворяющие этот самый застой. Тут и отсутствие оптимизации, халтурные сайд квесты, плохо работающие механики и очень сильно халтурную процедурную генерацию с аванпостами. Чтобы подчеркнуть деградацию вот ссылка на описание всех процедурно генерируемых активностях в Скайриме https://elderscrolls.fandom.com/ru/wiki/Radiant_Story в который отображен лишь один из районов одной страны на одной планете, особое внимание на количество не повторяющих ся локаций привязанных к каждому квесту. И теперь посмотрите какие типы квестов и в каких локациях генерирует Старфилд в которой 1000 планет. Это просто халтура. Почему они не смогли хотя бы повторить то что сделали сами же 11 лет назад, на том же движке? Да потому что решили что и так схавают.
Не удивлюсь тому, что вот прямо сейчас, после успеха BG3, Филя отдал распоряжение сделать всем своим внутренним студиям аналог BG3. Куй железо, пока не потухло.))
Скорее теперь он заплатит 50 миллионов долларов за добавление в Game Pass.
Это доказывает что Майки вообще ничего не понимают в игровой политике...столько провалов на играх которые они позиционируют ААА играми а по итогу выстреливают темные лошадки...
вот точно, собственный hifi rush продинамили, годная игра вышла почти без маркетинга
конкретно для меня у этого издателя не нашлось ни одной достойной игры, старфилд показывает что у них не осталось людей которые бы понимали как делать игры, в итоге это майкрософт стала второсортной.
как бы у тгры 3 года был ранний доступ понятно было что за игра, но херофол про вампиров не второсортная игра для пасса? весь пасс полон второсортными играми
Проблема в том что они сами за игры и не шарят, это для них просто бизнес
Поставили не на ту лошадку .
Фил не освоил жанр просто
хахахахахахахх вот же дебилы
Ну, даже не удивлён. Типичные Мелкомягкие.
и как обычно нету ссылок на оригинал)))))
А я все думаю, что это так Филя со своей компашкой начал вроде как ненавязчиво пытаться подсасывать к Ларианам - когда игра мягко говоря выстрелила, да еще и Старфилд неоднозначен, я думал что тут что то неладное, но не думал что я и некоторые оказались НАСТОЛЬКО правы.
лоуны
Пусть уберут из игры гомосяцкую повестку и игра действительно станет первосортной. Ну давайте минусите меня любители гомосекства
Зачем? Алешки хавают, их все устраивает.
Вот прям так и было в документах написано второсортная ? или просто они больше 5 лямов не захотели давать, вот не надоело го.но на вентилятор накидывать ?
И не удивительно. В раннем доступе BG3 не снискал успеха. Даже Свен сказал, что не понял откуда такой успех на фул релизе.
А она таковой и является. Уберите диалоговые анимации (которые действительно неплохие), и что останется?
Иди стралфильдь лутайся
Останется сюжет в который интересно играть, а вот у супер-дупер игры 2023 года от майков, убери из неё диалоговые анимации(которых нет или уровня 2007 года), что останется? Сюжет, исследование, супер анимации? Нет не слышал и не видел. Так что смирись.
Ты че агришь, а?
Лол, в бг3 то интересный сюжет? В каком месте? Старфилд я пока оставил до лучших времен(пока не уберут фризы), но вот бг3 прошел от начала до конца и сюжет там...мягко говоря посредственный. Интриги нет, каких то "вот эта поворотов" тоже я не наблюдал, разве что как хранитель снов становится тентаклем. Интересных персонажей там тоже кот наплакал, как и побочных квестов - могу назвать только 3. Или там интересно то, что можно войти в здание а там будет раком стоять большая хрень? Или там интересно, что можно белку пнуть? Единственные забавные моменты там связанны с боссами, которых не обязательно убивать самому, а можно например перепить или убедить выпилить всех в округ, а потом и его самого. Но это пара моментов за всю игру.
отличная игра с шикарной музыкой, красиво задизайненными локациями и яркими персонажами?