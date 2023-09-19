Baldur's Gate 3 могла появиться в Xbox Game Pass еще до релиза, но Microsoft посчитала ее "второсортной ролевой игрой" ©

Baldur's Gate 3 определенно стала одним из самых больших сюрпризов 2023 года. Несмотря на то, что игра от Larian Studios была доступна в раннем доступе в течение нескольких лет, поклонники ролевых игр устремились в Забытые королевства с выходом финальной версии игры, которая вышла из раннего доступа в августе этого года на ПК и в сентябре на PS5. Даже крупнейшие компании в индустрии не ожидали такой сенсации — представители Xbox были невысокого мнения о предстоящей игре

Эта информация стала известна благодаря недавней утечке внутренней электронной почты Microsoft в связи с ее судебной тяжбой с FTC США. Как сообщает издание The Verge, анализирующее все документы технологического гиганта, Xbox была готова добавить Baldur's Gate 3 на Xbox Game Pass в мае прошлого года, за несколько месяцев до финального релиза на ПК. Компания из Редмонда посчитала игру Larian Studios "второсортной ролевой игрой" и Microsoft была готова заплатить лишь 5 миллионов долларов.

Очевидно, Xbox не собиралась выпускать Baldur's Gate 3 на Xbox Series через популярный сервис подписки, а хотела представить ролевую игру в программе PC Game Pass, предназначенной для персональных компьютеров. В конечном итоге разработчики из Larian Studios продолжают работу над "родной" версией для Xbox Series, которая обойдется без сплит-скрина на модели S и будет доступна до конца 2023 года.

Конечно, Xbox была бы в выигрыше, если бы включила ролевую игру Larian Studios в Game Pass еще до выхода финальной версии на ПК, ведь это обязательная вещь для любого любителя жанра.