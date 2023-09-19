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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 858 оценок

Baldur's Gate 3 могла появиться в Xbox Game Pass еще до релиза, но Microsoft посчитала ее "второсортной ролевой игрой"

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 определенно стала одним из самых больших сюрпризов 2023 года. Несмотря на то, что игра от Larian Studios была доступна в раннем доступе в течение нескольких лет, поклонники ролевых игр устремились в Забытые королевства с выходом финальной версии игры, которая вышла из раннего доступа в августе этого года на ПК и в сентябре на PS5. Даже крупнейшие компании в индустрии не ожидали такой сенсации — представители Xbox были невысокого мнения о предстоящей игре

Эта информация стала известна благодаря недавней утечке внутренней электронной почты Microsoft в связи с ее судебной тяжбой с FTC США. Как сообщает издание The Verge, анализирующее все документы технологического гиганта, Xbox была готова добавить Baldur's Gate 3 на Xbox Game Pass в мае прошлого года, за несколько месяцев до финального релиза на ПК. Компания из Редмонда посчитала игру Larian Studios "второсортной ролевой игрой" и Microsoft была готова заплатить лишь 5 миллионов долларов.

Очевидно, Xbox не собиралась выпускать Baldur's Gate 3 на Xbox Series через популярный сервис подписки, а хотела представить ролевую игру в программе PC Game Pass, предназначенной для персональных компьютеров. В конечном итоге разработчики из Larian Studios продолжают работу над "родной" версией для Xbox Series, которая обойдется без сплит-скрина на модели S и будет доступна до конца 2023 года.

Конечно, Xbox была бы в выигрыше, если бы включила ролевую игру Larian Studios в Game Pass еще до выхода финальной версии на ПК, ведь это обязательная вещь для любого любителя жанра.

17
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
OculusMortem

Ааа, зато старфилд у нас "первосортная ролевая игра", понял принял осознал.

45
The Great Troll

принял понял осознал

-2
DaitoGeroj

тут даже сравнивать то глупо, кусок старфилда с полноценной БГ3, допилит беседка свою долгожданную игрушку. вот и сравним

-3
0ncnjqybr

Филька с прошлого года как плюхнулся в лужу, так оттуда и не вылазит. Промах за промахом, ни одного удачного решения. То редфол у него "очень впечатляет". То старфейл охрененная игра. То сталкал почти закончен. То Балда "второсортная РПГ". Разучились мелкомягкие персонал подбирать, одни бездари остались.

22
PuserG

с прошлого года?

0
Kesti

Так у них там по квотам все, одних черных и лгбтэшных трансгендеров понабрали, -бездарей.

0
lowkek

Так у Xbox в принципе удачные решения были только, когда запустили обратную совместимость и Геймпасс, 4К в играх для Х360 на ХОХ и FPS Boost на запуске Series. При этом даже по этим, действительно годным фишкам консоли, никаких обновлений уже как пару лет нет.

0
as1c

Ситуация с БГ3, особо показательная, я считаю такой успех и высокий онлайн данной игры аномальном ( для справки игру я ждал с выхода раннего доступа, игра мне понравилась, и в целом я люблю српг игры, но считаю этот жанр достаточно точно нишевым, ну уж точно у жанра нет такой аудитории каков был онлайн у БГ3. Я считаю все дело в застое индустрии, отсутствии прорывных и свежих идей в мире ААА игр. Застой на столько сильный, что люди ради проекта со смелой реализацией и свежим подходом, готовы были преодолеть высокий порог вхождения в пошаговую боевую и правила днд пусть даже и 5 редакции. И будто для того чтобы подчеркнуть состоянии индустрии Тодд Говард выпускает Старфилд, абсолютно халтурный проект, который вобрал в себя все существующие "грехи" олицетворяющие этот самый застой. Тут и отсутствие оптимизации, халтурные сайд квесты, плохо работающие механики и очень сильно халтурную процедурную генерацию с аванпостами. Чтобы подчеркнуть деградацию вот ссылка на описание всех процедурно генерируемых активностях в Скайриме https://elderscrolls.fandom.com/ru/wiki/Radiant_Story в который отображен лишь один из районов одной страны на одной планете, особое внимание на количество не повторяющих ся локаций привязанных к каждому квесту. И теперь посмотрите какие типы квестов и в каких локациях генерирует Старфилд в которой 1000 планет. Это просто халтура. Почему они не смогли хотя бы повторить то что сделали сами же 11 лет назад, на том же движке? Да потому что решили что и так схавают.

14
Shеpard

Не удивлюсь тому, что вот прямо сейчас, после успеха BG3, Филя отдал распоряжение сделать всем своим внутренним студиям аналог BG3. Куй железо, пока не потухло.))

8
PuserG

Скорее теперь он заплатит 50 миллионов долларов за добавление в Game Pass.

1
Sendler.

Это доказывает что Майки вообще ничего не понимают в игровой политике...столько провалов на играх которые они позиционируют ААА играми а по итогу выстреливают темные лошадки...

6
SoftyCat

вот точно, собственный hifi rush продинамили, годная игра вышла почти без маркетинга

1
atrrz1

конкретно для меня у этого издателя не нашлось ни одной достойной игры, старфилд показывает что у них не осталось людей которые бы понимали как делать игры, в итоге это майкрософт стала второсортной.

6
-zotik-

как бы у тгры 3 года был ранний доступ понятно было что за игра, но херофол про вампиров не второсортная игра для пасса? весь пасс полон второсортными играми

3
Malady

Проблема в том что они сами за игры и не шарят, это для них просто бизнес

1
Mad_cloud

Поставили не на ту лошадку .

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Фил не освоил жанр просто

2
fox nemets

хахахахахахахх вот же дебилы

2
Кей Овальд

Ну, даже не удивлён. Типичные Мелкомягкие.

0
Da1F1

и как обычно нету ссылок на оригинал)))))

0
Kerrot

А я все думаю, что это так Филя со своей компашкой начал вроде как ненавязчиво пытаться подсасывать к Ларианам - когда игра мягко говоря выстрелила, да еще и Старфилд неоднозначен, я думал что тут что то неладное, но не думал что я и некоторые оказались НАСТОЛЬКО правы.

0
Жопа одмина

лоуны

0
Koyaniskaci

Пусть уберут из игры гомосяцкую повестку и игра действительно станет первосортной. Ну давайте минусите меня любители гомосекства

-3
Mimocrocodil

Зачем? Алешки хавают, их все устраивает.

1
worys

Вот прям так и было в документах написано второсортная ? или просто они больше 5 лямов не захотели давать, вот не надоело го.но на вентилятор накидывать ?

-5
AlexFullBeast

И не удивительно. В раннем доступе BG3 не снискал успеха. Даже Свен сказал, что не понял откуда такой успех на фул релизе.

-9
NekitBor

А она таковой и является. Уберите диалоговые анимации (которые действительно неплохие), и что останется?

-18
swotkota

Иди стралфильдь лутайся

11
Paradidle

Останется сюжет в который интересно играть, а вот у супер-дупер игры 2023 года от майков, убери из неё диалоговые анимации(которых нет или уровня 2007 года), что останется? Сюжет, исследование, супер анимации? Нет не слышал и не видел. Так что смирись.

4
The Great Troll

Ты че агришь, а?

-1
Mimocrocodil Paradidle

Лол, в бг3 то интересный сюжет? В каком месте? Старфилд я пока оставил до лучших времен(пока не уберут фризы), но вот бг3 прошел от начала до конца и сюжет там...мягко говоря посредственный. Интриги нет, каких то "вот эта поворотов" тоже я не наблюдал, разве что как хранитель снов становится тентаклем. Интересных персонажей там тоже кот наплакал, как и побочных квестов - могу назвать только 3. Или там интересно то, что можно войти в здание а там будет раком стоять большая хрень? Или там интересно, что можно белку пнуть? Единственные забавные моменты там связанны с боссами, которых не обязательно убивать самому, а можно например перепить или убедить выпилить всех в округ, а потом и его самого. Но это пара моментов за всю игру.

-2
Fenharell

отличная игра с шикарной музыкой, красиво задизайненными локациями и яркими персонажами?

0