Baldur's Gate 3 могла утонуть в сортирном юморе, но её спас глава студии

Разработчики Baldur's Gate 3 раскрыли любопытные детали создания игры. Как оказалось, на ранних этапах в ней было слишком много сортирного юмора — и только вмешательство главы Larian Studios Свена Винке помогло избежать превращения RPG в сборник шуток «ниже пояса».

Особенно это проявилось в способности «Язвительная насмешка», наносящей психический урон и сбивающей концентрацию врага. Для её озвучки сценаристы подготовили целый список оскорблений, где преобладали грубые реплики вроде «госпожа навоза, повелитель дерьма». Когда Свен увидел список, его реакция была прямолинейной: «А почему так много шуток про дерьмо?».

Этот комментарий стал для команды сигналом: нужно больше изящества, меньше примитивных каламбуров. Так в студии появился внутренний девиз: «Больше Шекспира, меньше дерьма».

Сценарист Мартин Дочерти признался, что ситуация до сих пор вызывает у команды смех, но итог пошёл проекту только на пользу — финальная версия «Язвительной насмешки» стала остроумной, но не вульгарной.

Baldur's Gate 3 не только стала одной из самых успешных RPG последних лет, но и изменила жизнь её создателей. В Larian уже намекают на новый контент, который, по словам авторов, будет сделан с тем же вниманием к деталям — но без перебора с сортирными шутками.