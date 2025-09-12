Baldur's Gate 3 могла утонуть в сортирном юморе, но её спас глава студии

Разработчики Baldur's Gate 3 раскрыли любопытные детали создания игры. Как оказалось, на ранних этапах в ней было слишком много сортирного юмора — и только вмешательство главы Larian Studios Свена Винке помогло избежать превращения RPG в сборник шуток «ниже пояса».
Особенно это проявилось в способности «Язвительная насмешка», наносящей психический урон и сбивающей концентрацию врага. Для её озвучки сценаристы подготовили целый список оскорблений, где преобладали грубые реплики вроде «госпожа навоза, повелитель дерьма». Когда Свен увидел список, его реакция была прямолинейной: «А почему так много шуток про дерьмо?».
Этот комментарий стал для команды сигналом: нужно больше изящества, меньше примитивных каламбуров. Так в студии появился внутренний девиз: «Больше Шекспира, меньше дерьма».
Сценарист Мартин Дочерти признался, что ситуация до сих пор вызывает у команды смех, но итог пошёл проекту только на пользу — финальная версия «Язвительной насмешки» стала остроумной, но не вульгарной.
Baldur's Gate 3 не только стала одной из самых успешных RPG последних лет, но и изменила жизнь её создателей. В Larian уже намекают на новый контент, который, по словам авторов, будет сделан с тем же вниманием к деталям — но без перебора с сортирными шутками.
Да и не особо он и спас. Третья Балдура это по сути та же Дивинити 2 с таким же туалетным юмором, который давно уже прослеживается во многих других играх от ларионов. Вся серьёзность дарк фентези, которой славились первая и вторая части, в тройке даже ни на йоту не присутствует.
потому что игру доверили старому клоуну, европеоидному
Согласна
А утонул в повестке… да и юморок с запашком присутствует.
В итоге не утонула, а так, нахлебалась немного, еле откачали
И поэтому она утонула в бессмысленном маньячестве, кровищи и т. д. Целая куча злых концовок — это же тааак нужно.
А мне нравится лёгкий юморной настрой в BG3.В серьезность тоже надо уметь.Пасфайндер мне отлично зашёл,а вот Пиларсы ничего кроме зевоты и скуки не вызвали.Причем обе части - лучшее снотворное.