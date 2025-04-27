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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 183 оценки

Baldur's Gate 3 могла выглядеть совсем иначе - Larian дважды меняла визуальный стиль

butcher69 butcher69

Арт-директор Larian Studios Алена Дубровина рассказала в интервью, что визуальный стиль Baldur’s Gate 3 дважды кардинально меняли в процессе разработки. Изначально проект создавался с яркой, мультяшной стилистикой, напоминающей комиксы по Dungeons & Dragons. Однако после первых тестов команда поняла, что стиль требует доработки.

Затем разработчики сместились в сторону более реалистичной графики, сохранив лёгкую стилизацию. Но и этот вариант не вызвал полного удовлетворения. Как призналась Дубровина, на этапе предразработки не было чёткого плана — команда шла путём экспериментов.

В результате Larian удалось найти баланс между реализмом и стилизованной подачей, за который Baldur’s Gate 3 получила множество наград и признание игроков.

20
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ilya178G

Всё равно получилось круто, так что пофигу =)

5
Кей Овальд

Ну, действительно получилось.

5
Kontr Strik

Надо как в диабло4

4
Пользователь ВКонтакте

Надо было dark fantasy, а получилось? // Роман Чудинов

2
Илья Матецкий

Ну почти, что за 8 лет уже это неудивительно:D Сколько в раннем доступе она висела:D

1
Пользователь ВКонтакте

А что если, изначальный вариант был Deep Dark Fantasy, а главный злодей - мозг - это был местный dungeon master , который был главной местного гачимучи пати, которые прославляли Баала..... хм............. // Андрей Сорокин

1
Kokoprime1991

И типа за все это время ни одного даже арта не сохранилось? А то прям очень вааааажная новость.

1
Majester

А мне кажется более реалистичная графика подошла бы этому проекту, и да мог бы получится прям dark fantasy

Johnny Rotten

Меняли дорабатывали улучшали опять переделывали, по итогу снова получился дос