Baldur's Gate 3 могла выглядеть совсем иначе - Larian дважды меняла визуальный стиль

Арт-директор Larian Studios Алена Дубровина рассказала в интервью, что визуальный стиль Baldur’s Gate 3 дважды кардинально меняли в процессе разработки. Изначально проект создавался с яркой, мультяшной стилистикой, напоминающей комиксы по Dungeons & Dragons. Однако после первых тестов команда поняла, что стиль требует доработки.

Затем разработчики сместились в сторону более реалистичной графики, сохранив лёгкую стилизацию. Но и этот вариант не вызвал полного удовлетворения. Как призналась Дубровина, на этапе предразработки не было чёткого плана — команда шла путём экспериментов.

В результате Larian удалось найти баланс между реализмом и стилизованной подачей, за который Baldur’s Gate 3 получила множество наград и признание игроков.