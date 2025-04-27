Baldur's Gate 3 могла выглядеть совсем иначе - Larian дважды меняла визуальный стиль

Арт-директор Larian Studios Алена Дубровина рассказала в интервью, что визуальный стиль Baldur’s Gate 3 дважды кардинально меняли в процессе разработки. Изначально проект создавался с яркой, мультяшной стилистикой, напоминающей комиксы по Dungeons & Dragons. Однако после первых тестов команда поняла, что стиль требует доработки.
Затем разработчики сместились в сторону более реалистичной графики, сохранив лёгкую стилизацию. Но и этот вариант не вызвал полного удовлетворения. Как призналась Дубровина, на этапе предразработки не было чёткого плана — команда шла путём экспериментов.
В результате Larian удалось найти баланс между реализмом и стилизованной подачей, за который Baldur’s Gate 3 получила множество наград и признание игроков.
Всё равно получилось круто, так что пофигу =)
Ну, действительно получилось.
Надо как в диабло4
Надо было dark fantasy, а получилось? // Роман Чудинов
Ну почти, что за 8 лет уже это неудивительно:D Сколько в раннем доступе она висела:D
А что если, изначальный вариант был Deep Dark Fantasy, а главный злодей - мозг - это был местный dungeon master , который был главной местного гачимучи пати, которые прославляли Баала..... хм............. // Андрей Сорокин
И типа за все это время ни одного даже арта не сохранилось? А то прям очень вааааажная новость.
А мне кажется более реалистичная графика подошла бы этому проекту, и да мог бы получится прям dark fantasy
Меняли дорабатывали улучшали опять переделывали, по итогу снова получился дос