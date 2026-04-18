Baldur's Gate 3 могли разработать авторы Fallout: New Vegas - проект отменили из-за "бухгалтерской ошибки"

Сооснователь Obsidian Entertainment и известный геймдизайнер Крис Авеллон рассказал, что Baldur’s Gate 3 изначально могла разрабатываться не студией Larian, а командой Obsidian. Однако проект был закрыт ещё на раннем этапе по весьма необычной причине.

По словам Авеллона, около 2008 года студии поручили заняться новой частью знаменитой RPG-серии Baldur’s Gate. Команда начала подготовку к разработке, но вскоре проект неожиданно отменили. Разработчик утверждает, что причиной стала ошибка в финансовых документах.

Авеллон считает ситуацию странной и предполагает, что проблема могла быть связана с платежами со стороны издателя Interplay, который ранее выпускал первые части серии. По его словам, один из платежей якобы был отправлен «не той стороне», из-за чего проект быстро свернули.

В итоге третью часть Baldur’s Gate спустя годы всё же выпустила Larian Studios. Их версия Baldur’s Gate 3 стала одним из самых успешных RPG-проектов последних лет и получила множество наград «Игра года».

Тем временем Obsidian продолжила работать над собственными проектами и позже выпустила такие игры, как Fallout: New Vegas, The Outer Worlds, Grounded и серию Pillars of Eternity.