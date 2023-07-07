Baldur's Gate 3 можно будет пройти от лица серийного убийцы - представлено новое Происхождение ©

Изначально предполагалось что это будет новый компаньон, но разработчики придумали кое-что интереснее.

Baldur's Gate 3 может быть гораздо кровавее, чем вы могли предположить, поскольку серийный убийца - это одно из Происхождений, которое вы можете использовать для своего персонажа. Это происхождение называется "Темный порыв" (Dark Urge), и, следуя этому пути, вы можете создавать любые комбинации расы/класса аватара, а не ограничиваться определенным типом персонажа.

Те, кто играл в Baldur's Gate 3 в раннем доступе, были ограничены аватаром по умолчанию, но в финальной версии игры будет использована система Происхождений, аналогичная той, что использовалась в Divinity: Original Sin 2, где вы можете играть за одного из членов своей партии и превратить его в главного героя. Среди подтвержденных оригиналов для Baldur's Gate 3 - Астарион, Гейл, Карлах, Лае'зель, Шэдоухарт и Вайл, а также пользовательский оригинал, позволяющий создать персонажа с нуля.

Последнее происхождение для Baldur's Gate 3 было раскрыто во время финального мероприятия Panel From Hell. Финальное Происхождение, названный Dark Urge, подразумевает, что персонажа наполняет желание совершить убийство. Судя по рекламным иллюстрациям, им манипулирует странное существо в шляпе.

Dark Urge отличается от других Происхождений своим стилем игры, с собственными сюжетными ритмами и повествованием. Все дело в том, что персонаж вынужден совершать злые поступки, которым он может сопротивляться. В этой игре персонаж может совершать ужасные акты насилия, включая отрывание руки Гейлу, когда он тянется к вам на ранних этапах игры.

Одной из претензий к оригинальным играм Baldur's Gate было отсутствие поддержки злых членов партии. Larian Studios перевернула ситуацию, поскольку в игре есть множество вариантов для злых персонажей и их союзников. Baldur's Gate 3 - уже заметно более мрачная игра, чем ее предшественница, а путь Dark Urge может позволить вам рассказать одну из самых злых историй Dungeons & Dragons на сегодняшний день.