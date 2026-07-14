Baldur's Gate 3 на консолях получила новые моды - добавлены динамические события и новая подраса

Larian Studios выпустила очередное обновление с официально одобренными модификациями для консольных версий Baldur's Gate 3. После почти трёхнедельного перерыва игрокам стали доступны сразу десять новых модов, среди которых — новые классы, подраса, дополнительные случайные события и различные улучшения игрового процесса.

Главным нововведением стал мод Dynamic Extra Encounters, который добавляет в игру новые динамические встречи, зависящие от действий игрока. Также в список вошла пользовательская подраса Witch Elf — изгнанные высшие эльфы, поклоняющиеся «Повелительнице Тьмы», и новый класс Leader, ориентированный на поддержку союзников и лидерские способности.

Кроме того, обновление включает:

дополнительный мод на два лишних слота заклинаний и новые таланты каждые два уровня;

превращение Create/Destroy Water в ритуальное заклинание;

бесконечное использование проверки Illithid Wisdom;

новый облик богини Мистры;

353 новых кольца Granny Rings, разбросанных по миру;

шуточные надписи при бросках кубиков;

комплект брони и оружия White Ghost.

По мнению сообщества, самым заметным дополнением стали именно Dynamic Extra Encounters, поскольку они делают прохождение менее предсказуемым и добавляют новые события во время исследования мира.

Несмотря на более редкие обновления по сравнению с прошлым годом, Larian продолжает поддерживать консольные версии Baldur's Gate 3, одновременно работая над своим следующим крупным проектом.