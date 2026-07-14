Baldur's Gate 3 на консолях получила новые моды - добавлены динамические события и новая подраса

Larian Studios выпустила очередное обновление с официально одобренными модификациями для консольных версий Baldur's Gate 3. После почти трёхнедельного перерыва игрокам стали доступны сразу десять новых модов, среди которых — новые классы, подраса, дополнительные случайные события и различные улучшения игрового процесса.
Главным нововведением стал мод Dynamic Extra Encounters, который добавляет в игру новые динамические встречи, зависящие от действий игрока. Также в список вошла пользовательская подраса Witch Elf — изгнанные высшие эльфы, поклоняющиеся «Повелительнице Тьмы», и новый класс Leader, ориентированный на поддержку союзников и лидерские способности.
Кроме того, обновление включает:
- дополнительный мод на два лишних слота заклинаний и новые таланты каждые два уровня;
- превращение Create/Destroy Water в ритуальное заклинание;
- бесконечное использование проверки Illithid Wisdom;
- новый облик богини Мистры;
- 353 новых кольца Granny Rings, разбросанных по миру;
- шуточные надписи при бросках кубиков;
- комплект брони и оружия White Ghost.
По мнению сообщества, самым заметным дополнением стали именно Dynamic Extra Encounters, поскольку они делают прохождение менее предсказуемым и добавляют новые события во время исследования мира.
Несмотря на более редкие обновления по сравнению с прошлым годом, Larian продолжает поддерживать консольные версии Baldur's Gate 3, одновременно работая над своим следующим крупным проектом.