Baldur's Gate 3 наняла актера только для эротических звуков: "Я издавал звуки вроде "ахх", а потом целовал свою руку" ©

Вы, наверное, уже слышали, что в Baldur's Gate 3 есть секс, и теперь пришло время узнать, что понадобилось, чтобы озвучить интимные сцены игры. Оказывается, разработчик Larian Studios нанял по крайней мере одного актера исключительно для того, чтобы тот издавать эротические звуки.

Актер Алекс Джордан (Alex Jordan) раскрыл эту роль в социальных сетях ранее сегодня.

Студия, с которой я много работал, пришла ко мне и сказала: "Хочешь озвучить Baldur's Gate 3?". Я ответил: "Конечно, я хочу озвучить Baldur's Gate 3. Кто не хочет озвучивать Baldur's Gate 3? Но до релиза еще немного, не так ли? Какова роль? Они сказали: "Нет, нет, не роль. Боюсь, мы уже закончили записывать все эти вещи. Нет, нам нужны сексуальные звуки".

Джордан продолжил: "Это было очень неловко, я издавал звуки типа "ммгх" и "ахх", а потом я целовал свою руку. Так что вы думаете об этом. Вы размышляете об этом, пока бегаете вокруг, маленькие озабоченные извращенцы, со своими маленькими извращенными ролевыми играми, развратные ублюдки".

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.