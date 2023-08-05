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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 790 оценок

Baldur's Gate 3 наняла актера только для эротических звуков: "Я издавал звуки вроде "ахх", а потом целовал свою руку"

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butcher69
Новости

Вы, наверное, уже слышали, что в Baldur's Gate 3 есть секс, и теперь пришло время узнать, что понадобилось, чтобы озвучить интимные сцены игры. Оказывается, разработчик Larian Studios нанял по крайней мере одного актера исключительно для того, чтобы тот издавать эротические звуки.

Актер Алекс Джордан (Alex Jordan) раскрыл эту роль в социальных сетях ранее сегодня.

Студия, с которой я много работал, пришла ко мне и сказала: "Хочешь озвучить Baldur's Gate 3?". Я ответил: "Конечно, я хочу озвучить Baldur's Gate 3. Кто не хочет озвучивать Baldur's Gate 3? Но до релиза еще немного, не так ли? Какова роль? Они сказали: "Нет, нет, не роль. Боюсь, мы уже закончили записывать все эти вещи. Нет, нам нужны сексуальные звуки".

Джордан продолжил: "Это было очень неловко, я издавал звуки типа "ммгх" и "ахх", а потом я целовал свою руку. Так что вы думаете об этом. Вы размышляете об этом, пока бегаете вокруг, маленькие озабоченные извращенцы, со своими маленькими извращенными ролевыми играми, развратные ублюдки".

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
dead2dog

типичний досуг фанатов майнкрафта...

8
Олег Дудин

Ему за мужиков и женщин пришлось ахать-охать? :)

3
Mr. Alexander Shark

Бле, надеюсь нет)

0
m1808

так кайфую в этой игре, в начале где то 10ч выбирал какой старт делать
пробовал разные старты, изначально хотелось брутального варвара, хоть и не нравится как выглядят полуорки, их можно приукрасить бородами
В итоге сделал полуорка воина, а в качестве варвара взял карлах
Как по мне воин сильнее, чем варвар, тк частота попадать атаками лучше, когда выбираешь мастера боя
все еще в начальной локации

1
Skorskis

Пытался создать няшную эльфийку, отыгрывать роль доброй, целомудренной - помогу всем, но по итогу решил отыгрывать роль похотливого извращенца полурослика с желанием всадить всему что движется. На данный момент: романов - 0, совокуплений - 0, предложений заняться совокуплением - 0. Думаю вернутся к 1му варианту :)

Серьёзно - игра шикарная

0
SteveAustin

кул стори

1
Аристов--Черный
я издавал звуки типа "ммгх" и "ахх", а потом я целовал свою руку.

Ну, я так каждое утро начинаю:)))

1
Pavlissimus

Путь монаха. Путь одинокого кулака.

0
Skeev

А к озвучке сексуальных сцен каким боком относится ребенок? На картинке мелкий тифлинг засранец из первого акта. А? Писатели (переводчики) новостей?
ЗЫ: Двергар, паладин возмездия.

0
MasterFist

гачи звуки тут лучше бы подошли )

0
Concelhaut

А вот можно без этих подробностей?

-2
Авраам Линкольн
Вы размышляете об этом, пока бегаете вокруг, маленькие озабоченные извращенцы, со своими маленькими извращенными ролевыми играми, развратные ублюдки".

Чувак очень точно описал фанатов этой игры!

-3
warp 37

Ну, хоть руку целовал...

-5
Jarvis666

Такой кринж))

-6