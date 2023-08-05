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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 810 оценок

Baldur's Gate 3 настолько популярна, что рушит все, включая форумы

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Procy_on
Новости

Larian Studios усердно работала над улучшением игрового процесса и многого другого в Baldur's Gate 3, готовясь к ее недавнему выходу из раннего доступа. Долгожданная игра не только превзошла ожидания разработчиков, но и практически все возможные рубежи. Благодаря огромной популярности и притоку новых игроков Baldur's Gate 3 успела завалить множество онлайн-платформ.

Первой платформой, на которой возникли проблемы, стал магазин Steam. Однако помимо Steam, популярность игры отразилась и на форумах самой Larian Studios. Как говорится в сообщении разработчиков, "огромный наплыв трафика" привел к сбою в работе онлайновых форумов. "Если вы видите это сообщение на форумах Larian, не волнуйтесь, - написала команда, - мы работаем с нашим провайдером форумов, чтобы справиться с огромным потоком трафика". Larian Studios заявила, что "мы дадим вам знать, когда вернемся", что означает, что сбои продолжаются.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Protocol10

Нормальна рпэгешка. Вчера закончил похождение. Много мест где нудно и скучно играть. Пожалуй 5 из 10 поставлю.

-19
KirariShon

Хрена се ты спидранер, а точнее пиз дабол. С релиза тусуюсь в ней. До сих запределы первых земель не ушла

12
OculusMortem
Вчера закончил похождение

Гнилой балабол детектед.

2
hom1e KirariShon

С релиза тусуюсь в ней. До сих запределы первых земель не ушла
git gud.

а игруха реально на 5/10 подтверждаю. геймплейно нереальная скукота, дропал несколько раз за прохождение

-8
Папел

Доту за сколько прошел? 🤡

1
Pimba

"Вчера закончил похождение. Много мест где нудно и скучно играть. Пожалуй 5 из 10 поставлю." ©

Проверка на обман: ПРОВАЛЕНО

Гнать его отсюда.

Гоните его! Насмехайтесь над ним!

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