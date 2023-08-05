Baldur's Gate 3 настолько популярна, что рушит все, включая форумы

Larian Studios усердно работала над улучшением игрового процесса и многого другого в Baldur's Gate 3, готовясь к ее недавнему выходу из раннего доступа. Долгожданная игра не только превзошла ожидания разработчиков, но и практически все возможные рубежи. Благодаря огромной популярности и притоку новых игроков Baldur's Gate 3 успела завалить множество онлайн-платформ.
Первой платформой, на которой возникли проблемы, стал магазин Steam. Однако помимо Steam, популярность игры отразилась и на форумах самой Larian Studios. Как говорится в сообщении разработчиков, "огромный наплыв трафика" привел к сбою в работе онлайновых форумов. "Если вы видите это сообщение на форумах Larian, не волнуйтесь, - написала команда, - мы работаем с нашим провайдером форумов, чтобы справиться с огромным потоком трафика". Larian Studios заявила, что "мы дадим вам знать, когда вернемся", что означает, что сбои продолжаются.
Нормальна рпэгешка. Вчера закончил похождение. Много мест где нудно и скучно играть. Пожалуй 5 из 10 поставлю.
Хрена се ты спидранер, а точнее пиз дабол. С релиза тусуюсь в ней. До сих запределы первых земель не ушла
Гнилой балабол детектед.
С релиза тусуюсь в ней. До сих запределы первых земель не ушла
git gud.
а игруха реально на 5/10 подтверждаю. геймплейно нереальная скукота, дропал несколько раз за прохождение
Доту за сколько прошел? 🤡
"Вчера закончил похождение. Много мест где нудно и скучно играть. Пожалуй 5 из 10 поставлю." ©
Проверка на обман: ПРОВАЛЕНО
Гнать его отсюда.
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