Baldur's Gate 3 обеспечила 40-процентный рост цифровых доходов компании Hasbro

Baldur's Gate 3 уже давно стала одним из самых неожиданных хитов последнего десятилетия, ее называют одной из лучших ролевых игр в истории. С такой репутацией и постоянно растущей популярностью Dungeons & Dragons можно с уверенностью предположить, что игра принесла прибыль компаниям Wizards of the Coast и Hasbro.
Недавняя встреча с инвесторами под руководством исполнительного директора Hasbro Криса Кокса (Chris Cocks) показала, насколько успешной оказалась игра Baldur's Gate 3, поскольку в третьем квартале этого года она увеличила цифровой доход всей компании на 40 процентов.
Компания Hasbro также отметила Monopoly Go! как причину такого значительного роста, хотя что-то подсказывает, что Baldur's Gate 3 внесла чуть больший вклад.
Не только это, но выход Baldur's Gate 3 стал большим благом и для компании Wizards of the Coast, владеющей лицензией на игру Dungeons & Dragons, на которой она основана. Операционная прибыль компании в третьем квартале выросла на 99%, причем Baldur's Gate 3 в очередной раз была названа одной из главных причин, наряду с ростом доходов в настольном сегменте благодаря популярности последних наборов Magic: The Gathering, таких как The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth" и "Wilds of Eldraine".
Однако количество продаж Baldur's Gate 3 пока остается под вопросом, поскольку собрать данные о продажах игры в Steam и на PlayStation очень сложно.
Независимо от количества продаж, можно с уверенностью сказать, что Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом и выводит разработчика Larian Studios в число самых талантливых студий индустрии.
Главное, чтобы лариан оставались независимыми, а то визарды могут навернут гoвнеца всякого
Теперь у них есть и средства и огромный успех и известность которая была до этого очень средней но твердой.
Так что пока они руководствуються своей любовью к созданию RPG все будет отлично а Свен Винке не даст им отойти от этого.
Многие компании расростаются и им приходится прогибаться , инвесторам, а в следствии и другим компаниям
Larian довольно долго уже существуют и не прогнулись, я больше чем вижу их отношение к игрокам.
Сколь верёвочка не вейся, увы, все компании проживают подъём, плато и спад на дно.
Ну Ларианам вечная слава, а вот Wizards of the Coast и Hasbro желаю всего самого худшего.
Без базы визардов ларианы так бы и барахтались на уровне инди со своими клонами дивайнити, им дали громкое имя - они на нем и выехали клонировав дивайнити в 3 раз со знаковыми именами. А хасбро делают отличные коллекционные фигурки.
Ну конечно неужели тут заслуга ларианов 95%, даже внутри одной игровой серии где одна и та же база одни части выходят шикарными, а другие нет. А у игр по фильмам какая база, да что-то большинство из них становится проходными. Да и наоборот какая база у ведьмака - какие игры, какие книги и что из этого вышло? Рыготный сериал где Лютика делали геем (никогда им это не прощу). Что же другие не выкупили права на это громкое имя и не создали хит? Самое главное прямые руки и талант исполнителя, а не база. Дай мне хоть скрипку Страдивари, если я на ней не умею играть получится фигня, а тут у людей всё очень классно получается.
Опять богатенькие ушлепки сняли все сливки с творчества талантливых авторов. Лучше бы вся прибыль досталась Свену и Ко
Ещё бы в техническом качестве была настолько хороша.Потому что спустя...Скколько там уже больших патчей было?3?Дофига хотфиксов у меня вон Гейл в прохождении что я дней 5 назад начал при первой же ночёвке в городе вопит что я заключил контракт с Рафаилом на Корону.............Насколько помню это баг тянулся с самого релиза,и его до сих пор не пофиксили.
Когда там новый патч,вылеты на вулкане так и не пофиксили.
Игруля хорошая получилась,даже не смотря на плохую оптимизацию на релизе
Подняли бабла
Просто добавили разврата в унылый жанр и озабоченные скуфы схавали...
Хотя игра, как и все подобные рпг - скучная до ужаса.
Ну да, это же не калда
Вот за этих зажравшихся буржуев совсем не рад.
А за каких рады, товарищ?
Mundfish, наверное)
За Ларианов, например.
Потому что они НАШИ, народные?))
Верно подмечено. Визарды та ещё контора тридварасов, если вспомнить скандал, когда им в начале года сообщество напихало, за условия лицензирования правил, как и в этом году с Unity.
Это могло бы реально вызвать проблемы у разработчиков БГ3, если бы эффективные менеджеры не дали заднюю. Реально вот кого не жалко.
Неплохая игра бг3. Крепкие 7.4 из 10, но дивинити были получше на 8.9 из 10.
В дивинити не было кинематографичных диалогов и кат-сцен - именно за счет этого бг3 более привлекательна
Эх, стареешь ты, стареешь)
Уже поднял оценку с 7 до 7.4, неплохо. Через год как раз сравняется с дивинити xD