Baldur's Gate 3 обеспечила 40-процентный рост цифровых доходов компании Hasbro

Baldur's Gate 3 уже давно стала одним из самых неожиданных хитов последнего десятилетия, ее называют одной из лучших ролевых игр в истории. С такой репутацией и постоянно растущей популярностью Dungeons & Dragons можно с уверенностью предположить, что игра принесла прибыль компаниям Wizards of the Coast и Hasbro.

Недавняя встреча с инвесторами под руководством исполнительного директора Hasbro Криса Кокса (Chris Cocks) показала, насколько успешной оказалась игра Baldur's Gate 3, поскольку в третьем квартале этого года она увеличила цифровой доход всей компании на 40 процентов.

Компания Hasbro также отметила Monopoly Go! как причину такого значительного роста, хотя что-то подсказывает, что Baldur's Gate 3 внесла чуть больший вклад.

Не только это, но выход Baldur's Gate 3 стал большим благом и для компании Wizards of the Coast, владеющей лицензией на игру Dungeons & Dragons, на которой она основана. Операционная прибыль компании в третьем квартале выросла на 99%, причем Baldur's Gate 3 в очередной раз была названа одной из главных причин, наряду с ростом доходов в настольном сегменте благодаря популярности последних наборов Magic: The Gathering, таких как The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth" и "Wilds of Eldraine".

Однако количество продаж Baldur's Gate 3 пока остается под вопросом, поскольку собрать данные о продажах игры в Steam и на PlayStation очень сложно.

Независимо от количества продаж, можно с уверенностью сказать, что Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом и выводит разработчика Larian Studios в число самых талантливых студий индустрии.