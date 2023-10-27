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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 362 оценки

Baldur's Gate 3 обеспечила 40-процентный рост цифровых доходов компании Hasbro

butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 уже давно стала одним из самых неожиданных хитов последнего десятилетия, ее называют одной из лучших ролевых игр в истории. С такой репутацией и постоянно растущей популярностью Dungeons & Dragons можно с уверенностью предположить, что игра принесла прибыль компаниям Wizards of the Coast и Hasbro.

Недавняя встреча с инвесторами под руководством исполнительного директора Hasbro Криса Кокса (Chris Cocks) показала, насколько успешной оказалась игра Baldur's Gate 3, поскольку в третьем квартале этого года она увеличила цифровой доход всей компании на 40 процентов.

Компания Hasbro также отметила Monopoly Go! как причину такого значительного роста, хотя что-то подсказывает, что Baldur's Gate 3 внесла чуть больший вклад.

Не только это, но выход Baldur's Gate 3 стал большим благом и для компании Wizards of the Coast, владеющей лицензией на игру Dungeons & Dragons, на которой она основана. Операционная прибыль компании в третьем квартале выросла на 99%, причем Baldur's Gate 3 в очередной раз была названа одной из главных причин, наряду с ростом доходов в настольном сегменте благодаря популярности последних наборов Magic: The Gathering, таких как The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth" и "Wilds of Eldraine".

Однако количество продаж Baldur's Gate 3 пока остается под вопросом, поскольку собрать данные о продажах игры в Steam и на PlayStation очень сложно.

Независимо от количества продаж, можно с уверенностью сказать, что Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом и выводит разработчика Larian Studios в число самых талантливых студий индустрии.

61
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Главное, чтобы лариан оставались независимыми, а то визарды могут навернут гoвнеца всякого

24
TheLokich

Теперь у них есть и средства и огромный успех и известность которая была до этого очень средней но твердой.

Так что пока они руководствуються своей любовью к созданию RPG все будет отлично а Свен Винке не даст им отойти от этого.

1
Дмитрий Платов TheLokich

Многие компании расростаются и им приходится прогибаться , инвесторам, а в следствии и другим компаниям

0
TheLokich Дмитрий Платов

Larian довольно долго уже существуют и не прогнулись, я больше чем вижу их отношение к игрокам.

1
PuserG TheLokich

Сколь верёвочка не вейся, увы, все компании проживают подъём, плато и спад на дно.

0
Space marine286

Ну Ларианам вечная слава, а вот Wizards of the Coast и Hasbro желаю всего самого худшего.

6
Serpentrage

Без базы визардов ларианы так бы и барахтались на уровне инди со своими клонами дивайнити, им дали громкое имя - они на нем и выехали клонировав дивайнити в 3 раз со знаковыми именами. А хасбро делают отличные коллекционные фигурки.

-6
KnDiman Serpentrage

Ну конечно неужели тут заслуга ларианов 95%, даже внутри одной игровой серии где одна и та же база одни части выходят шикарными, а другие нет. А у игр по фильмам какая база, да что-то большинство из них становится проходными. Да и наоборот какая база у ведьмака - какие игры, какие книги и что из этого вышло? Рыготный сериал где Лютика делали геем (никогда им это не прощу). Что же другие не выкупили права на это громкое имя и не создали хит? Самое главное прямые руки и талант исполнителя, а не база. Дай мне хоть скрипку Страдивари, если я на ней не умею играть получится фигня, а тут у людей всё очень классно получается.

0
Twiceasniceasguys

Опять богатенькие ушлепки сняли все сливки с творчества талантливых авторов. Лучше бы вся прибыль досталась Свену и Ко

3
Мелинар

Ещё бы в техническом качестве была настолько хороша.Потому что спустя...Скколько там уже больших патчей было?3?Дофига хотфиксов у меня вон Гейл в прохождении что я дней 5 назад начал при первой же ночёвке в городе вопит что я заключил контракт с Рафаилом на Корону.............Насколько помню это баг тянулся с самого релиза,и его до сих пор не пофиксили.

0
GiMLeR90

Когда там новый патч,вылеты на вулкане так и не пофиксили.

0
Bassota277

Игруля хорошая получилась,даже не смотря на плохую оптимизацию на релизе

0
Mad_cloud

Подняли бабла

-4
ВернитеТрусы

Просто добавили разврата в унылый жанр и озабоченные скуфы схавали...

Хотя игра, как и все подобные рпг - скучная до ужаса.

-12
Executor666

Ну да, это же не калда

3
Кей Овальд

Вот за этих зажравшихся буржуев совсем не рад.

-14
TAPAKAH222

А за каких рады, товарищ?

-3
Xndr DeKoz TAPAKAH222

Mundfish, наверное)

-1
Кей Овальд TAPAKAH222

За Ларианов, например.

4
TAPAKAH222 Кей Овальд

Потому что они НАШИ, народные?))

0
Pavlissimus

Верно подмечено. Визарды та ещё контора тридварасов, если вспомнить скандал, когда им в начале года сообщество напихало, за условия лицензирования правил, как и в этом году с Unity.

Это могло бы реально вызвать проблемы у разработчиков БГ3, если бы эффективные менеджеры не дали заднюю. Реально вот кого не жалко.

4
Protocol10

Неплохая игра бг3. Крепкие 7.4 из 10, но дивинити были получше на 8.9 из 10.

-21
AndralStormborn

В дивинити не было кинематографичных диалогов и кат-сцен - именно за счет этого бг3 более привлекательна

-1
ТентаклЪ

Эх, стареешь ты, стареешь)

0
Executor666

Уже поднял оценку с 7 до 7.4, неплохо. Через год как раз сравняется с дивинити xD

0