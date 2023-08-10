Baldur's Gate 3 обогнала по рейтингу Zelda: Tears of the Kingdom на Metacritic

Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года по версии Metacritic, обогнав The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
У недавно вышедшей игры от Larian Studios явно уже много поклонников, поскольку она поднялась на вершину чарта лучших игр Metacritic с фантастическим рейтингом 97 баллов. Это становится еще более впечатляющим, если вспомнить, что ранее Zelda: Tears of the Kingdom занимала это первое место с рейтингом 96.
Важно отметить, что оценка Tears of the Kingdom основана на 145 отзывах критиков, в то время как Baldur's Gate 3 на данный момент имеет всего 14 отзывов. Это объясняется тем, что многие издания еще не поставили ролевой игре окончательную оценку. Это означает, что рейтинг может пойти по любому пути - она может прочно занять первое место в списке или немного опуститься вниз, но только время покажет.
Сейчас топ-10 выглядит так:
- Baldur's Gate 3 - 97
- Tears of the Kingdom - 96
- Metroid Prime Remastered - 94
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - 94
- Resident Evil 4 - 93
- Street Fighter 6 - 92
- Diablo 4 - 91
- Rogue Legacy 2 - 90
- Jack Jeanne - 90
- Moss: Book 2 - 90
Разработчики отметили достижение этого рубежа в Х. Майкл Даус, директор по издательской деятельности Larian Studios, поделился скриншотом страницы игры на Metacritic с эмодзи, изображающим кланяющегося человека, что, собственно, говорит само за себя. После этого композитор Baldur's Gate 3 Борислав Славов ретвитнул (или лучше теперь писать "реикснул"?) Дауса, добавив: "Без слов... Счастлив... Благодарен".
Будет интересно посмотреть, сможет ли следующая крупная ролевая игра Starfield сравниться по количеству оценок с Baldur's Gate 3 или Zelda: Tears of the Kingdom. Если да, то это лучший год за долгое время в плане ролевых игр и, несомненно, будет трудно определить, кто станет игрой года.
Свою оценку она полностью заслуживает
нет.
Шикарно.
Если да, то это лучший год за долгое время в плане ролевых игр и, несомненно, будет трудно определить, кто станет игрой года.
Для чего определять это вообще? Есть год, вышло несколько достойных игр. Зачем ломать голову какая игра будет игрой года. Каждый из игроков для себя сам определит во что играть. Не занимайтесь графоманством.
Что?
Что за индивидуумы тут собрались? Вечно вижу сравнение Зельды и БГ3. Хотя игры абсолютно разные, для абсолютно разной аудитории и даже, для разного рынка. В БГ3 не играл на данный момент, времени нет. НО вот в TOTK играл на релизе, провел в ней около 120 часов и отнюдь не везде побывал и не все квесты прошел, не все активности увидел. Игра интересная и интересна она именно нахождением в ней, как тебя постоянно что-то отвлекает от цели и там тоже интересно
Тот, кто по какой-то непонятной причине поливает, откровенно, калом, TOTK, скорее всего банально не играл в эту игру. Может обзорчик недовольный посмотрел или еще что. Конечно не исключаю возможности того, что игра человеку не зашла, но даже в таком случае, игра плохой не становится. Просто человеку не зашло. Ровно тоже самое может произойти и с BG3. Если человеку игра не зашла, плохой от этого она не становится
Никто не поливает калом зельду(только малоумные) тут сравние в баллах на метакритике.
А да кал золотой можно получить если собрать все зерна(не шутка) в зельде, тут уж как быть
я играл,игра неплоха,но очень переоценена...
а помните новости о рейте тотк на пегаче? а не было блджад таких новостей) зато сейчас уже вторая за день, что бг кого-то там подебил на метакрите.
и скоро ты узнаешь сколько их сидит на пегаче лол
Для фанатов жанра разные, для всех остальных вполне похожие рпгешечки.
у балдуры всего 14 рецензий, у агуши 140, делать выводы конечно сейчас такой себе умственный манёвр
Победили агуша гейминг.
Сратфилду такой успех не светит 86 балов максимум а то и 73.
97??? Пфффф, все 100 надо!!!
Всегда удивлялся высочайшим оценкам Зельды. Такие песочницы-бродилки были на консолях и 20 лет назад. Люди как будто других игр не видели.
Не шарю в метакритике, но в статье говорится про 2023 год, а здесь почти половина игр вышли раньше. Такой себе метакритик, учитывая что какая-то лабудень (последние 4 игры) получили по 90 баллов, а РЕМАСТЕР древней игры вошел в тройку. Резик 4 здесь наверное тоже в виде ремейка. Про свидетелей Зельды вообще молчу.