Baldur's Gate 3 обогнала по рейтингу Zelda: Tears of the Kingdom на Metacritic ©

Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года по версии Metacritic, обогнав The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



У недавно вышедшей игры от Larian Studios явно уже много поклонников, поскольку она поднялась на вершину чарта лучших игр Metacritic с фантастическим рейтингом 97 баллов. Это становится еще более впечатляющим, если вспомнить, что ранее Zelda: Tears of the Kingdom занимала это первое место с рейтингом 96.



Важно отметить, что оценка Tears of the Kingdom основана на 145 отзывах критиков, в то время как Baldur's Gate 3 на данный момент имеет всего 14 отзывов. Это объясняется тем, что многие издания еще не поставили ролевой игре окончательную оценку. Это означает, что рейтинг может пойти по любому пути - она может прочно занять первое место в списке или немного опуститься вниз, но только время покажет.

Сейчас топ-10 выглядит так:

Baldur's Gate 3 - 97 Tears of the Kingdom - 96 Metroid Prime Remastered - 94 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - 94 Resident Evil 4 - 93 Street Fighter 6 - 92 Diablo 4 - 91 Rogue Legacy 2 - 90 Jack Jeanne - 90 Moss: Book 2 - 90

Разработчики отметили достижение этого рубежа в Х. Майкл Даус, директор по издательской деятельности Larian Studios, поделился скриншотом страницы игры на Metacritic с эмодзи, изображающим кланяющегося человека, что, собственно, говорит само за себя. После этого композитор Baldur's Gate 3 Борислав Славов ретвитнул (или лучше теперь писать "реикснул"?) Дауса, добавив: "Без слов... Счастлив... Благодарен".



Будет интересно посмотреть, сможет ли следующая крупная ролевая игра Starfield сравниться по количеству оценок с Baldur's Gate 3 или Zelda: Tears of the Kingdom. Если да, то это лучший год за долгое время в плане ролевых игр и, несомненно, будет трудно определить, кто станет игрой года.