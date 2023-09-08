Baldurs Gate 3 обошла Elden Ring и стала самой высокооцененной игрой для PS5 на Metacritic

Baldur's Gate 3 стала самой высокорейтинговой игрой на PlayStation 5 за всю историю консоли, с небольшим отрывом обогнав Elden Ring и вытеснив из тройки лидеров God Of War: Ragnarok от Sony.
Топ-5 игр для PS5 выглядит следующим образом:
- Baldur's Gate 3 — 97 баллов;
- Elden Ring — 96 баллов;
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition — 94 балла;
- God of War: Ragnarok — 94 балла;
- Hades — 93 балла.
Порт игры для PlayStation 5 вышел более чем через месяц после презентации на ПК, но ожидание приключений со стороны поклонников консолей за это время не ослабло.
Директор Larian Studios по издательской деятельности Майкл Даус также сообщил, что в планах разработчиков есть кросс-плей между PC и PlayStation 5.
Хотя у нас есть представление о том, когда мы хотели бы его подготовить, мы не хотим называть дату, пока не будем уверены в этом.
Версии Baldur's Gate 3 для Xbox Series X и S появятся на консолях до конца года.
Из других игровых новостей: организаторы Gamescom рассказали, почему важно, чтобы физические мероприятия оставались приоритетными наряду с появлением цифровых событий в индустрии.
Игра года однозначно!
Всех переплюнула
Рад за консольщиков, желаю получить удовольствие от игры. Спасибо
самый умный и гениальный новостник, всем другим новостникам в комменты скидывает ссылки на новость, говоря о том, что это уже было и сам высирает спустя несколько дней тоже самое, браво ПГ
Да ладно, приятное же чтиво..)
Ну ER не тянет на такую игру, в ней есть офигенные локации и некий дух приключения.
Радостно за консольщиков, в кои-то веки повидают хорошую игру.
мало кто сомневался что она войдет в топ
Хорошим играм, хорошие оценки
Очень рад за эту игру...Это шедевр игровой индустрии!!Я прошел ее на хорошую концовку с Шэдоухарт до конца жизни в любви и радости!!
Бг3 конечно не плохо, но ER все же лучше - потому что не пошаговая, да и масштаб побольше.
полупустой мир против мира где почти на каждом шагу контент... ммм, классное сравнение
Если сравнивать то в Elden Ring масштабный только мир, а времени много наигрывешь из-за фарма опыта и смертей, да и боссов много однотипных. Ну игра посвоему великолепна особенно этот дух приключения, когда ты не знаешь куда идёшь, но знаешь что там будет что-то интересное и захватывающие дух своими пейзажами. Но в плане сюжета и наполениния игра сильно проигрывает Baldurs gate 3 с его великолепными, калоритными персонажами и фирменным юмором Larian.
Ну да, конечно если нет кучи домогающихся ГГ неписей - то это отсутствие контента.
Ты тупой или да?
Маме своей этот вопрос задай)