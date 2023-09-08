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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 114 оценок

Baldurs Gate 3 обошла Elden Ring и стала самой высокооцененной игрой для PS5 на Metacritic

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 стала самой высокорейтинговой игрой на PlayStation 5 за всю историю консоли, с небольшим отрывом обогнав Elden Ring и вытеснив из тройки лидеров God Of War: Ragnarok от Sony.

Топ-5 игр для PS5 выглядит следующим образом:

  1. Baldur's Gate 3 — 97 баллов;
  2. Elden Ring — 96 баллов;
  3. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition — 94 балла;
  4. God of War: Ragnarok — 94 балла;
  5. Hades — 93 балла.

Порт игры для PlayStation 5 вышел более чем через месяц после презентации на ПК, но ожидание приключений со стороны поклонников консолей за это время не ослабло.

Директор Larian Studios по издательской деятельности Майкл Даус также сообщил, что в планах разработчиков есть кросс-плей между PC и PlayStation 5.

Хотя у нас есть представление о том, когда мы хотели бы его подготовить, мы не хотим называть дату, пока не будем уверены в этом.

Версии Baldur's Gate 3 для Xbox Series X и S появятся на консолях до конца года.

Из других игровых новостей: организаторы Gamescom рассказали, почему важно, чтобы физические мероприятия оставались приоритетными наряду с появлением цифровых событий в индустрии.

26
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
yupi90

Игра года однозначно!

2
Mad_cloud

Всех переплюнула

1
Paul Shepard

Рад за консольщиков, желаю получить удовольствие от игры. Спасибо

1
PlatinumJack

самый умный и гениальный новостник, всем другим новостникам в комменты скидывает ссылки на новость, говоря о том, что это уже было и сам высирает спустя несколько дней тоже самое, браво ПГ

0
Goodvini

Да ладно, приятное же чтиво..)

0
Kenn1y

Ну ER не тянет на такую игру, в ней есть офигенные локации и некий дух приключения.

0
Купи Starfield

Радостно за консольщиков, в кои-то веки повидают хорошую игру.

0
Mad_Chief

мало кто сомневался что она войдет в топ

0
Hitrus6

Хорошим играм, хорошие оценки

-2
fox nemets

Очень рад за эту игру...Это шедевр игровой индустрии!!Я прошел ее на хорошую концовку с Шэдоухарт до конца жизни в любви и радости!!

-3
AndralStormborn

Бг3 конечно не плохо, но ER все же лучше - потому что не пошаговая, да и масштаб побольше.

-10
pokemonizm

полупустой мир против мира где почти на каждом шагу контент... ммм, классное сравнение

4
Hitrus6

Если сравнивать то в Elden Ring масштабный только мир, а времени много наигрывешь из-за фарма опыта и смертей, да и боссов много однотипных. Ну игра посвоему великолепна особенно этот дух приключения, когда ты не знаешь куда идёшь, но знаешь что там будет что-то интересное и захватывающие дух своими пейзажами. Но в плане сюжета и наполениния игра сильно проигрывает Baldurs gate 3 с его великолепными, калоритными персонажами и фирменным юмором Larian.

0
AndralStormborn pokemonizm

Ну да, конечно если нет кучи домогающихся ГГ неписей - то это отсутствие контента.

-2
CAN I HABE PIZZA PLS AndralStormborn

Ты тупой или да?

-1
AndralStormborn CAN I HABE PIZZA PLS

Маме своей этот вопрос задай)

-1