Baldur's Gate 3 оказалась в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 30 декабря по 6 января 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Его лидером в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших разработчиков Battlefield. Игра удерживает первую строчку уже с конца октября, демонстрируя стабильный интерес аудитории даже на фоне громких релизов и сезонных распродаж.

На втором месте, если не обращать внимание на Steam Deck, располагается Baldur’s Gate 3, которая спустя длительное время после выхода продолжает уверенно держаться в топе и привлекать новых игроков. Замыкает тройку лидеров Battlefield 6, подтверждая высокий спрос на крупные сетевые шутеры.

В первую десятку также вошли проекты самых разных жанров. Четвёртую строчку занял футбольный симулятор EA Sports FC 26, за которым следует ролевой экшен Cyberpunk 2077. Интерес к игре CD Projekt RED остаётся высоким, несмотря на её возраст. Далее в списке расположились Clair Obscure: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2, а также Dispatch.

Чарт наглядно показывает, что в Steam одновременно востребованы как новинки, так и проверенные временем проекты, а Arc Raiders продолжает оставаться главным бестселлером площадки на стыке старого и нового года.