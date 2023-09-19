Baldurs Gate 3 опередила Starfield в чарте продаж Steam за прошедшую неделю

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 12 по 19 сентября.
Лидером продаж среди премиум игр оказалась Baldurs Gate 3, опередив космическую ролевую игру Starfield.
Mortal Kombat 1 заняла четвертое место. И сразу за ней оказались кооперативный шутер Payday 3 и атмосферный ролевой экшен Lies of P.
Ларианам наверн оч обидо и унизительно, что их БГ 3 весь месяц сравнивают с этим овном
Ну Baldurs Gate 3 - игра года, с этим даже глупо спорить...
а игра от нинтендо участвует в споре? Я про зельду
И тут Атомик Харт такой "да-да, пошёл я нафиг"
Ну какая игра года для БГ3, попуститесь, товарищ. Из игры вырезали половину всего что там должно было быть, геймплейно игра слишком слабая из-за невероятно низкой сложности, куча повесточного материала начиная со второго-третьего акта, вроде СИЛЬНЫХ И НЕЗАВИСМЫХ ковырялок в основной сюжетной линии, и алфавитных людей на каждом шагу.
Уши вырезанного контента торчат отовсюду вплоть до нелепых твистов, когда ты вроде идёшь по одной сюжетной линии и тебя насильно переводят в другую из-за того что так потребовалось сценарию.
После первого акта у игры столько проблемы, что игрой года называться она точно уж не может.
атомик никак не может быть игрой года, игра весьма посредственна
Ну да у нас наверное вес на харде играют и вкусы наверное такие же, как у тебя
"слыш купи старфилд" 🤣
Зачем, если можно купить Baldurs Gate 3
И ещё другу останется купить
Зачем ? у меня друзей нет
Ну на пиво тогда
ну она и на порядок интереснее и красочней! жду когда она станет игрой года,и как на это будут реагировать фанатики говарда)))
Аряяя, все купилина, сралфирд не про это, щас модеры допилят, аряяя(пук). Как то так это будет выглядеть.
Просто игра не раскрылась, надо было играть до января!
Это правильно.
Я скептически относился и к старфилду и к БГ, поиграл сначала в старфилд - скучно,
поиграл в БГ - в целом игра пушка, конечно она тоже душноватая и задротская, но это хоть оправдано тем, что она интересная в отличие от старфилда)
Ого, it takes two в десятке.
Справедливость восторжествовала.
а сравнивают общее кол. продаж или период с 12 по 19?
Ну Starfild в общем не долго продержался на первом месте, недельку после выхода и всё, не то меньше
Оверлокерам прост новый бенчмарк нужен был, после заявления Тодда, вот и сделали продажи первой недели
За период статистика всегда
Ну вот, говорят, что людям повестка надоела, а сами скупают повесточный калл под названием Балда Гея 3 - где мужики долбят медведей, где мужики долбят мужиков, где трансы долбят мужиков, где бородатые бабы с членами долбят трансов и прочая ересь. Потом не нойте: "Хотим нормальных Игорь, без повестки"! Вас в будущем ждут, только вот такие, соевые, радужные и повесточные недоигры.
Главное, что не были эти игры похожи на Старфилд, сделанные на коленке модерами из модов, без оптимизации и с устаревшей графикой
Как можно променять интереснейшую игру в моды на ближайшие 10 лет на BG 3? Это же как 100 игр. Уверен, что из Starfield можно даже свою BG 3 сделать... с медведиками.)
с блэкджеком и медведями
Только в Старфилде они будут примерно такими