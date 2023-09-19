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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 848 оценок

Baldurs Gate 3 опередила Starfield в чарте продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 12 по 19 сентября.

Лидером продаж среди премиум игр оказалась Baldurs Gate 3, опередив космическую ролевую игру Starfield.

Mortal Kombat 1 заняла четвертое место. И сразу за ней оказались кооперативный шутер Payday 3 и атмосферный ролевой экшен Lies of P.

  1. Steam Deck
  2. Baldur's Gate 3
  3. STARFIELD
  4. Mortal Kombat 1
  5. Payday 3
  6. Lies of P
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Call of Duty
  9. Cyberpunk 2077
  10. It Takes Two
30
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
wiezmin

Ларианам наверн оч обидо и унизительно, что их БГ 3 весь месяц сравнивают с этим овном

46
Footmob

Ну Baldurs Gate 3 - игра года, с этим даже глупо спорить...

16
Ведьмина

а игра от нинтендо участвует в споре? Я про зельду

0
Lereman

И тут Атомик Харт такой "да-да, пошёл я нафиг"

Ну какая игра года для БГ3, попуститесь, товарищ. Из игры вырезали половину всего что там должно было быть, геймплейно игра слишком слабая из-за невероятно низкой сложности, куча повесточного материала начиная со второго-третьего акта, вроде СИЛЬНЫХ И НЕЗАВИСМЫХ ковырялок в основной сюжетной линии, и алфавитных людей на каждом шагу.

Уши вырезанного контента торчат отовсюду вплоть до нелепых твистов, когда ты вроде идёшь по одной сюжетной линии и тебя насильно переводят в другую из-за того что так потребовалось сценарию.

После первого акта у игры столько проблемы, что игрой года называться она точно уж не может.

-5
koboyashi32 Lereman

атомик никак не может быть игрой года, игра весьма посредственна

1
Awareness of greatness Lereman
Ну да ."игра слишком слабая из-за невероятно низкой сложности"

Ну да у нас наверное вес на харде играют и вкусы наверное такие же, как у тебя

0
Awareness of greatness
Baldurs Gate 3 опередила Starfield в чарте продаж Steam за прошедшую неделю
14
Manver

"слыш купи старфилд" 🤣

1
Awareness of greatness Manver

Зачем, если можно купить Baldurs Gate 3

3
Kesti Awareness of greatness

И ещё другу останется купить

0
Awareness of greatness Kesti

Зачем ? у меня друзей нет

0
Kesti Awareness of greatness

Ну на пиво тогда

0
Mihanbo

ну она и на порядок интереснее и красочней! жду когда она станет игрой года,и как на это будут реагировать фанатики говарда)))

8
Slokas

Аряяя, все купилина, сралфирд не про это, щас модеры допилят, аряяя(пук). Как то так это будет выглядеть.

3
alexerug Slokas

Просто игра не раскрылась, надо было играть до января!

4
Кей Овальд

Это правильно.

3
Shеpard
3
Floww

Я скептически относился и к старфилду и к БГ, поиграл сначала в старфилд - скучно,

поиграл в БГ - в целом игра пушка, конечно она тоже душноватая и задротская, но это хоть оправдано тем, что она интересная в отличие от старфилда)

0
Anton Vasiljev

Ого, it takes two в десятке.

0
Vitykin

Справедливость восторжествовала.

0
Ds_Raider

а сравнивают общее кол. продаж или период с 12 по 19?

-4
Hitrus6

Ну Starfild в общем не долго продержался на первом месте, недельку после выхода и всё, не то меньше

1
wiezmin Hitrus6

Оверлокерам прост новый бенчмарк нужен был, после заявления Тодда, вот и сделали продажи первой недели

2
erkins007

За период статистика всегда

0
Авраам Линкольн

Ну вот, говорят, что людям повестка надоела, а сами скупают повесточный калл под названием Балда Гея 3 - где мужики долбят медведей, где мужики долбят мужиков, где трансы долбят мужиков, где бородатые бабы с членами долбят трансов и прочая ересь. Потом не нойте: "Хотим нормальных Игорь, без повестки"! Вас в будущем ждут, только вот такие, соевые, радужные и повесточные недоигры.

-5
Awareness of greatness

Главное, что не были эти игры похожи на Старфилд, сделанные на коленке модерами из модов, без оптимизации и с устаревшей графикой

0
TAPAKAH222

Как можно променять интереснейшую игру в моды на ближайшие 10 лет на BG 3? Это же как 100 игр. Уверен, что из Starfield можно даже свою BG 3 сделать... с медведиками.)

-16
Anton Vasiljev

с блэкджеком и медведями

0
wiezmin

Только в Старфилде они будут примерно такими

6