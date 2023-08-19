Baldur's Gate 3 плохо работает на Steam Deck, пользователи жалуются на систему проверки Valve ©

Baldur's Gate 3, безусловно, одна из самых важных игр года, которая набирает популярность на ПК. Тем не менее, многие владельцы Steam Deck недовольны системой проверки Valve, которая указывает, что игра идеально совместима с гибридом портативной консоли и ПК (у нее есть классическая зеленая галочка), когда на самом деле всё иначе.

В основном пользователи жалуются на плохую работу игры в Steam Deck, причем не столько в первой части игры, сколько в продвинутых. Мемы также начали стекаться в социальные сети, например тот, в котором подчеркивается, что игра не очень плавная и размытая, несмотря на правки в настройках.

Из комментариев к тому же посту мы узнаем, что, хотя первый акт работает очень хорошо, остальные не могут гарантировать достойную производительность из-за наличия более крупных и сложных локаций, таких как Башни Восхода Луны или сам город Врата Балдура.

Например, один пользователь объяснил: «Вначале это было очень хорошо, но в середине второго акта и того, что я играл в третьем акте, представление пошло насмарку». Другой пользователь подтвердил это: «Поддерживается в акте 1, буквально неиграбельно в акте 3». Все это направлено на то, чтобы подчеркнуть, что игра не заслуживает зелёной галочки, данной ей Valve, и что тесты, вероятно, проводились только в первом акте, в котором она идет лучше. На самом деле проверенные игры должны гарантировать определенные характеристики на протяжении всей игры.

Следует также сказать, что другие комментарии определяют игру как играбельную на Steam Deck, но, в свою очередь, критикуют систему проверки Valve, которая в данном случае может вводить в заблуждение. Однако для повышения производительности рекомендуется использовать AMD Proton Experimental и FSR.