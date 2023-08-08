Baldur's Gate 3 продолжает ставить новые рекорды в Steam после своего успешного запуска: последнее пиковое количество одновременных игроков с большим отрывом опережает все остальные CRPG и пошаговые игры.
Долгожданная ролевая игра от Larian Studios вышла из раннего доступа на прошлой неделе и сразу же поднялась в чартах Steam, став вторым по величине релизом 2023 года после Hogwarts Legacy. После этого игра обошла Skyrim и Fallout 4 в списке самых громких запусков ролевых игр в Steam, а максимальное количество одновременных игроков, то есть количество людей, играющих одновременно, достигло 814 666, что почти в два раза больше, чем в день запуска.
Как отмечается на Reddit, по этому показателю максимальное количество одновременных игроков Baldur's Gate 3 значительно превышает показатель следующей по количеству одновременных игроков пошаговой игры Dota Underlords - 202 334, и это с учетом того, что игра больше похожа на автобатлер. В категории CRPG следующим по пиковому числу игроков является Divinity Original Sin 2 - 93 701, что вполне прилично, но все же на сотни тысяч меньше, чем у Baldur's Gate 3.
Если не принимать во внимание ту огромную оговорку, что сам Steam за последние годы вырос в геометрической прогрессии, и, следовательно, новые игры будут привлекать больше игроков, Baldur's Gate 3 можно с уверенностью назвать оглушительным успехом на ПК, и, скорее всего, станет большим хитом на PS5, когда она выйдет там 6 сентября.
Baldur's Gate 3 побила рекорд Steam как крупнейшая cRPG и пошаговая игра за всю историю©
Baldur's Gate 3 продолжает ставить новые рекорды в Steam после своего успешного запуска: последнее пиковое количество одновременных игроков с большим отрывом опережает все остальные CRPG и пошаговые игры.
Господи , пусть после успеха балдурса начнётся волна cRPG .
Хочешь cRPG от юбисофт, ЕА и прочих?
Господи, пусть после успеха балдура, Ларианы сделают продолжение Дивинити 2!
Аминь!
Ну, маленькие прибои уже давно были, просто на них никто не обращал внимание, а ведь за последние сколько то лет уже вышли такие вещи как Вейстленд 3й, два Патфаиндера, Пиларсы, Соласта и еще всякое разное, что я просто не помню. Не говоря уже про то что там уже маячит по Вахе игра от Совокотиков, "Фалаут" в Австралии и прочие игры от мелких студий... Может после Калитки на них начнут больше обращать внимания
Господи, дай Бог тебе здоровья! Как же я жду...
Я вас уверяю, это единственная удачная игра, ещё очень много лет не будет не одной такой игры, так что наслаждайтесь этой игрой ну и другими играми других жанров, всё таки не плохо что такая игра появилась как балдагей 3, всё таки если вычесть боёвку, которая многим не нравится, и играть на геймпаде для большего погружения в игру, то игра отличная впринципе даж не смотря на недороботки и баги, так как идеальных игор не бывает!
Подобные выводы можно делать только спустя пол года минимум , когда утихнет волна хайпа и поросячий визг фанбоев.Тот же Скайрим держится в топах уже 11 лет, а что будит с Балдуром неизвестно(да и многие ли про Divinity Original Sin 2 вообще вспоминали ? учитывая что игра 2017 года). Относительно недавно вышли Elden Ring и Zelda, а народ про них особа не вспоминает =) Вывод - "любовь черни переменчива"
Скайрим держится в топах, а про Элден и Зельду не вспоминают? О чем речь идет? Онлайн в Стиме в ER выше чем в Скайриме. Ну а новости невозможно высасывать из пальца каждый день.
Ну как же, с чем, с чем, а с высасыванием новостей из пальца сей сайт идеально справляется ))))) ты не забывай что Скайриму 11 лет и в него не поиграл только ленивый ) Проблема балдура в том что это изометрия и на долгой дистанции интерес к игре быстро сдуется. Статистику того же original sin 2 глянь, ну и не стоит забывать что аудитория стима каждый год растет, следовательно и онлайн с ним =)
https://steamcharts.com/app/435150#All
https://steamdb.info/app/435150/charts/
с момента выхода оторваться не могу))
Я вообще не фанат подобного рода игр. Последнее пошаговое закончилось на disciples 2
Не понимаю я средневековье и звуки лютни
Но я скачал торрент эдишн и решил посмотреть. А вдруг это тот самый старт. И это он и есть. 3 дня без остановок (перейдя дальше вы окончите акт), развернулся и пошел изучать вдруг что пропустил. И ведь пропустил! Покупку игры. Утром исправил недоразумение, чего советую всем кому зашло бесплатное издание. Я впечатлён этим проектом
А ещё очень удобно бегать с геймпада и разносить всех с клавамыши. Просто 10/10
Если бы статистику собирали со всего мира, всех платформ на которых выходила игра, а также учитывали бы версию Стима и ГОГ попавшие на торренты. То их бы ожидал ещё больший сюрприз по одновременному количеству игроков. Уверен на 200%, что сумма играющих давно бы перевалила за 1 лям.
нет
ДА!
Игра преподносит каждый запуск сюрпризы, иногда фатальные, иногда крайне пикантные :) то меня свой же напарник Убил, плин да убил, выпив всю кровь, затем меня ресали, то услышав странные утробные звуки и заглянул в хлев, о боже... я аж поперхнулся, орк средних размеров жахал в позе раком орчиху, размеров раза в 3 больше него , надо было видеть выражение лица моих гг (игра это придусмотрела) и лица орка с орчихой. После был бой а затем моё пати обсуждал это крайне забавное порево. Типа - боже я никогда этого не забуду. Мои глаза это не развидят и тд.
Игра реал бомба
Раньше какую-то инфу интересную пилили. Сейчас блохеруститутки, кто быстрей, только и делают, что копипастят сборы, деньги, рекорды. Выйдет другая игра вроде старфилда, гта, или кинцо вроде аватара и будут пилить про них рекорды, сборы и т.д. , а про эту забудут.