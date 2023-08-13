Baldur's Gate 3 побила свой рекорд онлайна в Steam - количество одновременных игроков превысило 834 тысячи

Спустя две недели после релиза Baldur's Gate 3 продолжает демонстрировать потрясающие результаты: согласно данным SteamDB, новая ролевая игра от Larian набрала 834 834 одновременных игроков в Steam и это число только растет. В прошлое воскресенье, 6 августа, это число ровнялось 814 666.
Вчера фанаты Baldur's Gate 3 объявили сбор игроков для достижения 1 млн онлайна в Steam, но этот флешмоб провалился.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, вышедшей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.
841,370 уже https://steamdb.info/app/1086940/charts/?__cf_chl_rt_tk=UipiJqgNqFTTsM412e3AeZCpGwiyXKA4502xiDcqHMw-1691871222-0-gaNycGzNDGU
И онлайн все растет. Может до миллиона и дотянут
ну хогвардс обгонят
859 уже. 20 тысяч осталось до Хогвартса
10к осталось и дойдет до Хогвартса.
к сожалению хогвартс не смогли выибать по онлайну ( но еще мб сможем в след выхи xD тупо не хватило 4 к
На сутки считай опоздали, надо было вчера рекорды бить, когда был внезапный пост с призывом о ляме онлайна :D
Так никто об этом "призыве к ляму" и не слышал толком. Если бы заранее запустили "флешмоб" то спокойно онлайн был бы больше 1кк
Это да. На пг пост появился часа за 1,5-2 до начала, на других площадках вообще полный штиль.
Прикольно, неужели смогут Кибер обогнать?
Вряд ли, но и 875к+ это очень даже не плохой результат для сюжетной игры
Да не намного скакнуло в этот раз
все на убыль пошел онлайн
Подарите ктонит ьигру
как OS3 - сойдёт
Отзывы, онлайн отличные. Но мне пока тяжело даётся игра. Раз поставил, поиграл, удалил. Сегодня ещё поставил, поиграл, пока не удалял. Но тяжеловато идёт: технически/визуально очень примитивно, постановка никакая. Соответственно, погружения никакого. Наверно не мой жанр... Но может втянусь всё-таки.
ЗАЧЕМ себя мучить? если мне не понравился резик 4 ремейк,я поиграл пару часов и снес,так же было с мертвым остром 2 и с God of War 4 и последними из нас,и пусть другие пишут что игры шедевр для меня это не так,кстати в бг3 я очень втянулся и считаю это самой топовой рпг за последние лет так 10 точно!...
Если для вас технически и визуально примитивно, то нету для вас игр ещё в нашем веке, ибо в балдуре графика топавая особенно для изометрии, а технически это вообще лучший и плавный релиз года на фоне остальных. Постановка отменная
Да пока жду старфилд и чп2, думаю во что поиграть
Вот когда запускаешь запретный запад, плаг тейл. Да даж рдр2 - вот там прям круто выглядит и местами офигеааешь от красоты. Тут подобного нет: вполне обычная устаревшая картинка, пусть и с современными детализированными модельками. Деревянные резкие анимации. Довольно примитивные с точки зрения режиссуры кат сцены, безэмоциональные диалоги, где просто по очереди показывают лица персонажей.
Эт без претензий: я понимаю, что так должно быть. Запускаешь: и прям ностальгия по олдскульным играм. Но лично мне в такое сейчас тяжело играть. Ну а чтоб не видеть подобного: ну я хз. Надо 20 лет было в коме провести)
ползи отсюда, мусорка. Жир аж протек. На сегодняшний день это лучшая графика в рпг (включая экшн рпг, а это уже Огромное достижение, учитывая что это СРПГ). А сможет ли твой Сралфилд его обойти (в графике) я Сильно сомневаюсь, на устаревшем движке моровинда (вот где действительно прошло 20 лет).
UPD Ясно, дитя скайрима вошло в чат. Киберпанк 5, ведьмак 3 6, зато всякий мусор по 10 баллов. Жанр рпг это в целом не твое, ползи в ветку шутеров.
Неплохая игра на крепкие 5 из 10 - хороший симулятор бросков кубиков с сейв-лоадом и унылейшей боевкой сворованной из xcom. Немного не дотянули до таких среднячков как зельда, ласт оф ас 1, витчер 3, РДР2, гта5, драгон эдж 1, скарим, хоть и пытались. И как то насрать на фанбоев и блохеров с тысячими однотипных блогов про сотни тысяч онлайна.
Сравнил несравнимое