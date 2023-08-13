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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 328 оценок

Baldur's Gate 3 побила свой рекорд онлайна в Steam - количество одновременных игроков превысило 834 тысячи

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butcher69
Новости

Спустя две недели после релиза Baldur's Gate 3 продолжает демонстрировать потрясающие результаты: согласно данным SteamDB, новая ролевая игра от Larian набрала 834 834 одновременных игроков в Steam и это число только растет. В прошлое воскресенье, 6 августа, это число ровнялось 814 666.

Вчера фанаты Baldur's Gate 3 объявили сбор игроков для достижения 1 млн онлайна в Steam, но этот флешмоб провалился.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, вышедшей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.

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27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
helenwn

841,370 уже https://steamdb.info/app/1086940/charts/?__cf_chl_rt_tk=UipiJqgNqFTTsM412e3AeZCpGwiyXKA4502xiDcqHMw-1691871222-0-gaNycGzNDGU

И онлайн все растет. Может до миллиона и дотянут

13
triks1234

ну хогвардс обгонят

2
helenwn triks1234

859 уже. 20 тысяч осталось до Хогвартса

5
OculusMortem helenwn

10к осталось и дойдет до Хогвартса.

4
electr01
2
undead228 electr01

к сожалению хогвартс не смогли выибать по онлайну ( но еще мб сможем в след выхи xD тупо не хватило 4 к

1
staviorja

На сутки считай опоздали, надо было вчера рекорды бить, когда был внезапный пост с призывом о ляме онлайна :D

7
DeadRemix

Так никто об этом "призыве к ляму" и не слышал толком. Если бы заранее запустили "флешмоб" то спокойно онлайн был бы больше 1кк

9
staviorja DeadRemix

Это да. На пг пост появился часа за 1,5-2 до начала, на других площадках вообще полный штиль.

6
Agent Qracle

Прикольно, неужели смогут Кибер обогнать?

2
DeadRemix

Вряд ли, но и 875к+ это очень даже не плохой результат для сюжетной игры

0
Mad_cloud

Да не намного скакнуло в этот раз

1
triks1234

все на убыль пошел онлайн

0
Dexter Stockman

Подарите ктонит ьигру

-3
IaRietz

как OS3 - сойдёт

-4
arg22

Отзывы, онлайн отличные. Но мне пока тяжело даётся игра. Раз поставил, поиграл, удалил. Сегодня ещё поставил, поиграл, пока не удалял. Но тяжеловато идёт: технически/визуально очень примитивно, постановка никакая. Соответственно, погружения никакого. Наверно не мой жанр... Но может втянусь всё-таки.

-21
Mihanbo

ЗАЧЕМ себя мучить? если мне не понравился резик 4 ремейк,я поиграл пару часов и снес,так же было с мертвым остром 2 и с God of War 4 и последними из нас,и пусть другие пишут что игры шедевр для меня это не так,кстати в бг3 я очень втянулся и считаю это самой топовой рпг за последние лет так 10 точно!...

2
nodas

Если для вас технически и визуально примитивно, то нету для вас игр ещё в нашем веке, ибо в балдуре графика топавая особенно для изометрии, а технически это вообще лучший и плавный релиз года на фоне остальных. Постановка отменная

3
arg22 Mihanbo

Да пока жду старфилд и чп2, думаю во что поиграть

0
arg22 nodas

Вот когда запускаешь запретный запад, плаг тейл. Да даж рдр2 - вот там прям круто выглядит и местами офигеааешь от красоты. Тут подобного нет: вполне обычная устаревшая картинка, пусть и с современными детализированными модельками. Деревянные резкие анимации. Довольно примитивные с точки зрения режиссуры кат сцены, безэмоциональные диалоги, где просто по очереди показывают лица персонажей.

Эт без претензий: я понимаю, что так должно быть. Запускаешь: и прям ностальгия по олдскульным играм. Но лично мне в такое сейчас тяжело играть. Ну а чтоб не видеть подобного: ну я хз. Надо 20 лет было в коме провести)

-5
EgorovD arg22

ползи отсюда, мусорка. Жир аж протек. На сегодняшний день это лучшая графика в рпг (включая экшн рпг, а это уже Огромное достижение, учитывая что это СРПГ). А сможет ли твой Сралфилд его обойти (в графике) я Сильно сомневаюсь, на устаревшем движке моровинда (вот где действительно прошло 20 лет).

UPD Ясно, дитя скайрима вошло в чат. Киберпанк 5, ведьмак 3 6, зато всякий мусор по 10 баллов. Жанр рпг это в целом не твое, ползи в ветку шутеров.

3
Protocol10

Неплохая игра на крепкие 5 из 10 - хороший симулятор бросков кубиков с сейв-лоадом и унылейшей боевкой сворованной из xcom. Немного не дотянули до таких среднячков как зельда, ласт оф ас 1, витчер 3, РДР2, гта5, драгон эдж 1, скарим, хоть и пытались. И как то насрать на фанбоев и блохеров с тысячими однотипных блогов про сотни тысяч онлайна.

-27
МАХАН МАХАНОВИЧ

Сравнил несравнимое

0