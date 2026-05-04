Baldur's Gate 3 почти три года держится в топе игр для Steam Deck - редкий случай долгоживущей RPG

Baldur’s Gate 3 от Larian Studios демонстрирует почти аномальную стабильность на портативной платформе Steam Deck: игра уже 33 месяца подряд практически не покидает топ-5 самых популярных проектов устройства. За это время она лишь четыре раза выпадала из пятёрки — и даже тогда не опускалась ниже десятого места. Для индустрии, где интерес к одиночным RPG обычно «выгорает» быстрее, это выглядит почти исключением из правил.

По данным публичной статистики Valve, анализируемой сообществом Steam Deck HQ и Gaming on Linux, проект Larian удерживал первое место шесть месяцев подряд после релиза. Это меньше, чем у инди-хита Balatro, но больше, чем у классических долгожителей вроде Stardew Valley. Особенно впечатляет, что спустя два года после запуска BG3 всё ещё оставалась в топ-5 — редкий случай для сюжетной RPG с десятками часов прохождения.

При этом парадокс в том, что сама игра не выглядит «идеальной» для Steam Deck. Её нечасто называют в числе лучших проектов для устройства: нагрузка на APU высокая, автономность страдает, а в ранних версиях производительность держалась примерно в районе 20–30 FPS. Для динамичного экшена это было бы критично, но пошаговая система боя смягчает проблему — игрок просто не ощущает просадок так остро.

Фактически успех BG3 на портативе объясняется не техническим совершенством, а сочетанием факторов: удобное управление с геймпада, постепенные улучшения Linux-версии и, главное, сама структура игры. Это классический случай, когда «темп» важнее «производительности». Игрок может спокойно уйти в длинную сессию, не привязываясь к стабильным 60 кадрам.

На фоне этого особенно интересно, что многие более «лёгкие» и оптимизированные проекты исчезают из топов быстрее. Baldur’s Gate 3 же ведёт себя скорее как сервисная игра — хотя ею не является. И это, пожалуй, лучший комплимент для одиночной RPG: она оказалась не просто успешным релизом, а устойчивым культурным и игровым явлением, которое продолжает жить в портативной экосистеме почти три года спустя.