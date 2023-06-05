Baldur's Gate 3 покажут на Summer Game Fest 2023, но Larian Studios может представить и кое-что еще ©

Larian Studios объявила в Твиттере, что примет участие в Summer Game Fest 2023. Безусловно, будет Baldur's Gate 3, учитывая, что релиз запланирован на 31 августа 2023 года и что игра упоминается прямо в анонсе вместе с мини-тизерами, но сообщение предполагает, что может быть и что-то еще, по крайней мере, что-то неожиданное для уже полюбившейся ролевой игры.

На самом деле в тексте мы можем прочитать: «Нам есть что показать вам этим летом. Подключайтесь к Summer Game Fest в четверг, 8 июня 2023 года, в 22:00 по московскому времени, чтобы познакомиться с Горташем».

Конечно, справедливо отметить, что это все предположения, основанные на том, что «у нас есть что показать вам этим летом», но тизер в посте Baldur's Gate 3 может идеально соответствовать событию и случаю. В любом случае, мы скоро всё увидим.