Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.6 785 оценок

Baldur's Gate 3 покажут на Summer Game Fest 2023, но Larian Studios может представить и кое-что еще

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monk70
Новости

Larian Studios объявила в Твиттере, что примет участие в Summer Game Fest 2023. Безусловно, будет Baldur's Gate 3, учитывая, что релиз запланирован на 31 августа 2023 года и что игра упоминается прямо в анонсе вместе с мини-тизерами, но сообщение предполагает, что может быть и что-то еще, по крайней мере, что-то неожиданное для уже полюбившейся ролевой игры.

На самом деле в тексте мы можем прочитать: «Нам есть что показать вам этим летом. Подключайтесь к Summer Game Fest в четверг, 8 июня 2023 года, в 22:00 по московскому времени, чтобы познакомиться с Горташем».

Конечно, справедливо отметить, что это все предположения, основанные на том, что «у нас есть что показать вам этим летом», но тизер в посте Baldur's Gate 3 может идеально соответствовать событию и случаю. В любом случае, мы скоро всё увидим.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
mongol312

Ремейк Дивинити 2: Эра Драконов или его продолжение, больше мне от них ничего не нужно)) Жаль, что это очень маловероятно.

3
Talendor3

Неужели новую игру заанонсят? Было бы круто)

2
erkins007

Может анонс дивинити 3, но вряд ли. Щас все силы на третьи врата кинуты.

0
mongol312

Добро пожаловать в клуб ждунов Дивинити 3)) Врата-то они уже допиливают же, скоро анонс.

2
Talendor3

так врата вот вот выйдут

0