Baldur's Gate 3 покажут на Summer Game Fest 2023, но Larian Studios может представить и кое-что еще

Larian Studios объявила в Твиттере, что примет участие в Summer Game Fest 2023. Безусловно, будет Baldur's Gate 3, учитывая, что релиз запланирован на 31 августа 2023 года и что игра упоминается прямо в анонсе вместе с мини-тизерами, но сообщение предполагает, что может быть и что-то еще, по крайней мере, что-то неожиданное для уже полюбившейся ролевой игры.
На самом деле в тексте мы можем прочитать: «Нам есть что показать вам этим летом. Подключайтесь к Summer Game Fest в четверг, 8 июня 2023 года, в 22:00 по московскому времени, чтобы познакомиться с Горташем».
Конечно, справедливо отметить, что это все предположения, основанные на том, что «у нас есть что показать вам этим летом», но тизер в посте Baldur's Gate 3 может идеально соответствовать событию и случаю. В любом случае, мы скоро всё увидим.
Ремейк Дивинити 2: Эра Драконов или его продолжение, больше мне от них ничего не нужно)) Жаль, что это очень маловероятно.
Неужели новую игру заанонсят? Было бы круто)
Может анонс дивинити 3, но вряд ли. Щас все силы на третьи врата кинуты.
Добро пожаловать в клуб ждунов Дивинити 3)) Врата-то они уже допиливают же, скоро анонс.
так врата вот вот выйдут